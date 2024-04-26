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Промокоды Honkai Star Rail (Хонкай Стар Рейл) со стрима 26 апреля — как бесплатно получить 300 звёздного нефрита

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 2.2 — по 300 звёздного нефрита бесплатно
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26 апреля разработчики Honkai: Star Rail провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления.

Помимо подробностей патча 2.2, авторы игры показали три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы:

  • VSKTGNPMNBRB — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;
  • BT3BG67LPS9X — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;
  • RSKSYP646TR3 — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Обращаем внимание, что все промокоды доступны до утра 27 апреля, позже активировать их уже не выйдет.

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