Лучшие пятизвёздочные персонажи в «Геншине»

Красивые, яркие и милые персонажи в Genshin Impact делятся на звëзды. Четырёхзвездочные персонажи — самые ходовые, потому что получить их могут практически все. Но не они приносят счастье игрокам: в мире Тейвата есть более сильные личности. Те самые пятизвёздочные персонажи, уникальность которых заключается не только в их редкости.

Обычно такие персонажи могут похвастаться более интересными комбинациями и повышенным уроном. Отобрали для вас десять самых сильных пятизвёздочных персонажей, полагаясь не только на их характеристики, но и на мнение игроков и блогеров. Не забывайте, что каждый рейтинг субъективен.

Гань Юй

Элемент: Крио

Оружие: лук

Высокая стройная девушка с пурпурными глазами и длинными голубыми волосами — один из самых мощных DPS-персонажей в игре. Ведь многим так нравится наблюдать, как их персонажи наносят сотни тысяч урона за считаные секунды, и Гань Юй справляется с этой ролью на отлично.

Гань Юй идеально встанет в любой сетап, ведь это один из самых универсальных персонажей в игре. Даже будучи непрокачанной, девчушка способна наносить столько урона, что с ней не захочется расставаться. Ей даже не нужно полагаться на свои способности, чтобы выбивать шестизначный урон каждые две секунды. Просто нужны её заряженные атаки из лука.

Казуха

Элемент: Анемо

Оружие: меч

Казуха — крайне полезный и эффективный персонаж, которого в момент его появления жутко недооценили. Хотели включить в свой отряд мощного вспомогательного персонажа, но не знали, кто подойдёт на эту роль лучше всего? Или полагаетесь на урон от стихий? Тогда он вам точно пригодится.

В своём классе Казухе просто нет равных — он может как саппортить других членов отряда, так и быть дамагером, причём как основным, так и вспомогательным. Наличие этого персонажа в отряде упрощает геймплей — от разрушения щитов до борьбы с роями врагов. Многие жалеют, что не выбили его или же просто не захотели выбивать. А зря, пора исправлять это упущение!

Чжун Ли

Элемент: Гео

Оружие: древковое

Гео-Архонт Чжун Ли — незаменимый персонаж для тех, кто хочет окружить свой сетап прочной защитой. Да, его можно использовать не только для защиты, но и для нанесения физического урона. Однако по-настоящему этот персонаж, которого шутливо называют дедом, раскрывается только в роли саппорта.

Архонт может создавать нерушимые щиты и даже наносить большой урон взрывом стихий. А если ситуация выйдет из-под контроля, то Чжун Ли на время превратит врагов в камень, чтобы вы немного восстановили своё здоровье.

Сёгун Райдэн

Элемент: Электро

Оружие: древковое

Искали лучшего электросаппорта в игре? Считайте, что вы его нашли. Да, Сёгун Райдэн очень зависит от команды. Да, в её механиках можно буквально утонуть с головой. Но Райдэн производит огромное количество энергии для команды, являясь, по сути, заряжающей батарейкой для остальных.

Она не только быстро восстанавливает энергию для команды за счёт скоростной перезарядки и наносит огромный активный и пассивный электроурон, но и усиливает урон своих союзников, проводя координированные атаки вместе с ними. Отличная переносная электростанция для всех случаев жизни.

Е Лань

Элемент: Гидро

Оружие: лук

Самый свежий пятизвёздочный персонаж из этого списка, появившийся в игре после выхода обновления 2.7 в конце мая. Несмотря на это, Е Лань уже успела полюбиться тем немногочисленным счастливчикам, которые смогли выбить её. Что можно сказать о ней вкратце? Что она очень проста в освоении и при этом не скучна. Геймплей за неё интересен и совершенно не надоедает.

Её главное преимущество — в нанесении большого урона по области. Она эффективно разносит группы врагов благодаря своим атакам из гидролука, обрушивая на противника поток смертоносных стрел. Сильной базовой атакой она похвастаться, к сожалению, не может, но зато способна обеспечивать значительное увеличение критического урона и даёт большой прирост к ХП.

Аратака Итто

Элемент: Гео

Оружие: клеймор (двуручный меч)

Первый и единственный глава банды Аратака. Утверждает, что его боятся все в Инадзуме. Ладно, излишней самоуверенности Итто точно не занимать, но так ли он силён и опасен на самом деле? Если попал в этот список, то ответ, думаю, очевиден. Нельзя отрицать главного — Итто очень хорош в ближнем бою. Его заряженные атаки сильны, а заряды — разрушительны.

Большинство персонажей стихии земли (Гео) больше подходят на роль поддержки. В этом плане Итто какой-то неправильный Гео, ведь его основное предназначение в нанесении большого количества урона на ближней дистанции. В целом же стиль игры за Итто такой же сумасшедший, как и его личность.

Камисато Аяка

Элемент: Крио

Оружие: одноручный меч

Аяка — один из самых старых пятизвёздочных персонажей в игре, о котором было известно ещё во времена закрытого бета-теста. Дама с высоким статусом в Инадзуме, которая, впрочем, не боится испачкать руки. Стиль игры этой миловидной малышки очень прост и понятен, а в её механиках разберётся даже неопытный игрок. Бóльшая часть её урона приходится на взрыв стихий.

Криоспособности хорошо работают в сочетании с другими стихиями, поэтому вокруг Аяки довольно легко собрать нужных персонажей. Да и одеть её тоже не составит проблем — Аяка имеет доступ к невероятно мощным мечам, среди которых «Перекованный Рассекатель тумана» и «Черногорский длинный меч».

Эола

Элемент: Крио

Оружие: клеймор (двуручный меч)

Королева физического урона, главная роль которой в любом отряде — вливать много урона. Изящно размахивая своим клеймором, персонаж наносит невероятное количество криодамага. Успевай только следить за циферками.

Это именно тот случай, когда все звёзды сошлись так, как нужно: взрывом стихий Эола наносит много физического и криогенного урона, умеет замораживать своих противников ледяными зарядами, практически не зависит от остальных, да ещё и внешне выглядит очень круто. Единственный её серьёзный недостаток проявляется в долгом восстановлении навыков.

Ху Тао

Элемент: Пиро

Оружие: древковое

Ху Тао и Аяка — два разных персонажа с двумя разными стихиями, но есть в них кое-что общее. Не то, что они обе девочки, а то, что они обе — лучшие дамагеры. Те, кому посчастливилось заполучить Ху Тао во время повторной прокрутки, вряд ли остались разочарованными.

Её подавляющий урон от пиро и взрыв стихий по площади могут уничтожить даже самых стойких и мощных противников. А если добавить в этот коктейль ещё несколько элементарных реакций, ни один босс не устоит. Взрывной удар Ху Тао может нанести более 100 тысяч урона при правильной сборке и если не забывать задействовать навык, благодаря которому персонаж повышает общий урон, жертвуя частью своего здоровья.

Сяо

Элемент: Анемо

Оружие: древковое

Сюда можно было бы поставить Аято, Венти, Джинн, Кокоми или Альбедо. Все они достойны быть в этом списке, но мест всего десять… И последнюю позицию всё-таки отдам Сяо за его стабильность в нанесении урона.

Этот уже немолодой мальчик (по истории ему больше тысячи лет, а ведь и не скажешь) — серьёзный, но очень капризный тип, которому не нужен конкретный сет, но нужна стабильная команда. В частности, хороший щит типа Чжун Ли и не менее хороший хилер. Зато в связке с Беннет, Чжун Ли и Сахарозой данный товарищ способен творить чудеса и за счёт элементной реакции Вихря наносить огромное количество урона сразу нескольким врагам.