Каким получился новый фильм «Восстание зловещих мертвецов»: возвращение культового хоррора

В 1979 году Сэм Рейми накопил скромную сумму, достал старую камеру, нанял начинающих актёров и начал съёмки простенького хоррора. Группа подростков, хижина в лесу, загадочная книга, кровожадный демон, брутальные расправы — вот основа первых «Зловещих мертвецов». Кто бы мог подумать, что этого хватит для коммерческого успеха?

Впрочем, истинное величие пришло со второй частью, где Рейми смешал хоррор и абсурдную комедию. Теперь Эш Уильямс купался в крови и глазел на несусветную жесть, а потом корчил нелепые гримасы и истерично смеялся вместе с настольной лампой и оленьей головой.

Тогда «Зловещие мертвецы» породили море мемов и переросли в солидную франшизу с фильмами, видеоиграми и отличным сериалом. В апреле новый хоррор по вселенной вышел в мировой прокат, а 9 мая его уже выпустили в интернете. Стоит ли смотреть новинку?

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат WB.

Сюжета нет, но вы держитесь

Фильм рассказывает о несчастной семье. Отец бросил детей и ушёл в закат, денег нет, дом скоро снесут. Ещё сильнее настроение портит землетрясение, после которого в земле образуется провал. Один любопытный ребёнок лезет в него, находит странное захоронение и подозрительную книгу.

Подкованный зритель сразу распознаёт легендарный Некрономикон, но малец не слышал о Книге мёртвых и тащит её домой. С этого и начинаются все неприятности.

Сюжета в фильме толком нет. Авторы не расширяют лор вселенной, не углубляют образ демона и не связывают фильм с прошлыми работами. Даже Брюс Кэмпбелл не появляется в кадре — его участие ограничено короткой фразой на аудиозаписи.

Красивый кадр. Жаль, что основные события разворачиваются в тесной квартире Фото: WB

Ещё и образы персонажей поверхностные. Взять хотя бы главную героиню, которая переживает о незапланированной беременности и мечтает о карьере технического директора. В завязке зрителя погружают в её проблемы и, казалось бы, намекают на драматичный финал. Но затем все забывают об этих проблемах и лишают предысторию смысла.

Таких несостыковок полно. Зачем зрителю знать о расставании с мужем, если оно не играет никакой роли? Какой смысл показывать увлечение Дэнни музыкой, если это никак не поможет?

Впрочем, никто и не смотрит «Зловещих мертвецов» ради сюжета. Франшизу ценят за безумные расправы и абсурд — и с этим всё отлично.

Такого жуткого демона в фильмах не было давно

Первой жертвой демона становится заботливая мама, которая обожает детей и всегда мило улыбается. Героиня Алиссы Сазерленд очень приятная и очаровывает с первых кадров. Вот только после встречи с потусторонним она превращается в немыслимо жуткую тварь.

Сначала одержимая напрягает обезображенной внешностью. Странный оттенок кожи, жуткие раны, пугающий огонек в глазах — за всё это специалистам по гриму хочется выдать престижную награду.

Невыносимо жуткая тварь Фото: WB

Ещё страшнее становится, когда актриса начинает отыгрывать демона. Она настолько жутко улыбается, смотрит, двигается и разговаривает, что зрителя тут же окутывает дискомфорт. После просмотра безумная ухмылка ещё долго стоит перед глазами.

При этом авторы не забывают, что кандарийский демон обожает хаос и абсурдное веселье. Одержимая выбирает жертву считалочкой, умело давит на слабые места и откровенно издевается. К примеру, хватает нож, делает резкое движение и смеётся, когда бедолаги от страха валятся на пол.

Образ вышел ярким, а Алисса Сазерленд круто его отыграла и заслужила овации. Актриса снималась в «Викингах», «Не смотри наверх», «Мгле» и других заметных проектах, но именно одержимая кажется её лучшей ролью.

Демон напрягает в каждом кадре Фото: WB

В «Восстании зловещих мертвецов» есть эпизод в духе «комнаты смеха» из второй части, когда твари окружают героев, хохочут и давят на психику. Однако фильм всё же шагнул в сторону от абсурдной комедии и стал полноценным хоррором — при этом максимально кровожадным.

Истинный ужастик должен породить в зрителе дискомфорт. Режиссёр понимает это и играет, кажется, на всех популярных страхах. В фильме есть кровавые ванны, поедание стекла, личинки в теле, тыкание острых предметов в глаза и даже кухонная тёрка, которую демон использует как оружие.

Этого недостаточно, чтобы назвать хоррор идеалом или прорывом в жанре. Зато авторы сделали всё, чтобы зритель скривился от ужаса, — и достигли цели. Вам точно будет жутко и неприятно. Не в этом ли смысл жанра, который придумали, чтобы щекотать нервы?

Стоит смотреть?

В «Восстании зловещих мертвецов» шикарный демон и море запредельной жути. Быть может, фанатов серии огорчит пониженный градус абсурда, зато с хоррором всё отлично. Поэтому не пропускайте новинку, если любите жанр.

Про бензопилу не забыли Фото: WB

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Бесподобный демон в исполнении Алиссы Сазерленд

Гримёры заслужили престижную награду

Это максимально дискомфортный хоррор

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