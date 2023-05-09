Каким получился новый сериал «Укрытие»: он затягивает, как «Остаться в живых»

5 мая вышли первые эпизоды «Укрытия». Сериал неспроста сравнивают с прошлогодним «Разделением» от той же Apple. Там и там события разворачиваются в странном месте, атмосфера таинственности завораживает, а герои грезят о мире снаружи.

Конечно, различий больше, но главная особенность тут в стиле повествования. В «Разделении» авторы неторопливо втягивали в историю, в середине сезона ловили зрителя на крючок и только в финале шокировали накалом страстей.

А вот «Укрытие» захватывает сразу. Если авторы удержат высокий темп и не испортят историю банальщиной, мы получим лучший фантастический сериал года.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет нереально интригует

«Укрытие» рассказывает о людях, которые живут в огромном бункере. Они не знают, кто построил убежище, как человечество туда попало и что творилось в прошлом. Зато все твёрдо уверены: на поверхности ждут ядовитый воздух и немедленная смерть. Изредка смельчаки-конспирологи выбираются из бункера, но внешняя камера раз за разом снимает их гибель.

Жизнь под землёй сложная, а правительство ещё и контролирует каждый шаг. Мечтаете о ребёнке? Подавайте заявку. Написали статью? Немедленно покажите её начальству. Храните древний артефакт вроде жёсткого диска? Будете сурово наказаны или «случайно» упадёте с лестницы.

Многие привыкают к жизни в таких условиях, но единицы ищут подвох. Что если камеры транслируют поддельное изображение? Вдруг на поверхности всё нормально? Почему власти охотятся за вещами из прошлой эпохи? Именно этими вопросами одержимы герои сериала.

Герои ищут истину Фото: Apple

Подкованный зритель сразу узнаёт сюжетную фабулу. Люди, которые живут в замкнутом пространстве, боятся внешнего мира и со временем раскрывают обман, уже встречались в книгах «Город Наверху» и «Пасынки вселенной», а также в фильмах вроде «Острова».

Поэтому сразу понимаешь основную вводную и не портишь себе впечатление абсолютно логичным спойлером. Тут дело в закрученном сюжете, который уже в первых сериях подводит к разгадке, но затем обманывает ожидания.

Авторы знают, что аудитория ищет подвох. Но в чём он? Этот вопрос не даёт оторваться от просмотра. А когда серия заканчивается, испытываешь такое же нетерпение, как во времена «Остаться в живых». И как же обидно, что эпизоды выходят раз в неделю!

Крутые актёры и декорации

«Укрытие» прекрасно выглядит. В кадре огромный многоэтажный бункер с рынками, мастерскими, котельной, огромными лестницами и секретными помещениями. Места вроде бы много, но повсюду ощущаешь тесноту — особенно во время праздников, где шагу ступить негде.

Атмосферу отлично дополняют саундтрек и классные актёры. На главных ролях Рашида Джонс из «Офиса», Дэвид Ойелоуо из «Сельмы» и, главное, невероятная Ребекка Фергюсон из «Дюны» и «Миссии невыполнима». Эти ребята идеально играют потерянных, сомневающихся и переполненных болью людей.

Бункер переполнен людьми Фото: Apple

Взять хотя бы шерифа Холстона, который из-за бункера потерял всё: любовь, смысл жизни, уверенность в завтрашнем дне. В его личную трагедию безоговорочно веришь, а мотивация кажется убедительной.

При этом второстепенные персонажи тоже хороши. К примеру, мэр Марта Уокер сильно переживает за людей и поднимает запретные темы. Но правда ли она добрая и невинная? Так сразу и не скажешь.

Стоит смотреть сериал «Укрытие»?

В «Укрытии» впечатляющее начало. Актёрская игра великолепна, сюжет интригует, декорации убедительны — неудивительно, что сериал стал одним из самых высокооценённых в этом году.

Однако именно следующие серии станут определяющими. Удержат ли сценаристы планку качества? Не окажется ли развязка слишком очевидной? Если они справятся, мы получим чуть ли не лучший сериал года. Впрочем, даже завязки достаточно, чтобы обратить на новый хит Apple TV внимание.

Впереди ещё восемь серий, а выходить они будут раз в неделю. Сериал официально выходит в России и доступен на Apple TV+.