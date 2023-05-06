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Фильм «Стражи Галактики 3» — впечатления, обзор, трейлер, где смотреть, кино, полное восторга

Каким получился фильм «Стражи Галактики 3»: финал космосаги Marvel и Джеймса Ганна
Слава Петров
Каким получился фильм «Стражи Галактики 3»
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Впереди 2.5 часа чистого восторга. «Чемпионат» делится впечатлениями после просмотра.

Недавно создатель «Стражей Галактики» Джеймс Ганн заявил, что зрители устали не от супергероев, а от бессмысленных драк. Это мудрая мысль, ведь фильмы про людей со способностями создают по одинаковому и устаревшему шаблону.

В итоге могучие существа часто сражаются, но смотреть на них скучно. Шуток много, но они не работают. Персонажей всё больше, но ни один не увлекает. Как иначе, если у творца мало времени на съёмки и нет огонька в глазах?

После катастрофических «Чёрной пантеры 2» и «Человека-муравья 3» многим показалось, что жанр действительно умирает. Вот только в новом фильме Ганн доказывает: супергерои всё ещё способны приводить в восторг.

Режиссёр обожает своих героев и не позволяет им участвовать в «бессмысленных драках». Если «Стражи» берутся за важное дело, оно будет невероятным. Вот почему заключительная часть трилогии сносит крышу!

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Disney.

В фильме много экшена, и весь он потрясен

Ганн не тратит время на раскачку. В завязке показывают отдыхающих на Забвении героев. Грут и Небула меняют вывеску на баре, Ракета рефлексирует под Radiohead, а Квилл напивается от тоски по Гаморе. И вот мгновение спустя на станцию нападает Адам Уорлок, злодей из сцены после титров в «Стражах Галактики 2».

Как бы забавно ни смотрелся Уилл Поултер в образе золотистого инопланетянина, а силы ему не занимать. В первой же драке отлетают головы, ломаются руки, лица превращаются в кровавую кашу, здания рушатся. Смотрится это зрелищно и напряжённо: всё же перед нами завершающая часть трилогии, поэтому с героями может случиться что угодно.

Уорлок не творит невероятных злодейств, но всё равно хорош

Уорлок не творит невероятных злодейств, но всё равно хорош

Фото: Disney

Что-то интересное происходит в каждом экшен-эпизоде. То Квилл и Грут стоят спиной к спине и лихо отстреливаются от толпы. То Гамора элегантно дубасит антропоморфного кабана. Или же Дракс Разрушитель смачно разносит по несколько врагов одним ударом.

Хотя самую эпическую битву оставили на финал. В коридоре стоит шестёрка отважных героев, впереди — десятки вычурных тварей. В другом супергеройском фильме всё обернулось бы проходной дракой, но в «Стражах» начинается самая зрелищная экшен-сцена в КВМ.

Бой длится три минуты и не прерывается ни единой монтажной склейкой. Герои уклоняются от ударов, метко стреляют, бросают ножи, получают по голове. В это время камера аккуратно облетает персонажей или проходит сквозь тело продырявленного гуманоида.

В съёмку одним кадром вложили немыслимое количество труда. Постановщики придумали крутые приёмы, актёры старательно заучили движения, оператор выбрал идеальные планы, спецы по графике нарисовали реалистичные эффекты, а музыкальный гений включил на фоне Beastie Boys. В итоге трёхминутная сцена впечатляет в разы сильнее, чем «Человек-муравей 3» и «Чёрная пантера 2» вместе взятые.

Впереди невероятная драка

Впереди невероятная драка

Фото: Disney

С персонажами не хочется прощаться

Уровень проработки персонажей описывает Краглин Обфонтери. Это второстепенный персонаж, который стал преемником Йонду и получил от него смертоносную стрелу. Весь фильм Краглин отсиживается на заднем плане, не справляется с оружием и депрессует. Но в финале даже он получает звёздный час с трогательным флешбэком и качественным экшеном.

Или возьмите Космо. Это собака с телепатическими способностями, которая пережила множество приключений, но в душе осталась обычной зверушкой. В завязке кто-то безрассудно называет её «плохой собакой», из-за чего животное весь фильм сходит с ума. Уморительно смотреть на душевные терзания Космо и отчаянные попытки переубедить обидчика.

Если Ганн так заботится о незначительных персонажах, то представьте, как проработали главных. Зритель проникнется внутренней болью Небулы, по-новому взглянет на Дракса, ещё сильнее влюбится в Грута и растрогается личной трагедией Квилла.

А ведь сердце фильма — Ракета. Именно вокруг дерзкого енота крутится сюжет третьих «Стражей». Происхождение и детство зверя настолько драматичные, что слезу не пустит только сухарь.

«Ракета, это всегда была твоя история. Ты просто не знал об этом»

«Ракета, это всегда была твоя история. Ты просто не знал об этом»

Фото: Disney

Единственное слабое место — главный злодей. Казалось бы, из Высшего Эволюционера мог получиться противник не хуже Таноса. Он породил цивилизации, заселил планеты, создал генетически совершенную расу суверенов. Увы, за великими достижениями стоит истеричный и откровенно глупый человек.

Эволюционер выходит из себя из-за пустяков, создаёт проблемы на ровном месте и уничтожает миры по надуманным причинам. На его фоне даже Канг из «Человека-муравья 3» кажется образцовым негодяем.

В остальном с персонажами и историей всё отлично. Конечно, сценарий остаётся супергеройским: неожиданных поворотов нет, мозг не взрывается, а большую часть времени герои охотятся за очередной чудо-штукой, которая спасёт близкому жизнь.

Зрелищная и забавная сцена

Зрелищная и забавная сцена

Фото: Disney

Вот только банальные активности поданы настолько красиво и зрелищно, что язык не поднимается их ругать. Взять хотя бы проникновение на важный космический объект. Герои просто прорубают проход, но на фоне звучит крутая музыка, у Квилла и Гаморы завязывается душевный диалог, а Дракс и Мантис выдают шутки, от которых смеёшься в голос. Великолепно ведь!

Стоит смотреть «Стражей Галактики 3»?

В финале третьих «Стражей Галактики» трудно не пустить слезу. Не от грусти, а от соприкосновения с шикарными историей и персонажами. 2.5 часа пролетают как одно мгновение и оставляют в диком восторге.

Если любите супергероев, немедленно ищите ближайший сеанс и идите в кинотеатр. Показы в крупных городах уже стартовали.

Понравилось

  • Невероятно душевная история
  • Все персонажи проработаны и моментально влюбляют в себя
  • Экшен максимально хорош
  • Все треки тут же отправляются в плейлист
  • В фильме полно крутых шуток.

Не понравилось

  • Главный злодей разочаровывает.
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