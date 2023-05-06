Каким получился фильм «Стражи Галактики 3»: финал космосаги Marvel и Джеймса Ганна

Недавно создатель «Стражей Галактики» Джеймс Ганн заявил, что зрители устали не от супергероев, а от бессмысленных драк. Это мудрая мысль, ведь фильмы про людей со способностями создают по одинаковому и устаревшему шаблону.

В итоге могучие существа часто сражаются, но смотреть на них скучно. Шуток много, но они не работают. Персонажей всё больше, но ни один не увлекает. Как иначе, если у творца мало времени на съёмки и нет огонька в глазах?

После катастрофических «Чёрной пантеры 2» и «Человека-муравья 3» многим показалось, что жанр действительно умирает. Вот только в новом фильме Ганн доказывает: супергерои всё ещё способны приводить в восторг.

Режиссёр обожает своих героев и не позволяет им участвовать в «бессмысленных драках». Если «Стражи» берутся за важное дело, оно будет невероятным. Вот почему заключительная часть трилогии сносит крышу!

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Disney.

В фильме много экшена, и весь он потрясен

Ганн не тратит время на раскачку. В завязке показывают отдыхающих на Забвении героев. Грут и Небула меняют вывеску на баре, Ракета рефлексирует под Radiohead, а Квилл напивается от тоски по Гаморе. И вот мгновение спустя на станцию нападает Адам Уорлок, злодей из сцены после титров в «Стражах Галактики 2».

Как бы забавно ни смотрелся Уилл Поултер в образе золотистого инопланетянина, а силы ему не занимать. В первой же драке отлетают головы, ломаются руки, лица превращаются в кровавую кашу, здания рушатся. Смотрится это зрелищно и напряжённо: всё же перед нами завершающая часть трилогии, поэтому с героями может случиться что угодно.

Уорлок не творит невероятных злодейств, но всё равно хорош Фото: Disney

Что-то интересное происходит в каждом экшен-эпизоде. То Квилл и Грут стоят спиной к спине и лихо отстреливаются от толпы. То Гамора элегантно дубасит антропоморфного кабана. Или же Дракс Разрушитель смачно разносит по несколько врагов одним ударом.

Хотя самую эпическую битву оставили на финал. В коридоре стоит шестёрка отважных героев, впереди — десятки вычурных тварей. В другом супергеройском фильме всё обернулось бы проходной дракой, но в «Стражах» начинается самая зрелищная экшен-сцена в КВМ.

Бой длится три минуты и не прерывается ни единой монтажной склейкой. Герои уклоняются от ударов, метко стреляют, бросают ножи, получают по голове. В это время камера аккуратно облетает персонажей или проходит сквозь тело продырявленного гуманоида.

В съёмку одним кадром вложили немыслимое количество труда. Постановщики придумали крутые приёмы, актёры старательно заучили движения, оператор выбрал идеальные планы, спецы по графике нарисовали реалистичные эффекты, а музыкальный гений включил на фоне Beastie Boys. В итоге трёхминутная сцена впечатляет в разы сильнее, чем «Человек-муравей 3» и «Чёрная пантера 2» вместе взятые.

Впереди невероятная драка Фото: Disney

С персонажами не хочется прощаться

Уровень проработки персонажей описывает Краглин Обфонтери. Это второстепенный персонаж, который стал преемником Йонду и получил от него смертоносную стрелу. Весь фильм Краглин отсиживается на заднем плане, не справляется с оружием и депрессует. Но в финале даже он получает звёздный час с трогательным флешбэком и качественным экшеном.

Или возьмите Космо. Это собака с телепатическими способностями, которая пережила множество приключений, но в душе осталась обычной зверушкой. В завязке кто-то безрассудно называет её «плохой собакой», из-за чего животное весь фильм сходит с ума. Уморительно смотреть на душевные терзания Космо и отчаянные попытки переубедить обидчика.

Если Ганн так заботится о незначительных персонажах, то представьте, как проработали главных. Зритель проникнется внутренней болью Небулы, по-новому взглянет на Дракса, ещё сильнее влюбится в Грута и растрогается личной трагедией Квилла.

А ведь сердце фильма — Ракета. Именно вокруг дерзкого енота крутится сюжет третьих «Стражей». Происхождение и детство зверя настолько драматичные, что слезу не пустит только сухарь.

«Ракета, это всегда была твоя история. Ты просто не знал об этом» Фото: Disney

Единственное слабое место — главный злодей. Казалось бы, из Высшего Эволюционера мог получиться противник не хуже Таноса. Он породил цивилизации, заселил планеты, создал генетически совершенную расу суверенов. Увы, за великими достижениями стоит истеричный и откровенно глупый человек.

Эволюционер выходит из себя из-за пустяков, создаёт проблемы на ровном месте и уничтожает миры по надуманным причинам. На его фоне даже Канг из «Человека-муравья 3» кажется образцовым негодяем.

В остальном с персонажами и историей всё отлично. Конечно, сценарий остаётся супергеройским: неожиданных поворотов нет, мозг не взрывается, а большую часть времени герои охотятся за очередной чудо-штукой, которая спасёт близкому жизнь.

Зрелищная и забавная сцена Фото: Disney

Вот только банальные активности поданы настолько красиво и зрелищно, что язык не поднимается их ругать. Взять хотя бы проникновение на важный космический объект. Герои просто прорубают проход, но на фоне звучит крутая музыка, у Квилла и Гаморы завязывается душевный диалог, а Дракс и Мантис выдают шутки, от которых смеёшься в голос. Великолепно ведь!

Стоит смотреть «Стражей Галактики 3»?

В финале третьих «Стражей Галактики» трудно не пустить слезу. Не от грусти, а от соприкосновения с шикарными историей и персонажами. 2.5 часа пролетают как одно мгновение и оставляют в диком восторге.

Если любите супергероев, немедленно ищите ближайший сеанс и идите в кинотеатр. Показы в крупных городах уже стартовали.

Понравилось

Невероятно душевная история

Все персонажи проработаны и моментально влюбляют в себя

Экшен максимально хорош

Все треки тут же отправляются в плейлист

В фильме полно крутых шуток.

Не понравилось

Главный злодей разочаровывает.

Официально «Стражей Галактики 3» в России не показывают, однако одновременно с мировой премьерой кино уже начали показывать в Москве и Санкт-Петербурге. С 11 мая в стране начнётся более масштабный прокат.