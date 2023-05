Забастовка сценаристов в Голливуде: как мы можем потерять любимые фильмы и сериалы

2 мая Гильдия сценаристов США начала забастовку. Уже через пару дней работу над новыми сезонами «Очень странных дел», «Разделения» и The Last of Us приостановили. Это лишь малая часть последствий.

Чего хотят сценаристы? Как именно забастовка скажется на зрителях?

Сценаристы уже бастовали 16 лет назад

Последняя забастовка стартовала в 2007 году и продлилась 100 дней. Помимо оплаты за сценарий, работники получали процент за проданные DVD и платные просмотры в интернете. Вот только отчисления были мизерными — это и стало причиной спора.

Союз продюсеров кино и телевидения долго не шёл на уступки, но сценаристов поддерживали все: политики, звёзды шоу-бизнеса, актёры. В итоге студийные боссы приняли новые условия. С тех пор за продажи фильмов и сериалов в рознице и интернете писатели получают фиксированную оплату в первые два года и 2% начиная с третьего года. Увы, когда соглашение заключили, убытки в развлекательном сегменте уже превысили $ 2 млрд.

Забастовка 2007 года Фото: Charley Gallay/Getty Images

Последствия забастовки ощутил каждый зритель. Помните ужасный финал сериала «Остаться в живых»? Дело как раз в забастовке и сокращённом финальном сезоне. С «Побегом», «Доктором Хаусом», «Героями» и другими популярными сериалами та же история.

Фильмы тоже теряли в качестве. Взять хотя бы мюзикл «Девять» и фантастику «Затерянный мир», которые дорого стоили, но провалились из-за ужасного сюжета. Даже боевик о Джеймсе Бонде «Квант милосердия» и «Трансформеры: Месть падших» вышли спорными, потому что снимались по сырому сценарию. А «Лигу справедливости» от Джорджа Миллера и вовсе отменили.

Если бы не забастовка, сериал мог закончиться лучше Фото: ABC

Некоторым шоу повезло. К примеру, полицейского Хэнка Шрейдера из «Во все тяжкие» хотели убить во втором сезоне. Из-за забастовки сезон сократили и судьбу героя пересмотрели. В итоге актёрская игра Дина Норриса помогла сделать сериал легендарным. Жаль, что это исключение — другие пострадавшие проекты терпели крах.

Забастовка в 2023 году

Новая забастовка началась не на ровном месте, просто 1 мая истекло прошлое соглашение с продюсерами. Сценаристы предлагали новый контракт с улучшенными условиями, но ничего не добились.

Катализатором конфликта стала статья про Алекса О’Кифа, который написал сценарий для хитового сериала «Медведь» и номинировался на «Эмми». На церемонию он приехал с минусом на карте и арендованной бабочкой. В подобных условиях были многие писатели.

Чтобы спасти сценаристов от финансовых проблем, Гильдия выдвинула ряд требований:

увеличение минимальных выплат;

за фильмы для онлайн-кинотеатров с бюджетом в $ 12 млн и выше должны платить как за фильм для кинотеатров;

в начале работ сценаристы получают аванс в 50%. Вторая половина равномерно выплачивается каждую неделю;

до одобрения сериала работа над сценарием ведётся минимум 10 недель. Когда сезон уже заказан, сценарий каждого эпизода пишут не меньше трёх недель;

за работу над неодобренным сериалом обязательна доплата в 25% от стандартной ставки;

над неодобренными сериалами сразу работает полноценная команда, а не пара сценаристов;

доплаты за высокие просмотры;

сценарист всегда должен присутствовать на съёмочной площадке;

сценарий от ИИ нельзя делать основой проекта. Также ИИ не может переписывать литературные первоисточники.

Забастовка 2023 года Фото: David McNew/Getty Images

Требования в разы серьёзнее, чем в 2007-м. Поэтому забастовка может продлиться долго.

Какими будут последствия новой забастовки

Гильдия сценаристов — мощный профсоюз, в который входят 15 тысяч человек. Во время забастовки все они придерживаются единых правил:

не работать над сценариями, не появляться на съёмочной площадке, не предлагать услуги и не обсуждать потенциальные сделки;

ходить на пикеты и скандировать лозунги;

рассказывать обо всех нарушениях правил забастовки.

Забастовка в 2023 году Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

За нарушение из Гильдии быстро выгоняют, поэтому все участники отложили работу. Неудивительно, что список приостановленных проектов моментально стал большим. Вот фильмы и сериалы, которые уже пострадали:

«Очень странные дела» (пятый сезон);

«Одни из нас» (второй сезон);

приквел «Игры престолов» — «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»;

«Властелин колец: Кольца власти» (второй сезон, его доснимают без сценаристов);

«Шершни»;

«Разделение»;

«Блэйд» от Marvel;

«Мандалорец» (четвёртый сезон);

«Сорвиголова: Рождённый заново» (первый сезон, съёмки остановили);

«Гриффины»;

«Американский папаша»;

«Кобра Кай»;

«Мы — Апшоу»;

«Начальная школа «Эбботт»;

«Женщина при деньгах»;

«Хитрости»;

«Ночной суд»;

«Неуравновешенный»;

«Злое»;

«Летний лагерь»;

«Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена»;

«Звёздный путь: Странные новые миры»;

Все вечерние шоу, включая Джимми Фэллона;

Saturday Night Live.

Похоже, второй сезон The Last of Us выйдет не скоро Фото: HBO

Это лишь начало списка, ведь новые приостановленные проекты появляются каждый день. Очевидно, что новая забастовка будет серьёзнее предыдущей. Всё же в 2007-м современное телевидение зарождалось, а онлайн-кинотеатр от Netflix только-только запустился.

Последствия зависят от продолжительности конфликта. К примеру, если сценаристы и продюсеры не договорятся до 30 июня, к забастовке может присоединиться SAG-AFTRA. Это большая Гильдия, в которую входят 160 тысяч актёров, телеведущих и журналистов. Тогда студийные боссы приостановят почти все популярные проекты, а зрители надолго останутся без приличных фильмов и сериалов.

А вы на чьей стороне? Поддерживаете забастовку или пусть сценаристы работают?