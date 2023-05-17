Забастовка сценаристов в Голливуде: как мы можем потерять любимые фильмы и сериалы

2 мая Гильдия сценаристов США начала забастовку. Уже через пару дней работу над новыми сезонами «Очень странных дел», «Разделения» и The Last of Us приостановили. Это лишь малая часть последствий.
Чего хотят сценаристы? Как именно забастовка скажется на зрителях?
Сценаристы уже бастовали 16 лет назад
Последняя забастовка стартовала в 2007 году и продлилась 100 дней. Помимо оплаты за сценарий, работники получали процент за проданные DVD и платные просмотры в интернете. Вот только отчисления были мизерными — это и стало причиной спора.
Союз продюсеров кино и телевидения долго не шёл на уступки, но сценаристов поддерживали все: политики, звёзды шоу-бизнеса, актёры. В итоге студийные боссы приняли новые условия. С тех пор за продажи фильмов и сериалов в рознице и интернете писатели получают фиксированную оплату в первые два года и 2% начиная с третьего года. Увы, когда соглашение заключили, убытки в развлекательном сегменте уже превысили $ 2 млрд.
Забастовка 2007 года
Фото: Charley Gallay/Getty Images
Последствия забастовки ощутил каждый зритель. Помните ужасный финал сериала «Остаться в живых»? Дело как раз в забастовке и сокращённом финальном сезоне. С «Побегом», «Доктором Хаусом», «Героями» и другими популярными сериалами та же история.
Фильмы тоже теряли в качестве. Взять хотя бы мюзикл «Девять» и фантастику «Затерянный мир», которые дорого стоили, но провалились из-за ужасного сюжета. Даже боевик о Джеймсе Бонде «Квант милосердия» и «Трансформеры: Месть падших» вышли спорными, потому что снимались по сырому сценарию. А «Лигу справедливости» от Джорджа Миллера и вовсе отменили.
Если бы не забастовка, сериал мог закончиться лучше
Фото: ABC
Забастовка в 2023 году
Новая забастовка началась не на ровном месте, просто 1 мая истекло прошлое соглашение с продюсерами. Сценаристы предлагали новый контракт с улучшенными условиями, но ничего не добились.
Катализатором конфликта стала статья про Алекса О’Кифа, который написал сценарий для хитового сериала «Медведь» и номинировался на «Эмми». На церемонию он приехал с минусом на карте и арендованной бабочкой. В подобных условиях были многие писатели.
Чтобы спасти сценаристов от финансовых проблем, Гильдия выдвинула ряд требований:
- увеличение минимальных выплат;
- за фильмы для онлайн-кинотеатров с бюджетом в $ 12 млн и выше должны платить как за фильм для кинотеатров;
- в начале работ сценаристы получают аванс в 50%. Вторая половина равномерно выплачивается каждую неделю;
- до одобрения сериала работа над сценарием ведётся минимум 10 недель. Когда сезон уже заказан, сценарий каждого эпизода пишут не меньше трёх недель;
- за работу над неодобренным сериалом обязательна доплата в 25% от стандартной ставки;
- над неодобренными сериалами сразу работает полноценная команда, а не пара сценаристов;
- доплаты за высокие просмотры;
- сценарист всегда должен присутствовать на съёмочной площадке;
- сценарий от ИИ нельзя делать основой проекта. Также ИИ не может переписывать литературные первоисточники.
Забастовка 2023 года
Фото: David McNew/Getty Images
Требования в разы серьёзнее, чем в 2007-м. Поэтому забастовка может продлиться долго.
Какими будут последствия новой забастовки
Гильдия сценаристов — мощный профсоюз, в который входят 15 тысяч человек. Во время забастовки все они придерживаются единых правил:
- не работать над сценариями, не появляться на съёмочной площадке, не предлагать услуги и не обсуждать потенциальные сделки;
- ходить на пикеты и скандировать лозунги;
- рассказывать обо всех нарушениях правил забастовки.
Забастовка в 2023 году
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images
За нарушение из Гильдии быстро выгоняют, поэтому все участники отложили работу. Неудивительно, что список приостановленных проектов моментально стал большим. Вот фильмы и сериалы, которые уже пострадали:
- «Очень странные дела» (пятый сезон);
- «Одни из нас» (второй сезон);
- приквел «Игры престолов» — «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»;
- «Властелин колец: Кольца власти» (второй сезон, его доснимают без сценаристов);
- «Шершни»;
- «Разделение»;
- «Блэйд» от Marvel;
- «Мандалорец» (четвёртый сезон);
- «Сорвиголова: Рождённый заново» (первый сезон, съёмки остановили);
- «Гриффины»;
- «Американский папаша»;
- «Кобра Кай»;
- «Мы — Апшоу»;
- «Начальная школа «Эбботт»;
- «Женщина при деньгах»;
- «Хитрости»;
- «Ночной суд»;
- «Неуравновешенный»;
- «Злое»;
- «Летний лагерь»;
- «Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена»;
- «Звёздный путь: Странные новые миры»;
- Все вечерние шоу, включая Джимми Фэллона;
- Saturday Night Live.
Похоже, второй сезон The Last of Us выйдет не скоро
Фото: HBO
Это лишь начало списка, ведь новые приостановленные проекты появляются каждый день. Очевидно, что новая забастовка будет серьёзнее предыдущей. Всё же в 2007-м современное телевидение зарождалось, а онлайн-кинотеатр от Netflix только-только запустился.
Последствия зависят от продолжительности конфликта. К примеру, если сценаристы и продюсеры не договорятся до 30 июня, к забастовке может присоединиться SAG-AFTRA. Это большая Гильдия, в которую входят 160 тысяч актёров, телеведущих и журналистов. Тогда студийные боссы приостановят почти все популярные проекты, а зрители надолго останутся без приличных фильмов и сериалов.
А вы на чьей стороне? Поддерживаете забастовку или пусть сценаристы работают?
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