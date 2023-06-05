Что нового будет в iOS 17

Революции не ожидалось, её и не произошло.

Каждый год Apple выпускает для своих смартфонов, работающих на iOS, одно крупное обновление. Предыдущее крупное обновление (iOS 16) было анонсировано 6 июня 2022 года, так что Apple остаётся верна традициям.

Спустя ровно год на презентации WWDC была анонсирована iOS 17. Рассказываем, что привнесёт новая операционная система в жизнь фанатов Apple и когда её можно будет установить на свои «Айфоны».

Дата выхода iOS 17

Все последние крупные обновления для iOS выходили в сентябре. Между обновлением iPhone 14 и iOS 16 в 2022 году был разрыв в пять дней, а в 2021 году — в шесть дней. Новая операционная система, скорее всего, выйдет сразу же после запуска новой линейки смартфонов iPhone 15 в сентябре 2023 года.

Бета-тестирование iOS 17 для разработчиков приложений и тестировщиков стартует уже сегодня, 5 июня. Публичная версия iOS 17 выйдет в июле — вероятно, во второй половине месяца.

Когда выходили все предыдущие операционные системы:

iOS 16: понедельник, 12 сентября 2022 года;

iOS 15: понедельник, 20 сентября 2021 года;

iOS 14: среда, 16 сентября 2020 года;

iOS 13: четверг, 19 сентября 2019 года;

iOS 12: понедельник, 17 сентября 2018 года.

iPhone 14 Фото: Apple

Какие iPhone смогут поддерживать iOS 17

До новой ОС не смогут обновиться сразу несколько легендарных телефонов — iPhone 8 и iPhone X. Список смартфонов, которые совместимы с iOS 17:

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max;

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

iPhone XS, XS Max;

iPhone XR;

iPhone SE (2 поколения и новее).

iPhone XR Фото: Apple

Нововведения в iOS 17, о которых нужно обязательно знать

В iOS 17 появятся новые экраны для звонков. Можно будет выбрать любой шрифт, цвет текста и аватар для своих контактов. Каждый контакт будет уникальным. Главное, что внешние приложения (типа WhatsApp, «Телеграм» и прочих) тоже получат доступ к созданию таких экранов.

Новые экраны звонков Фото: Apple

Второе изменение коснулось iMessage: в текстовом сервисе Apple можно будет делиться своим местоположением в реальном времени. Ваши друзья и члены семьи также смогут увидеть уровень заряда вашей батареи, чтобы узнать, сможете ли вы ответить на звонок.

Кроме того, в iMessage переработано меню стикеров. Все смайлики стали стикерами. Можно создавать стикеры самим из живых фотографий. Также Apple добавила поисковые фильтры для более быстрого поиска сообщений, а для голосовых сообщений была добавлена их текстовая расшифровка.

Стикеры в iMessage Фото: Apple

Появилась новая фича — NameDrop. Это новый способ обмена номерами телефонов и электронной почтой. Чтобы поделиться контактами друг с другом, просто поднесите два смартфона поближе. Эта опция будет доступна и на часах.

Пользователи FaceTime теперь могут записывать голосовые сообщения на видео, если не смогли дозвониться. Таким образом, вы сможете понять, хотите ли вы ответить на этот звонок.

NameDrop Фото: Apple

Клавиатура теперь использует автокоррекцию на основе искусственного интеллекта. Коррекция ввода слов будет не только быстрее, но и точнее.

Появилось новое приложение Journal. Используя встроенное машинное обучение, iPhone предложит новый способ пережить важные воспоминания, ориентируясь на ваши фотографии, местоположение, текст и другую информацию. Журнал может быть заблокирован и полностью зашифрован для обеспечения конфиденциальности. Эдакий личный дневничок, в котором можно сохранить моменты своей жизни и ставить цели.

Journal Фото: Apple

Хотели купить прикроватные часы, рамку для фотографий или обычный бумажный календарь? Теперь iPhone сможет заменить эти вещи, ведь в iOS 17 появится новый полноэкранный режим отображения информации в альбомной ориентации. Можно будет поставить несколько тем, пока вы спите: например, часы, отображение погоды, календаря, фото или сторонних виджетов.

Функция будет доступна в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, поскольку только эти смартфоны поддерживают переменную частоту кадров.

Ночник iPhone Фото: Apple

Что касается голосового помощника, то теперь Siri не будет требовать слов: «Привет, Siri». Достаточно будет сказать просто «Siri» для запуска помощника.

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Даже на фоне iOS 16 новая операционка смотрится бледновато. Ведь если вспомнить, то в прошлом году был представлен переработанный экран блокировки с мини-виджетами (теперь аналогичный добрался до iPadOS). И, как бы мы не хотели революции, но её давно уже не происходит, если, конечно, не считать виртуальный шлем за революцию.