Что нового будет в iOS 17

Каждый год Apple выпускает для своих смартфонов, работающих на iOS, одно крупное обновление. Предыдущее крупное обновление (iOS 16) было анонсировано 6 июня 2022 года, так что Apple остаётся верна традициям.
Спустя ровно год на презентации WWDC была анонсирована iOS 17. Рассказываем, что привнесёт новая операционная система в жизнь фанатов Apple и когда её можно будет установить на свои «Айфоны».
Дата выхода iOS 17
Все последние крупные обновления для iOS выходили в сентябре. Между обновлением iPhone 14 и iOS 16 в 2022 году был разрыв в пять дней, а в 2021 году — в шесть дней. Новая операционная система, скорее всего, выйдет сразу же после запуска новой линейки смартфонов iPhone 15 в сентябре 2023 года.
Бета-тестирование iOS 17 для разработчиков приложений и тестировщиков стартует уже сегодня, 5 июня. Публичная версия iOS 17 выйдет в июле — вероятно, во второй половине месяца.
Когда выходили все предыдущие операционные системы:
- iOS 16: понедельник, 12 сентября 2022 года;
- iOS 15: понедельник, 20 сентября 2021 года;
- iOS 14: среда, 16 сентября 2020 года;
- iOS 13: четверг, 19 сентября 2019 года;
- iOS 12: понедельник, 17 сентября 2018 года.
iPhone 14
Фото: Apple
Какие iPhone смогут поддерживать iOS 17
До новой ОС не смогут обновиться сразу несколько легендарных телефонов — iPhone 8 и iPhone X. Список смартфонов, которые совместимы с iOS 17:
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max;
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max;
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max;
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;
- iPhone XS, XS Max;
- iPhone XR;
- iPhone SE (2 поколения и новее).
iPhone XR
Фото: Apple
Нововведения в iOS 17, о которых нужно обязательно знать
В iOS 17 появятся новые экраны для звонков. Можно будет выбрать любой шрифт, цвет текста и аватар для своих контактов. Каждый контакт будет уникальным. Главное, что внешние приложения (типа WhatsApp, «Телеграм» и прочих) тоже получат доступ к созданию таких экранов.
Новые экраны звонков
Фото: Apple
Второе изменение коснулось iMessage: в текстовом сервисе Apple можно будет делиться своим местоположением в реальном времени. Ваши друзья и члены семьи также смогут увидеть уровень заряда вашей батареи, чтобы узнать, сможете ли вы ответить на звонок.
Кроме того, в iMessage переработано меню стикеров. Все смайлики стали стикерами. Можно создавать стикеры самим из живых фотографий. Также Apple добавила поисковые фильтры для более быстрого поиска сообщений, а для голосовых сообщений была добавлена их текстовая расшифровка.
Стикеры в iMessage
Фото: Apple
Появилась новая фича — NameDrop. Это новый способ обмена номерами телефонов и электронной почтой. Чтобы поделиться контактами друг с другом, просто поднесите два смартфона поближе. Эта опция будет доступна и на часах.
Пользователи FaceTime теперь могут записывать голосовые сообщения на видео, если не смогли дозвониться. Таким образом, вы сможете понять, хотите ли вы ответить на этот звонок.
NameDrop
Фото: Apple
Клавиатура теперь использует автокоррекцию на основе искусственного интеллекта. Коррекция ввода слов будет не только быстрее, но и точнее.
Появилось новое приложение Journal. Используя встроенное машинное обучение, iPhone предложит новый способ пережить важные воспоминания, ориентируясь на ваши фотографии, местоположение, текст и другую информацию. Журнал может быть заблокирован и полностью зашифрован для обеспечения конфиденциальности. Эдакий личный дневничок, в котором можно сохранить моменты своей жизни и ставить цели.
Journal
Фото: Apple
Хотели купить прикроватные часы, рамку для фотографий или обычный бумажный календарь? Теперь iPhone сможет заменить эти вещи, ведь в iOS 17 появится новый полноэкранный режим отображения информации в альбомной ориентации. Можно будет поставить несколько тем, пока вы спите: например, часы, отображение погоды, календаря, фото или сторонних виджетов.
Функция будет доступна в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, поскольку только эти смартфоны поддерживают переменную частоту кадров.
Ночник iPhone
Фото: Apple
Что касается голосового помощника, то теперь Siri не будет требовать слов: «Привет, Siri». Достаточно будет сказать просто «Siri» для запуска помощника.
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Даже на фоне iOS 16 новая операционка смотрится бледновато. Ведь если вспомнить, то в прошлом году был представлен переработанный экран блокировки с мини-виджетами (теперь аналогичный добрался до iPadOS). И, как бы мы не хотели революции, но её давно уже не происходит, если, конечно, не считать виртуальный шлем за революцию.
- 5 июня 2023
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