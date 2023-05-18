Все подробности Mortal Kombat 1: как легендарный файтинг перезапустят в 2023 году

18 мая спустя четыре года после выхода Mortal Kombat 11 студия Netherrealm наконец-то показала свою следующую игру — ей стала Mortal Kombat 1, софтребут франшизы, который сюжетно продолжает историю вселенной.
«Чемпионат» рассказывает всё самое важное про новую «Смертельную битву».
- О чём Mortal Kombat 1
- Геймплей Mortal Kombat 1
- Список героев Mortal Kombat 1
- Дата выхода и другие детали Mortal Kombat 1
О чём Mortal Kombat 1
Новая игра напрямую продолжает Mortal Kombat 11 (2019) и дополнение MK11: Aftermath (2020).
В его финале Лю Кан побеждает Шан Цунга, использует часы времени, создаёт новый мир и превращается в бога грома и огня лорда Лю Кана. Он становится защитником мира, которым раньше был Рейден. В самом конце Лю Кан приходит к юному Кун Лао, выбрав его своим бойцом для грядущего турнира Смертельная битва. Это события до самой первой Mortal Kombat (1992).
В первом трейлере Mortal Kombat 1 (2023) Лю Кан рассказывает о своём новом мире — мире, где все живут по собственным правилам. Кто-то в тишине и спокойствии, а кто-то в бесконечной борьбе. Однако Шан Цунг сумел вернуться, а Лю Кан отмечает, что в конечном итоге каждый поймёт для себя единственную истину — «всегда есть за что сражаться».
Несмотря на название, история куда теснее связана с последней трилогией, чем может показаться. Это софтребут файтинга — каким, например, была God of War (2018). Новичкам будет просто разобраться с происходящим, тогда как ветераны найдут немало приятных отсылок на прошлые события.
Трейлер Mortal Kombat 1
Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат WB Games.
Геймплей Mortal Kombat 1
Пока немного. Геймплейных кадров нам в принципе не показали, ограничившись небольшими намёками. Глобально файтинг вряд ли значительно поменяется, однако одно нововведение уже многие заметили — камео-бойцы. Это помощники, которые существуют отдельно от основного списка героев. Они могут помогать в бою и предоставляют новые геймплейные возможности.
Также Netherrealm обещает «новую систему боя», а также свежие режимы и различные фаталити. Классическая кинематографическая сюжетная кампания на месте.
Mortal Kombat 1
Фото: WB Games
Список героев Mortal Kombat 1
- Скорпион
- Саб-Зиро
- Лю Кан
- Рейден
- Кун Лао
- Китана
- Милена
- Шан Цунг
- Джонни Кейдж.
Остальных объявят ближе к выпуску Mortal Kombat 1.
Скорпион и Саб-Зиро в MK1
Фото: WB Games
Дата выхода и другие детали Mortal Kombat 1
Игра выйдет 19 сентября на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК (Steam, Epic Games Store).
Покупатели премиального издания получат доступ на пять дней раньше, 14-го числа. Вдобавок за дорогую версию игры выдадут Kombat Pack 1 — он включает шесть новых героев после релиза, пять новых камео-бойцов и внешность Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа.
Предварительные заказы Mortal Kombat 1 начнут принимать с 20:00 мск 19 мая — оформившие их получат героя Шан Цуна, а владельцы PS5 и Xbox Series также благодаря этому смогут принять участие в тестировании файтинга, он пройдёт в августе.
Китана в MK1
Фото: WB Games
За Mortal Kombat 1 отвечают сразу четыре студии:
- Netherrealm — версии для PS5 и Xbox Series;
- Shiver и Saver — версия для Nintendo Switch;
- QLOC — версия для ПК.
Компания QLOC известна по ПК-версиям Mortal Kombat XL, Mortal Kombat 11, Injustice 2, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, а также по ремастерам Dark Souls, Dead Rising и Dying Light (Switch).
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