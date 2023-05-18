Все подробности Mortal Kombat 1: как легендарный файтинг перезапустят в 2023 году

18 мая спустя четыре года после выхода Mortal Kombat 11 студия Netherrealm наконец-то показала свою следующую игру — ей стала Mortal Kombat 1, софтребут франшизы, который сюжетно продолжает историю вселенной.

«Чемпионат» рассказывает всё самое важное про новую «Смертельную битву».

О чём Mortal Kombat 1

Новая игра напрямую продолжает Mortal Kombat 11 (2019) и дополнение MK11: Aftermath (2020).

В его финале Лю Кан побеждает Шан Цунга, использует часы времени, создаёт новый мир и превращается в бога грома и огня лорда Лю Кана. Он становится защитником мира, которым раньше был Рейден. В самом конце Лю Кан приходит к юному Кун Лао, выбрав его своим бойцом для грядущего турнира Смертельная битва. Это события до самой первой Mortal Kombat (1992).

В первом трейлере Mortal Kombat 1 (2023) Лю Кан рассказывает о своём новом мире — мире, где все живут по собственным правилам. Кто-то в тишине и спокойствии, а кто-то в бесконечной борьбе. Однако Шан Цунг сумел вернуться, а Лю Кан отмечает, что в конечном итоге каждый поймёт для себя единственную истину — «всегда есть за что сражаться».

Несмотря на название, история куда теснее связана с последней трилогией, чем может показаться. Это софтребут файтинга — каким, например, была God of War (2018). Новичкам будет просто разобраться с происходящим, тогда как ветераны найдут немало приятных отсылок на прошлые события.

Трейлер Mortal Kombat 1

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат WB Games.

Геймплей Mortal Kombat 1

Пока немного. Геймплейных кадров нам в принципе не показали, ограничившись небольшими намёками. Глобально файтинг вряд ли значительно поменяется, однако одно нововведение уже многие заметили — камео-бойцы. Это помощники, которые существуют отдельно от основного списка героев. Они могут помогать в бою и предоставляют новые геймплейные возможности.

Также Netherrealm обещает «новую систему боя», а также свежие режимы и различные фаталити. Классическая кинематографическая сюжетная кампания на месте.

Ещё игра не будет требовать подключения к интернету — позволят играть в офлайне.

Mortal Kombat 1 Фото: WB Games

Список героев Mortal Kombat 1

Скорпион

Саб-Зиро

Лю Кан

Рейден

Кун Лао

Китана

Милена

Шан Цунг

Джонни Кейдж.

Остальных объявят ближе к выпуску Mortal Kombat 1.

Скорпион и Саб-Зиро в MK1 Фото: WB Games

Дата выхода и другие детали Mortal Kombat 1

Игра выйдет 19 сентября на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК (Steam, Epic Games Store).

Покупатели премиального издания получат доступ на пять дней раньше, 14-го числа. Вдобавок за дорогую версию игры выдадут Kombat Pack 1 — он включает шесть новых героев после релиза, пять новых камео-бойцов и внешность Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа.

Предварительные заказы Mortal Kombat 1 начнут принимать с 20:00 мск 19 мая — оформившие их получат героя Шан Цуна, а владельцы PS5 и Xbox Series также благодаря этому смогут принять участие в тестировании файтинга, он пройдёт в августе.

Ещё у Mortal Kombat 1 появятся кроссплей и кросспрогресс, однако на старте продаж функций не будет — их добавят после выхода.

Китана в MK1 Фото: WB Games

За Mortal Kombat 1 отвечают сразу четыре студии:

Netherrealm — версии для PS5 и Xbox Series;

Shiver и Saver — версия для Nintendo Switch;

QLOC — версия для ПК.

Компания QLOC известна по ПК-версиям Mortal Kombat XL, Mortal Kombat 11, Injustice 2, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, а также по ремастерам Dark Souls, Dead Rising и Dying Light (Switch).