Как покупать игры в Steam для России в 2023 году

Спустя год с ухода крупных игровых издателей из России россияне продолжают покупать игры в Steam, используя для этого самые разные способы. Кто-то всё ещё довольствуется ограниченным числом проектов, а кто-то решает сменить регион, осознавая все риски.
В этом материале мы расскажем, как продолжать закупаться в Steam в России, а также других странах — Казахстане и Турции. Именно в эти регионы виртуально мигрируют россияне, чтобы продолжить играть в новинки.
- Покупка игр в Steam (Россия)
- Переход Steam в Казахстан, Турцию или другую страну
- Покупка игр в Steam (Казахстан)
- Покупка игр в Steam (Турция)
Покупка игр в Steam (Россия)
Покупка ключей
Самый простой способ покупки игр в Steam — приобретение ключей. Так, последние ПК-порты Sony можно приобрести как на сторонних площадках вроде Plati, так и у официальных дистрибьюторов, например, в «Буке». Компания продаёт ключи в том числе на бывшие эксклюзивы PlayStation — от «Человека-паука» и коллекции Uncharted до Returnal и грядущей Ratchet & Clank: Rift Apart.
Ratchet
Фото: «Бука»
Большой минус покупки ключей — они есть далеко не для всех игр в России. Кроме того, некоторые издатели и вовсе ограничивают активацию ключей в регионе, поэтому тот же Mortal Kombat 1 и другие проекты Warner Bros. так просто не купить.
Покупка подарка в Steam
Ещё один очень удобный способ — покупка подарка. Работает система очень просто: обращаетесь к стороннему продавцу, добавляете его в друзья в Steam, после чего вам автоматически приходит подарок с его аккаунта.
Здесь всё просто — никаких отдельных комиссий и рисков блокировок. Опять же, внимательно читайте описание товара и выбирайте точный регион своего аккаунта. Кроме того, обращайте внимание на рейтинг продавца и последние отзывы.
У данного способа есть один минус: далеко не все игры ушедших издателей можно дарить российским аккаунтам. Где-то Steam будет сообщать о слишком большой разнице в цене между регионами, а где-то — о блокировке подарков конкретно этой игры. Поэтому с каждым новым релизом стоит проверять, дарится тот или иной проект или нет.
Пополнение кошелька Steam
После ухода платёжных систем Visa и MasterCard из России покупка игр с помощью банковских карт в Steam стала невозможной. Остаётся единственный вариант — пополнение кошелька. Сделать это можно как самому, так и с помощью сторонних продавцов.
За последний год в интернете появилось множество площадок, предлагающих свои услуги по пополнению кошелька Steam. Работает всё очень просто: вы сообщаете логин своего аккаунта, вводите нужную сумму и сразу же видите, во сколько эта транзакция обойдётся вам со всеми комиссиями.
Если вас всё устраивает, то оплачиваете с помощью обычной банковской карты, а затем приобретаете желаемую игру с помощью кошелька Steam, который будет использован по умолчанию. Сделать это можно, например, на том же Kupikod.
Фото: Kupikod
Если не хочется доверять сторонним сайтам и переплачивать за комиссию сервисов, можно пополнять кошелёк самому. Самый популярный и проверенный способ здесь — пополнение через сайт QIWI. Для этого создаём кошелёк на QIWI и проходим верификацию в настройках аккаунта.
Затем пополняем рублёвый счёт с помощью карты, вбиваем в поиске Steam и выбираем его. Важно отметить, что с 29 июня 2023 года QIWI позволяет напрямую переводить деньги на рублёвый счёт Steam, до этого приходилось пользоваться обходными путями через Казахстан.
Фото: Qiwi
Здесь вводим логин Steam. Очень важно использовать не ник, а логин аккаунта — его вводят при входе в учётную запись приложения. Также его можно посмотреть, нажав в правом верхнем углу Steam меню «Об аккаунте». Затем выбираем нужную сумму в рублях и отправляем платёж. Вскоре на аккаунте появится сумма в рублях, но она, скорее всего, будет немного меньше из-за конвертации и комиссии.
Переход Steam в Казахстан, Турцию или другую страну
Уход крупных издателей из России повлёк за собой ужасные последствия — многие игры стали попросту недоступны для покупки. При попытке зайти на ту или иную страницу появляется сообщение «данный продукт недоступен в вашем регионе», после чего пользователю предлагают вернуться обратно в магазин.
Конечно, многих россиян это не устроило, и они начали настоящую виртуальную миграцию в другие регионы — в основном в Турцию и Казахстан. В этих странах относительно недорогие игры (особенно в Турции) и нет проблем с пополнением счёта.
Услуги по смене региона можно найти на множестве самых разных площадок виртуальных услуг: от Plati до Funpay. Работает это так: вы предоставляете логин-пароль продавцу, он заходит, совершает транзакцию с помощью банковской карты другой страны, автоматически переводя аккаунт в новый регион. После этого в магазине меняется валюта, а ранее недоступные игры вновь становятся доступны. Стоит это всё обычно не дороже 200 рублей.
Типичные предложения по смене региона
Фото: Funpay
Покупка игр в Steam (Казахстан)
Казахстан во многом аналогичен российскому Steam в плане цен. Некоторые проекты в стране стоят чуть дороже, чем стоили в РФ, а другие — чуть дешевле. Что касается оплат, то здесь инструкция точно такая же.
Покупка ключей
Самый простой способ покупки игр в Steam — приобретение ключей. В отличие от России, в Казахстане активируются абсолютно все ключи, предназначенные для СНГ. Это значит, что с казахстанским аккаунтом можно приобрести те же игры Warner Bros., включая Mortal Kombat 1 и Hogwarts Legacy — большую ролевую игру по «Гарри Поттеру».
Mortal Kombat 1 активируется в Казахстане без проблем
Фото: «Бука»
Покупка подарка в Steam
Ещё один очень удобный способ — покупка подарка. Работает система очень просто: обращаетесь к стороннему продавцу, добавляете его в друзья в Steam, после чего вам автоматически приходит подарок с его аккаунта.
Опять же, никаких отдельных комиссий и рисков блокировок. Опять же, внимательно читайте описание товара и выбирайте точный регион своего аккаунта. Кроме того, обращайте внимание на рейтинг продавца и последние отзывы.
Hogwarts Legacy подарком обойдётся дешевле 3000 рублей
Фото: Plati
Кроме того, подарки могут дарить и обычные пользователи Steam с другим регионом. Если у вас есть друзья из других стран, они наверняка смогут прислать вам копию того или иного проекта.
Пополнение кошелька Steam
Аналогичная с Россией ситуация в плане пополнения кошелька. Если не хотите возиться сами, то можно воспользоваться услугами специальных площадок. Работает всё абсолютно так же: вы сообщаете логин своего аккаунта, вводите нужную сумму и сразу же видите, во сколько эта транзакция обойдётся вам со всеми комиссиями.
Например, на Kupikod достаточно выбрать Казахстан в качестве аккаунта страны, после чего валюта автоматически сменится на тенге. Пополняем, оплачиваем и покупаем желаемые игры.
Фото: Kupikod
Если не хочется доверять сторонним сайтам и переплачивать за комиссию сервисов, можно пополнять кошелёк самому. Самый популярный и проверенный способ здесь — пополнение через сайт QIWI в казахстанской тенге. Для этого создаём кошелёк на QIWI, открываем новый счёт в тенге. Переходим в правый верхний угол, открываем «Открыть счёт» и выбираем тенге. Делаем его основным.
Фото: Qiwi
Затем пополняем рублёвый счёт и конвертируем рубли в тенге на нужную сумму. Когда деньги поступили на счёт, переходим во вкладку «Платежи», переходим в «Игры» и выбираем «Steam (Казахстан)».
Фото: Qiwi
Здесь вводим логин Steam. Очень важно использовать не ник, а логин аккаунта — его вводят при входе в учётную запись приложения. Также его можно посмотреть, нажав в правом верхнем углу Steam меню «Об аккаунте». Затем выбираем нужную сумму в тенге и отправляем платёж. Вскоре на аккаунте появится сумма в тенге, но она, скорее всего, будет немного меньше из-за конвертации и комиссии.
Покупка игр в Steam (Турция)
Пожалуй, самый популярный регион для виртуальной миграции в Steam. Низкие цены и относительная простота в пополнении кошелька делают Турцию одним из самых привлекательных регионов на площадке.
Покупка ключей
Самый простой способ покупки игр в турецком Steam — приобретение ключей. Так как в Турции игры очень часто стоят куда дешевле, чем в остальном мире, то и ключи можно приобрести за меньшие деньги. Например, ключ Ratchet & Clank: Rift Apart обойдётся всего в 2399 рублей, тогда как в России и Казахстане покупка обойдётся почти в два раза дороже — 4199 рублей.
Разница в ценах на ключи в СНГ и Турции
Фото: Plati
Покупка подарка в Steam
Ещё один очень удобный способ — покупка подарка. Работает система очень просто: обращаетесь к стороннему продавцу, добавляете его в друзья в Steam, после чего вам автоматически приходит подарок с его аккаунта.
Опять же — никаких отдельных комиссий и рисков блокировок. Опять же, внимательно читайте описание товара и выбирайте точный регион своего аккаунта. Кроме того, обращайте внимание на рейтинг продавца и последние отзывы.
Starfield в турецком Steam обойдётся примерно в 4000 рублей
Фото: Plati
Пополнение кошелька Steam
К сожалению, пополнить турецкий кошелёк в Steam с помощью сторонних продавцов может оказаться очень затратным делом. Один из самых популярных способов пополнения лимита — покупка подарочных карт. По сути это те же ключи, предназначенные для кошелька Steam. Активировать их можно на специальной странице.
Купить их можно в том числе на различных площадках, однако готовьтесь к огромным комиссиям. Как нам стало известно от одного из продавцов, недавно Valve ограничила тираж ваучеров в Турции, из-за чего они практически исчезли с рынка. Пока неясно, сколько именно продлится дефицит.
Фото: Kupikod
Самый популярный и одновременно самый простой способ покупки в турецком Steam — заведение виртуальной карты OlduBil и перевод турецких лир с помощью криптобиржи Binance. Подробную инструкцию можно найти по этой ссылке.
После этого баланс Steam можно будет пополнять прямо с помощью виртуальной банковской карты. Никаких лишних комиссий, однако помните, что месячный лимит неавторизованных пользователей банка — 2750 лир. Именно столько можно потратить с 1-е по 31-е число каждого месяца.
К примеру, таким образом Ratchet & Clank Rift Apart обойдётся примерно в 2300 рублей (600 лир).
- 29 июня 2023
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