В России кошелёк Steam снова можно пополнять напрямую

29 июня платёжная система QIWI вернула пополнение кошельков Steam. Теперь пользователи площадки могут увеличивать баланс аккаунта с помощью рублёвого счёта, тогда как раньше для этого нужно было заводить отдельный казахстанский счёт и оплачивать с помощью перевода валюты в тенге.

Вернувшаяся оплата Steam напрямую Фото: QIWI

Пополнить кошелёк Steam можно от 100 до 70 тысяч рублей за одну транзакцию с учётом комиссий. После этого сумма конвертируется в доллары, а затем отправляется на пополнение баланса Steam. Проверка «Чемпионата» показала, что всё работает в штатном режиме — деньги на счёт приходят моментально.

QIWI отключила возможность пополнения Steam с помощью рублёвого счёта в начале 2022 года — после ухода множества других платёжных систем. Тогда же администрация назвала эту меру временной — спустя чуть больше года пользователи наконец могут пополнять игровой кошелёк рублями.