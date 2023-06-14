До релиза ещё пара месяцев, но лучше подготовиться заранее.

Как купить Starfield на ПК и Xbox в России

6 сентября состоится релиз Starfield — космической ролевой игры от Bethesda Game Studios, авторов «Скайрима» и Fallout 4. RPG официально не выйдет в России — в этом материале мы расскажем, как и где купить долгожданный экшен на ПК и Xbox Series.

Разные издания Starfield

Starfield можно приобрести в двух версиях:

стандартное издание — включает в себя только игру Starfield;

— включает в себя только игру Starfield; премиальное издание — включает в себя игру Starfield, ранний доступ с 1 сентября, будущее сюжетное дополнение «Расколотый космос» и набор обликов «Созвездие»: лазерная винтовка Equinox, скафандр, шлем и реактивный ранец.

За предзаказ игры пользователи получат в подарок лазерный резак, шлем и набор для глубокой добычи ископаемых.

Фото: Steam

Как купить Starfield на ПК

1. Game Pass

Как в случае со всеми играми Microsoft, новинка Bethesda будет доступна в сервисе Game Pass со дня релиза — 6 сентября. Для доступа будет достаточно приобрести месячную (или на более долгий срок — как будет удобно) подписку PC Game Pass.

Купить абонемент Microsoft можно на любой торговой площадке, включая ту же Plati. Услуга стоит от пары сотен до нескольких тысяч рублей в зависимости от срока подписки. Приобретаете её, активируете и с 6 сентября отправляетесь на покорение космоса.

В каких-то лотах оплатить услугу можно только с зарубежных банковских карт, поэтому перед покупкой внимательно читайте описание выбранного предложения. В некоторых случаях проще найти Game Pass специально для России (обойдётся подороже) или купить подписку с созданием нового аккаунта Microsoft.

Одно из самых популярных предложений приобретения Game Pass на сайте Фото: Plati.ru

2. Steam

Ещё один простой способ покупки Starfield на ПК — приобретение игры через Steam. Для этого можно воспользоваться услугами тех же продавцов на торговых площадках: за определённую плату они отправят вам игру подарком без каких-либо хитрых манипуляций.

На сегодня Starfield обойдётся примерно в 5500 рублей — это если брать на свой российский аккаунт. Расширенное издание с ранним доступом — от 8000 рублей.

Самое популярное предложение по покупке Starfield на сайте Фото: Plati

Однако виртуальным мигрантам в другие регионы игра обойдётся дешевле, особенно для «жителей» Турции — там цены стартуют от 3999 рублей (расширенное от 5999 рублей). Если же будете делать сами через Oldubil и Binance (инструкция), получится ещё сэкономить около 1000 рублей.

Как купить Starfield на Xbox

Обратите внимание: Starfield выходит только на Xbox Series X и Xbox Series S. На Xbox One игры не будет.

Для пользователей Xbox наилучшим вариантом станет оформление всё той же подписки Game Pass, которая действует как на ПК, так и на консолях Microsoft. Купить абонемент можно на любой торговой площадке. Услуга стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в зависимости от срока подписки и региона. В общем, всё примерно как на ПК.

Если игрой всё же хочется владеть, то есть несколько вариантов:

приобрести ключ на маркетплейсах и активировать на своём аккаунте через VPN;

давать свою учётную запись продавцам на разных маркетплейсах;

самому покупать игру в Турции. Для этого нужно завести карту Oldubil и самостоятельно приобрести игру — это стоит делать через турецкий магазин Microsoft Store в браузере, предварительно включив VPN Турции. В этом случае игра обойдётся примерно в 4200 рублей (расширенное от 5800 рублей).

Третий и самый простой вариант — покупка дисков. К релизу игры они наверняка появятся в розничных магазинах страны. Однако готовьтесь к тому, что их цена будет куда выше цифровой стоимости Starfield.