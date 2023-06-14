Как купить Starfield на ПК и Xbox в России

6 сентября состоится релиз Starfield — космической ролевой игры от Bethesda Game Studios, авторов «Скайрима» и Fallout 4. RPG официально не выйдет в России — в этом материале мы расскажем, как и где купить долгожданный экшен на ПК и Xbox Series.
Разные издания Starfield
Starfield можно приобрести в двух версиях:
- стандартное издание — включает в себя только игру Starfield;
- премиальное издание — включает в себя игру Starfield, ранний доступ с 1 сентября, будущее сюжетное дополнение «Расколотый космос» и набор обликов «Созвездие»: лазерная винтовка Equinox, скафандр, шлем и реактивный ранец.
Фото: Steam
Как купить Starfield на ПК
1. Game Pass
Как в случае со всеми играми Microsoft, новинка Bethesda будет доступна в сервисе Game Pass со дня релиза — 6 сентября. Для доступа будет достаточно приобрести месячную (или на более долгий срок — как будет удобно) подписку PC Game Pass.
Купить абонемент Microsoft можно на любой торговой площадке, включая ту же Plati. Услуга стоит от пары сотен до нескольких тысяч рублей в зависимости от срока подписки. Приобретаете её, активируете и с 6 сентября отправляетесь на покорение космоса.
Одно из самых популярных предложений приобретения Game Pass на сайте
Фото: Plati.ru
2. Steam
Ещё один простой способ покупки Starfield на ПК — приобретение игры через Steam. Для этого можно воспользоваться услугами тех же продавцов на торговых площадках: за определённую плату они отправят вам игру подарком без каких-либо хитрых манипуляций.
На сегодня Starfield обойдётся примерно в 5500 рублей — это если брать на свой российский аккаунт. Расширенное издание с ранним доступом — от 8000 рублей.
Самое популярное предложение по покупке Starfield на сайте
Фото: Plati
Однако виртуальным мигрантам в другие регионы игра обойдётся дешевле, особенно для «жителей» Турции — там цены стартуют от 3999 рублей (расширенное от 5999 рублей). Если же будете делать сами через Oldubil и Binance (инструкция), получится ещё сэкономить около 1000 рублей.
Как купить Starfield на Xbox
Для пользователей Xbox наилучшим вариантом станет оформление всё той же подписки Game Pass, которая действует как на ПК, так и на консолях Microsoft. Купить абонемент можно на любой торговой площадке. Услуга стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в зависимости от срока подписки и региона. В общем, всё примерно как на ПК.
Если игрой всё же хочется владеть, то есть несколько вариантов:
- приобрести ключ на маркетплейсах и активировать на своём аккаунте через VPN;
- давать свою учётную запись продавцам на разных маркетплейсах;
- самому покупать игру в Турции. Для этого нужно завести карту Oldubil и самостоятельно приобрести игру — это стоит делать через турецкий магазин Microsoft Store в браузере, предварительно включив VPN Турции. В этом случае игра обойдётся примерно в 4200 рублей (расширенное от 5800 рублей).
Третий и самый простой вариант — покупка дисков. К релизу игры они наверняка появятся в розничных магазинах страны. Однако готовьтесь к тому, что их цена будет куда выше цифровой стоимости Starfield.
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