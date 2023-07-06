Убийца «Твиттера»: что такое Threads, как скачать и почему о нём говорят во всём мире

6 июля состоялся запуск Threads — новой социальной сети Meta (признанная в России экстремистская организация) на базе технологий и информационной базы «Инстаграма» (соцсеть запрещена в России).

Рассказываем, что представляет из себя новая социальная платформа и для чего она нужна.

Что такое Threads

Это аналог «Твиттера», то есть текстовая социальная сеть, направленная на обсуждение каких-то событий или мнений. Сейчас функционал очень ограничен: есть лента публикаций, сформированная из подписок пользователя и случайных постов «по теме» на базе предпочтений человека. Сами посты можно лайкать, запускать обсуждения и репостить (сам пост или с цитированием, то есть своими словами поверх). На этом всё.

При этом создатели Threads уже подтвердили, что одним из ближайших нововведений станет появление отдельной ленты публикаций, которая состоит только из постов аккаунтов, на которые подписаны — без рекомендаций.

Как выглядит пост и обсуждение под ним Фото: «Чемпионат»/Threads

Скачать Threads в России

Сейчас Threads в первую очередь рассчитан на смартфоны, однако воспользоваться его функционалом частично можно и в браузере на ПК.

Threads работает в России

Threads не собираются блокировать в России, несмотря на статус разработчика приложения в стране. По словам Роскомнадзора, если она продолжит соблюдать местное законодательство.

Threads сможет работать на территории России при условии соблюдения требований законодательства.

Почему убийца «Твиттера»?

С момента покупки «Твиттера» Илоном Маском прошлой осенью соцсеть и её посетители перенесли немало потрясений, поэтому аналоги стали появляться чуть ли не каждый день. Threads на сегодня имеет самый большой шанс выстрелить, однако шансы на это крайне малы, поскольку феномен «Твиттера» сложно повторить.

«Твиттер» выделяется на фоне всех других социальных сетей тем, что там сидят знаменитости — будь то звёзды футбола, баскетбола или актёры, а также журналисты и лидеры мнений. Особенность заключается в том, что все общаются между собой на равных: условный Леонардо Ди Каприо может легко ответить обычному человеку на вопрос. В других социальных сетях подобная прозрачность отсутствует, между популярными аккаунтами и обычными людьми огромная стена, которой в «Твиттере» как раз нет.

Яркий пример: после премьеры «Стражей Галактики 3» режиссёр фильма Джеймс Ганн отвечал на вопросы людей в «Твиттере», не пройдя и мимо моего вопроса — удалось ли ему реализовать все свои планы на героев.

Джеймс Ганн ответил на наш вопрос Фото: Twitter

Однако бесконечные проблемы «Твиттера» многих уже просто утомили, поэтому они цепляются за любую возможность найти достойную альтернативу. Звёзды и журналисты моментально создают аккаунты в новых соцсетях, про которые, правда, очень быстро все забывают. Однако мощности «Инстаграма» (запрещена в России) могут дать нужный толчок для удержания пользователей. Сможет ли, узнаем уже совсем скоро.

Что сейчас происходит в Threads?

Да, в общем-то, ничего: люди сами до конца не понимают, что они будут делать в новой соцсети, но она уже набирает большую популярность. За первые семь часов с запуска там зарегистрировались больше 10 млн человек, что чуть ли не рекордный старт для новой платформы, даже ChatGPT куда медленнее развёртывался.

Спустя 15 часов аудитория увеличилась до 30 млн человек.