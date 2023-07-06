Создатели «Инстаграма»* запустили аналог «Твиттера» Threads для смартфонов

Сегодня в App Store появилось приложение Threads. Это аналог «Твиттера» от создателей «Инстаграма»*. Программа также доступна для скачивания в России, однако функционирует она лишь при включённом VPN.

Несмотря на то, что это продукт компании Meta*, в Роскомнадзоре сообщили, что Threads сможет работать на территории России при условии соблюдения требований законодательства. Пока что блокировать соцсеть в стране не будут.

Threads — это платформа, где сообщества смогут собираться и обсуждать различные темы. Пользователям будет предоставлена возможность следить за интересующими их людьми и единомышленниками, взаимодействовать с ними, а также делиться своими идеями, мнением и творчеством.

* — деятельность компании Meta запрещена в Российской Федерации и считается экстремистской. Соцсеть «Инстаграм» запрещена в России.