Популярный сериал «Пищеблок» вернулся: каким получился второй сезон

Первый сезон «Пищеблока» мгновенно стал хитом. В сериале рассказали о юных пионерах, которые ехали в обычный советский лагерь, но попади в вампирские угодья. По ночам таинственный кровопийца кусал ребят и превращал их в послушную паству. Только смелый вожатый и умный ребёнок противостояли злодею и познавали истинный кошмар.
Сериал отлично выглядел, очаровывал атмосферой 80-х и приковывал к себе напряжённым сюжетом. Для каждого эпизода придумали интригующий финал, а ставки постоянно росли — поэтому от просмотра было не оторваться.
К тому же за мистикой и советским духом скрывалось идеологическое высказывание. Всё же новообращённые кровопийцы тут же натягивали красный пионерский галстук, не расставались со значком с серпом и молотом и становились лишённым индивидуальности коллективом. Так в сериале высказывались о недостатках Советского Союза.
«Пищеблок» получил высокие оценки и впечатлил аудиторию, поэтому выход продолжения был вопросом времени. Проблема в том, что первый сезон основан на творчестве Алексея Иванова, которое регулярно экранизируют («Тобол», «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы»). А вот второй сезон авторы придумали сами.
Хвалить их пока рано, но первая серия обнадёживает. Похоже, сценаристы удержали планку и написали интригующую историю.
Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».
Где смотреть сериал «Пищеблок»
Шоу создаётся эксклюзивно для «Кинопоиска» и доступно для просмотра только там.
Наши «Очень странные дела»
«Пищеблок» с первых эпизодов сравнивали с «Очень странными делами». Мрачная атмосфера, разбавленная глупенькими шутками, таинственный и запредельно могучий злодей, любовные треугольники и дети, на которых всем плевать. Теперь точек пересечения стало ещё больше!
Взять хотя бы саунд: на фоне звучат либо каверы на советские песни, либо саунд, который словно взяли из хита Netflix. Также в сериал вводят новых персонажей, напоминающих героев «Очень странных дел», поднимают темы школьного буллинга и постепенно наращивают масштаб. Если раньше события ограничивались лагерем «Буревестник», то в начале второго сезона место действия — целый город.
Несмотря на заимствования, «Пищеблок» не кажется бессовестным клоном. Секрет в советском сеттинге, близких нашему зрителю пейзажах и ярких героях. Смелый Валерка, его подруга Анастасийка, красавица Вероника, пафосный и мерзкий Саша, новая девица Рита — местами эти ребята напоминают персонажей «Очень странных дел». Чего только стоит главный герой, которого наделяют силами и неторопливо превращают в Одиннадцатую. Но у всех есть особенности, которые делают образы самобытными.
Гербы и пионеры на месте
Фото: «Кинопоиск»
История очень интригует
После первого эпизода обсуждать сюжет трудно, но завязка в продолжении интригующая. Знакомые персонажи мучатся от пережитых в «Буревестнике» событий, Валерка благодаря друзьям и силе воли борется с жаждой крови, а в кадре появляются новые харизматичные персонажи вроде Риты. Девочка уверенная, не признаёт авторитетов и здорово дерётся, но при этом есть в ней что-то подозрительное. Вдруг она как-то связана с вампирами?
К тому же авторы вводят в сюжет нового противника. Пока показали только его тень, но уже очевидно: героям придётся туго. Всё же первое кошмарное злодейство он уже совершил и наверняка выбил впечатлительных зрителей из колеи. Уж больно милой оказалась его жертва.
Будущие жертвы вампиров
Фото: «Кинопоиск»
Возможно, история вскоре просядет, но пока авторы умело расставляют акценты и заваливают событиями. Если в «Ведьмаке» и «Секретном вторжении» хронометраж жутко растягивают, то в «Пищеблоке» авторы делают ставку на насыщенность событиями.
Стартовый эпизод длится всего 40 минут, однако за это время произошло много запоминающейся чертовщины: напряжённые диалоги, возвращение любимцев, срывы Валерки и даже смерть важного персонажа. Netflix и Disney наверняка размазали бы всё это на много серий. Во втором сезоне «Пищеблока» будет восемь эпизодов — надеюсь, каждая будет такой же насыщенной.
Жизнь Валерки полна страданий
Фото: «Кинопоиск»
Много новых актёров, которые могут стать звёздами
«Пищеблок» можно хвалить за операторскую работу, завораживающие пейзажи, костюмы и музыку. Но главное достоинство — актёры. В первом сезоне авторы зажгли много звёзд, а теперь держат уровень.
К примеру, в прошлый раз Вероника, которую играет Ангелина Стречина, чрезвычайно полюбилась зрителям и стала чуть ли не секс-символом. Фанаты долго вспоминали её обнажённые сцены на пляже и заплывы по озеру. Во втором сезоне героиня изменилась, но смотреть на неё всё ещё приятно.
Валерка отлично отыгрывает гуманного вампира. Он убедительно борется с жаждой кого-нибудь укусить и талантливо страдает. А его подруга Анастасийка возмутительно мила и старательно оберегает возлюбленного от морального падения.
Запоминаются даже новые персонажи. К примеру, в сюжет вводят девочку Риту в исполнении Ксении Трейсер (Галадриэль из сериала «Мир! Дружба! Жвачка»). Теперь актрисе достался боевой персонаж с несгибаемым характером. Ксения так хорошо отыгрывает отважную девицу, что симпатией к ней проникаешься сразу.
Ксения Трейсер в роли Риты
Фото: «Кинопоиск»
Стоит смотреть?
Похоже, авторы справились со сценарием и сделали второй сезон интересным. Поэтому хотя бы начните смотреть «Пищеблок» — особенно если любите сериалы в духе «Очень странных дел».
Понравилось
- Интригующая история
- Молодые актёры запоминаются и круто справляются с ролями
- В сериале приятные визуал и музыка
- Сюжет очень насыщенный.
Не понравилось
- Ждать следующий эпизод слишком долго.
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