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«Пищеблок» (сериал, 2 сезон, 2023): график выхода серий, где смотреть онлайн

Расписание выхода серий второго сезона сериала «Пищеблок»
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Уже завтра стартует второй сезон популярного российского сериала «Пищеблок». Всего в сезоне будет восемь эпизодов. Выпускать их будут один раз в неделю — по субботам.

Для вашего удобства мы собрали в нашем материале расписание выхода серий второго сезона шоу. Последний, восьмой эпизод выйдет 26 августа.

Расписание выхода серий второго сезона сериала «Пищеблок»

ЭпизодДата выхода
1-я серия8 июля
2-я серия15 июля
3-я серия22 июля
4-я серия29 июля
5-я серия5 августа
6-я серия12 августа
7-я серия19 августа
8-я серия26 августа

События второго сезона развернутся спустя три года после летней смены в лагере «Буревестник».

К своим ролям вернулись Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина. Каст также пополнили Ксения Трейстер, Равшана Куркова и Сергей Епишев.

Из нашего материала можно узнать, какие фильмы и шоу выходят в июле
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