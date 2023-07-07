Уже завтра стартует второй сезон популярного российского сериала «Пищеблок». Всего в сезоне будет восемь эпизодов. Выпускать их будут один раз в неделю — по субботам.

Для вашего удобства мы собрали в нашем материале расписание выхода серий второго сезона шоу. Последний, восьмой эпизод выйдет 26 августа.

Расписание выхода серий второго сезона сериала «Пищеблок»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 8 июля 2-я серия 15 июля 3-я серия 22 июля 4-я серия 29 июля 5-я серия 5 августа 6-я серия 12 августа 7-я серия 19 августа 8-я серия 26 августа

События второго сезона развернутся спустя три года после летней смены в лагере «Буревестник».

К своим ролям вернулись Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина. Каст также пополнили Ксения Трейстер, Равшана Куркова и Сергей Епишев.