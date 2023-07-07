Расписание выхода серий второго сезона сериала «Пищеблок»
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Уже завтра стартует второй сезон популярного российского сериала «Пищеблок». Всего в сезоне будет восемь эпизодов. Выпускать их будут один раз в неделю — по субботам.
Для вашего удобства мы собрали в нашем материале расписание выхода серий второго сезона шоу. Последний, восьмой эпизод выйдет 26 августа.
Расписание выхода серий второго сезона сериала «Пищеблок»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|8 июля
|2-я серия
|15 июля
|3-я серия
|22 июля
|4-я серия
|29 июля
|5-я серия
|5 августа
|6-я серия
|12 августа
|7-я серия
|19 августа
|8-я серия
|26 августа
События второго сезона развернутся спустя три года после летней смены в лагере «Буревестник».
К своим ролям вернулись Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина. Каст также пополнили Ксения Трейстер, Равшана Куркова и Сергей Епишев.
Из нашего материала можно узнать, какие фильмы и шоу выходят в июле
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