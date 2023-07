Топ-10 самых популярных игр в Roblox

С момента выпуска Roblox, онлайн-площадки для создания пользовательских игр, прошло 17 лет. С тех пор было создано немало интересных и уникальных игр: тысячи, а то и сотни тысяч проектов от обычных игроков. Однако лишь немногие из них получили более миллиарда посещений.

В этом материале мы собрали 10 самых популярных игр на платформе за всё время.

Adopt Me!

Дата выхода игры: июль 2017 года

Количество посещений игры: больше 33 млрд

Самая популярная и самая посещаемая игра позволяет делать то, что и в реальной жизни. Это, по сути, виртуальная социальная сеть, где игроки могут дружить семьями, свободно гулять по городским улочкам, усыновлять и растить своих собственных питомцев — как реальных животных, так и мифических существ.

Видео доступно на YouTube-канале Red Cat. Права на видео принадлежат Roblox.

Питомцев — масса. Они разнообразны и отличаются друг от друга разной степенью редкости. Этого достаточно, чтобы каждодневно привлекать в Adopt Me! большое число игроков. Спокойный и размеренный геймплей, а также множество животных, которых игроки могут завести, – главные причины чрезмерной популярности данной игры.

Brookhaven RP

Дата выхода игры на платформе: апрель 2020 года

Количество посещений игры: больше 31 млрд

Чуть менее позади от неё расположилась игра, похожая на «Добро пожаловать в Блоксбург». Принцип один и тот же — вы можете покупать дома, обставлять их как вашей душе угодно, выполнять различные задания и исследовать объекты в городе вместе с друзьями. Эдакий аналог GTA в стиле Roblox, но не совсем.

Видео доступно на YouTube-канале Red Cat. Права на видео принадлежат Roblox.

Главная привлекательная особенность Brookhaven RP и игр в подобном стиле заключается в большой свободе выбора. Вы можете жить своей жизнью, ездить на крутых тачках, строить просторные дома и даже заводить семью.

Tower of Hell

Дата выхода игры на платформе: июнь 2018 года

Количество посещений игры: больше 20 млрд

В Roblox есть игры с полосами препятствий. И Tower of Hell — возможно, самая сложная из них. Основной принцип этой игры заключается в том, чтобы пройти все препятствия и оказаться на вершине башни. Сделать это необходимо не только ловко, но и быстро. То есть опередить всех остальных.

Видео доступно на YouTube-канале Red Cat Games. Права на видео принадлежат Roblox.

Дополнительную сложность доставляет отсутствие контрольных точек. Если вы упали или умерли, то будете вынуждены начать своё восхождение с самого начала. Этого достаточно, чтобы некоторые игроки возненавидели Tower of Hell с первых же минут. Но если трудности вас закаляют и мотивируют, то вы обязательно должны принять вызов, запустив Tower of Hell.

Blox Fruits

Дата выхода игры на платформе: январь 2019 года

Количество посещений игры: больше 17 млрд

Игры в открытом мире особенно популярны в Roblox. Blox Fruits — одна из таких. Здесь нужно бороздить океаны на корабле или лодке, выполнять квесты и получать за это деньги, на которые, в свою очередь, можно покупать фрукты.

Видео доступно на YouTube-канале «Кнобзи — Roblox». Права на видео принадлежат Roblox.

Именно вокруг фруктов всё и строится. Они позволяют увеличить силу за счёт сверхспособностей. За каждым фруктом скрывается своя способность. Можно как покупать фрукты, так и получать их бесплатно. Правда, в этом случае понадобятся терпение, смекалка и внимательность — фрукт может быть спрятан где угодно, за каким-нибудь малозаметным деревцем или растением.

MeepCity

Дата выхода игры на платформе: февраль 2016 года

Количество посещений игры: больше 15 млрд

Ещё одна ролевая игра с открытым миром, где не нужно сражаться или в кого-то стрелять. Зато нужно скупать дома и предметы за монеты, которые зарабатываются за победы в простеньких, но увлекательных мини-играх.

Видео доступно на YouTube-канале Red Cat. Права на видео принадлежат Roblox.

Здесь вы точно найдёте чем себя развлечь. Можно порыбачить, а весь улов продать в местном магазинчике за монеты, потусить на вечеринке с друзьями, поработать доставщиком пиццы или учителем в школе либо погонять на маленьких машинках наперегонки. Это придаёт игре высокую реиграбельность, поскольку игроки могут постоянно открывать для себя что-то новое.

Piggy

Дата выхода игры на платформе: январь 2020 года

Количество посещений игры: больше 11 млрд

Игра про свинку получилась настолько увлекательной, что её запускали более 11 млрд раз за всё время. Это хоррор, в котором нужно находить ключи и решать головоломки, но при этом не попадаться на глаза злой свинке.

Видео доступно на YouTube-канале Red Cat. Права на видео принадлежат Roblox.

Но что действительно отличает Пигги от других игр в подобном жанре, так это множество кат-сцен высокого уровня, благодаря которым можно узнать весь сюжет и иметь хорошее представление о нынешнем устройстве мира.

Murder Mystery 2

Дата выхода игры на платформе: январь 2014 года

Количество посещений игры: больше 10 млрд.

Если вам нравится играть в «Мафию», то Murder Mystery 2 — идеальная игра жанра. Принцип похож: игроки делятся на роли, кто-то получает роль убийцы, а кто-то шерифа. Все остальные — гражданские. Максимум, чем они могут помочь — это указать на преступника.

Видео доступно на YouTube-канале Devy MM2. Права на видео принадлежат Roblox.

Если преступник вычислен, то шериф может его застрелить из оружия, стараясь при этом спасти как можно больше гражданских. У убийцы цель полностью обратная — зарезать всех на карте и не быть застреленным шерифом.

Royale High

Дата выхода игры на платформе: апрель 2017 года

Количество посещений игры: больше 8 млрд.

Ходить на школьные занятия, переодеваться в разные платья, гулять по разным мирам, участвовать в мини-играх, заводить друзей и общаться с другими при помощи чата и эмоций, посещать социальные мероприятия, жить в общежитии и даже ходить на виртуальные свидания. В Royale High всё это возможно.

Видео доступно на YouTube-канале Lena Robloxionka. Права на видео принадлежат Roblox.

Всё просто: посещаешь разные места, выполняешь квесты, открываешь сундуки с предметами и алмазами, качаешься и переодеваешь персонажа в разные наряды. Неудивительно, что Royale High так полюбили игроки женского пола. Отличная альтернатива The Sims, если она за столько лет уже приелась.

Pet Simulator X!

Дата выхода игры на платформе: июнь 2021 года

Количество посещений игры: больше 7 млрд.

Симуляторы питомцев, где можно заводить и воспитывать своих ручных животных, очень популярны на платформе Roblox. Pet Simulator X! — именно такая игра. В ней всё завязано на братьях наших меньших.

Видео доступно на YouTube-канале Red Cat. Права на видео принадлежат Roblox.

Если мама не разрешает завести кота или пса в реальной жизни, то в этой игре никто вам не помешает это сделать. На выбор есть как реальные животные, так и мифические существа вроде драконов и единорогов. Цель игры состоит в том, чтобы заботиться о своих питомцах, растить, кормить их и обучать.

Welcome to Bloxburg

Дата выхода игры на платформе: ноябрь 2014 года

Количество посещений игры: больше 7 млрд.

На последнем в этом списке месте расположился предшественник Brookhaven RP. Как и в обозначенной игре, в Welcome to Bloxburg можно приобретать дома, заниматься бытовыми делами вроде готовки, развлекаться, играя за компьютером или читая книги, ходить на работу и выполнять различные задания. Даже можно ходить друг к другу в гости и проводить вечеринки.

Видео доступно на YouTube-канале Red Cat. Права на видео принадлежат Roblox.

Brookhaven RP опередила Welcome to Bloxburg по нескольким причинам. Во-первых, она вышла позже своего предшественника и обладает более красивым визуалом. Во-вторых, в Brookhaven RP может сыграть каждый, в то время как для доступа к Welcome to Bloxburg требуется заплатить 25 робуксов.

А какие игры в Roblox зашли именно Вам?