Ubisoft удаляет ваши игры и аккаунты? Новый скандал с издателем Assassin's Creed и Far Cry

Ubisoft оказалась в центре скандала с удалением учётных записей: пару лет назад уже стало известно, что компания планирует стирать аккаунты без активности, а теперь процесс запустился, и многие оказались не в курсе происходящего.

Несмотря на множество опровергающих заявлений и комментариев французского издателя, многие так и не поняли, что к чему. Объясняем, будет ли удалён ваш аккаунт Ubisoft при долгой неактивности.

Почему Ubisoft удаляет аккаунты

В мае 2018 года в Европе вступил в силу закон GDPR (Общий регламент защиты персональных данных), который обязывал компании чрезмерно бережно относиться к данным пользователей — и не хранить их без надобности слишком долго. Тут-то как раз и появляется то самое «удаление неактивных аккаунтов».

За последнее время немало сервисов начали такую чистку, включая Google Drive, Dropbox и другие. Они многократно предупреждают о планах стереть данные и учётную запись, если пользователь не проявит активность или хотя бы не отменит процедуру.

Ubisoft тоже подчиняется закону и намерена удалять пустые и неактивные учётные записи Ubisoft Connect.

Заявление Ubisoft Фото: Ubisoft

Какие аккаунты Ubisoft подлежат удалению

Попасть под удаление сложно. Нужно иметь пустой аккаунт без активной подписки или активированных игр, на который вы не заходили более четырёх лет. Под «активированными играми» имеются в виду покупки игр не только в магазине Ubisoft, но и в любом другом месте — ключ из розницы или Steam.

Если на вашем аккаунте куплена хоть одна игра, даже если она куплена в Steam и активирована в Ubisoft Connect, ваш аккаунт уже не подлежит удалению. Даже если вы ни разу не заходили в него за четыре (или больше) года.

Вдобавок владельцам пустых учётных записей как минимум один раз придёт уведомление, что их аккаунт планируют удалить — если они хотят сохранить его, нужно отменить процедуру по ссылке из письма.

При этом Ubisoft не исключает очень редкие варианты, когда по ошибке могли удалить учётную запись с купленными играми — если кого-то это затронуло, компания просит обязательно обратиться в техническую поддержку для восстановления аккаунта. При этом подтверждённых случаев подобного на сегодня вроде как нет.

Когда правила объяснили, некоторые были уверены, что их поменяли, но это не так Фото: Twitter

А что с консолями

Как отмечает Ubisoft, если вы играете на консолях, то ваш аккаунт Ubisoft не подлежит удалению ни в каком виде, за него переживать не стоит.