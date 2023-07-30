«Скрежет металла» — безумная экранизация Twisted Metal, от которой невозможно оторваться

Twisted Metal — одна из важнейших игр моего детства. Мы с друзьями часто собирались перед PS1, выбирали странных героев вроде зажатого между колёсами мужика и пускали друг в друга ракеты. Наградой были дикий фан и симпатичные ролики, где демон извращал желание победителя и превращал его жизнь в кошмар.

По Twisted Metal давно не выпускали игр (но вроде как новая в работе) — зато на днях вышел одноимённый сериал. После посредственных трейлеров на шоу не возлагали надежд, но авторы всех удивили. «Скрежет металла» — трэшовый, но безумно увлекательный проект.

Где смотреть сериал Twisted Metal

Сериал вышел на сервисе Peacock. Официального перевода на русский нет.

Вдобавок весь первый сезон из 10 эпизодов сериала вышел в один день — 27 июля. О разработке второго сезона ещё не объявили.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Peacock.

Безумный сюжет про мир в хаосе

Сериал рассказывает о будущем, где мир покатился к чертям: интернет отрубился, государства развалились, бандиты слетели с катушек. В итоге нормальные люди окружили города высокой стеной и выгнали преступников в пустошь. Теперь вся Америка — территория смерти с редкими оазисами.

Главный герой Джон Доу — смелый курьер, который ездит между городами и доставляет грузы. Он ничего не помнит о прошлом, любит только свою машину и мечтает обосноваться в городе. Однажды мэр поселения предлагает Джону сделку: герой привозит из опасного места груз и взамен получает уютную квартиру в безопасном месте. Так и начинается длинный путь.

Герой и его боевая подруга Фото: Peacock

В основе игр был турнир на выживание, но в сериале другая концепция. «Скрежет металла» — роуд-муви, где персонажи колесят по стране и каждую серию попадают в новые неприятности. Поначалу идея кажется странной: герою в исполнении Энтони Маки не хватает харизмы, мифология мира полна стереотипов, бóльшая часть шуток неуместна. В итоге весь первый эпизод откровенно зеваешь, а второй — кривишь лицо от трэша.

С желанием вырубить сериал трудно бороться, но после странного вступления происходит нечто странное. Ты проникаешься безумием вселенной и впервые ощущаешь необъяснимое очарование. Выясняется, что сериал настолько плохой, что даже хороший.

Местные копы-садисты пытают жертв через песню Barbie Girl, маньяк заманивает героев на нудное многочасовое представление, по дорогам бегает бомж-извращенец с противогазом вместо трусов — всё это максимально нелепо, но чертовски круто!

Помните агента Стоуна из игры? Это он Фото: Peacock

Ещё один секрет в динамике. Эпизоды идут по 30 минут, и в каждом происходит что-то новое. В одной серии герои попадают в безумный театр, в другой — бегут от жестоких законников, в третьей — исследуют город-грузовик. С таким подходом заскучать и оторваться от просмотра невозможно.

О перестрелках на машинах не забыли

Бóльшую часть сериала герои мирно ездят по стране или ходят на своих двоих, однако о сути Twisted Metal не забыли. Тачки героев обвешаны пулемётами и ракетницами, которые часто пускают в дело. Только в первых эпизодах есть динамичная стычка с рейдерами на джипах, перестрелка с фургоном Сладкоежки, битва насмерть с агентом Стоун.

Экшену не хватает толковой постановки и приличной графики, но «Скрежет металла» и не метит в шедевры. В критической ситуации герои отпускают глупые шутки, злодеи толкают шаблонные речи, а законы физики нарушаются ежесекундно. Поэтому на промахи закрываешь глаза — их вполне можно списать на творческие решения.

Джон Доу влюблён в свою тачку Фото: Peacock

Стандартные сражения тоже на месте. В основном мордобоем занимается Сладкоежка, самый узнаваемый герой Twisted Metal. Это здоровенный клоун в маске, который безжалостно рубит головы и грезит о признании. Персонажа сыграл профессиональный рестлер Самоа Джо — неудивительно, что двигается и бьёт он предельно грациозно.

Озвучил Сладкоежку комик Уилл Арнетт («Конь БоДжек»). Это делает клоуна не только сильным, но и крайне харизматичным персонажем. Его запоминающиеся речи и кровожадные выходки — главные достоинства сериала.

Сериал Twisted Metal: стоит смотреть?

Если пропустите «Скрежет металла», ничего страшного не случится. Однако сериалу всё же стоит дать шанс: уж больно он динамичный и забавный. Только не делайте выводы после первых эпизодов — дайте проекту раскрыться.

Понравилось

Сериал очень динамичный

Много ярких персонажей вроде Сладкоежки

Обилие забавного трэша

Фанаты игр увидят много знакомых героев.

Первая встреча со Сладкоежкой Фото: Peacock

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