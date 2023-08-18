«Библиотекарь» закончился: сериал стал главным российским фэнтези после «Ночного дозора»

Хорошее фэнтези в России снимают редко. Уж больно сложный это жанр: он требует креативного мира, приличной графики, запоминающихся персонажей. Если чего-то не хватает, проект тут же разваливается. Поэтому приятно, что авторы «Библиотекаря» бросили себе вызов и сняли достойный проект. Конечно, в сериале хватает недостатков, но фэнтези лучше в России не выходило давно.

Где смотреть?

Первый сезон «Библиотекаря» доступен на «Кинопоиске», more.tv и Wink.

Видео доступно на YouTube-канале more.tv. Права на видео принадлежат more.tv.

«Порой слово бьёт сильнее пули»

Особенность местного мира в волшебных книгах. Они отвратительно написаны и утомляют сюжетом — поэтому их хочется бросить сразу после вступления. Но если перебороть себя и прочитать такой роман от корки до корки, на время получите крутую способность. Например, станете невероятно сильным, сможете управлять людьми голосом или вытерпите любую боль.

Известно о шести таких произведениях, но также ходят слухи о седьмой книге Смысла. Якобы она превращает человека в полубога. Увы, отыскать её никто не смог.

Книга Ярости Фото: more.tv

Вокруг волшебных книг построен необычный мир. Здесь есть хранящие книги организации — они не рассказывают об артефактах обычным людям и грызутся между собой. Есть бандиты из распавшихся библиотек, которые сжигают романы и убивают читателей. Есть могущественный совет наблюдателей, где каждый участник плетёт интриги и мечтает о власти.



Всё это превращает «Библиотекаря» в простенькую «Игру престолов». Герои постоянно предают друг друга, союзы разваливаются, злодеи неожиданно выкручиваются из патовой ситуации. Вникать в отношения организаций и следить за заговорами интересно.

Важно, что мы смотрим на сеттинг глазами новобранца. Главный герой Алексей Вязинцев занимался актёрством, мечтал о карьере в Голливуде и даже не слышал о книгах. Вот только его отец был библиотекарем и невольно втянул сына в конфликт.



В итоге зритель удивляется вместе с Алексеем, когда узнаёт о фракциях проституток и бабулек из дома престарелых. И не думайте, что их добавили смеха ради — сериал стартует с брутального побоища со старушками, где от напряжения хватаешься за голову.

В главной роли Никита Ефремов Фото: more.tv

Хотя минусы в сценарии тоже есть. Чего только стоят вылазки, где герои постоянно полагаются на авось и глупость злодеев. Если бы противники меньше болтали и стреляли в голову, быстро бы победили.

Особенно шокирует эпизод, где бандиты ловят героев, а затем всей толпой уходят с базы — оставляют всего одного человека, который должен и героев убить, и книгу сжечь, и заодно все проблемы человечества решить. Догадываетесь, чем закончится эта авантюра? К сожалению, таких нелепых моментов в сериале много.

Сериал запредельно жестокий

Сериал основан на одноимённом романе Михаила Елизарова, который точно вдохновлялся творчеством Джорджа Мартина. Откуда ещё взяться такой любви к убийству своих героев!

Авторы вообще не щадят зрителя. Понравилась симпатичная девица? Прощайтесь с ней. Сочли союзников крутыми? До финала они не доживут. Радуетесь, что некоторые персонажи непричастны к миру книг? Злодеи и до них дотянутся.

Не все эти персонажи выживут Фото: more.tv

При этом многие расправы запредельно жестокие. Герои заливают стены кровью, протыкают негодяев шампурами, рвут их на части, ломают кости. От самых брутальных эпизодов чувствительным зрителям будет не по себе.

Ещё больше страстей добавляют правила, по которым библиотеки решают конфликты на поле боя. Бойцы берут вычурные орудия ближнего боя и дерутся стенка на стенку. При этом бои неплохо поставлены: пируэты с дубинами и смачные удары на месте — разве что кровь выглядит слишком ненатурально.

Впереди драка с бешеными старухами Фото: more.tv

Ефремов держит планку, но другие актёры запоминаются сильнее

Главную роль сыграл Никита Ефремов, известный по «Тетрису» и «Нулевому пациенту». Есть моменты, когда актёр явно переигрывает. Его ироничная речь после первого боя и большое выступление перед советом кажутся слишком неестественными.

К счастью, в других моментах герою веришь. Поначалу он убедительно паникует при виде трупов, но затем набирается уверенности и становится адекватным лидером. Особенно Ефремов хорош в финале, где его персонаж достигает пика мощи. Вряд ли актёр внесёт роль Вязинцева в список лучших, но он как минимум не оплошал.

Ефремов хорош, но не всегда Фото: more.tv

Главной звездой кажется Евгения Дмитриева, которая играет Маргариту Селиванову, лидера важной библиотеки. Она умело хранит секреты, выражает эмоции одним взглядом и излучает силу даже в безвыходной ситуации.

Впрочем, однозначные неудачи в касте тоже есть. К примеру, одного из союзников играет Михаил Тройник, и он полностью провалился. Чтобы ни делал актер, получается плохо.

Слева Евгения Дмитриева Фото: more.tv

«Библиотекарь»: стоит смотреть?

Если любите фэнтези, дайте «Библиотекарю» шанс — как минимум ради сеттинга и безжалостного сюжета. Главное, не ожидайте шедевра и хотя бы иногда закрывайте глаза на проблемы с логикой.



Понравилось:

Интересный сеттинг

Безжалостный сюжет

Зрелищные сражения.

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