Три причины смотреть сериал «Асока» — главную надежду на «Звёздные войны» в 2023 году

В руках Disney «Звёздные войны» увядают. Последняя кинотрилогия всех разочаровала, сериал про Оби-Вана шокировал глупостями, в «Мандалорце» стало слишком много сомнительных филлеров. Однозначно хорошим получился лишь приземлённый «Андор».
Но что делать давним фанатам, которые мечтают не о шпионском триллере, а о классической саге с джедаями, Силой и световыми мечами? Конечно же, ждать «Асоку»! Есть шанс, что сериал про легендарную героиню будет классным.
Где и когда смотреть сериал?
«Асока» выйдет в онлайн-кинотеатре Disney+. Официальной озвучки и субтитров на русском не ждите.
В первом сезоне будет восемь серий. Первые две выйдут 23 августа, дальше — по одной в неделю.
Видео доступно на YouTube-канале SWEROK. Права на видео принадлежат Disney.
1. Это сериал про Асоку
Асока Тано — ученица джедая Энакина Скайуокера (Дарт Вейдер). Наставник учил девушку ловкости, Силе, боевому мастерству — впрочем, поначалу делал это безответственно. К примеру, в «Сказаниях о джедаях» Энакин откровенно скучал во время испытаний Асоки и считал происходящее тратой времени.
Вообще, Дэйв Филони придумал Асоку, чтобы показать взросление Скайуокера. Всё же во втором эпизоде «Звёздных войн» герой был недисциплинированным, а в третьем за экраном стал настоящим лидером. Внутренний рост — в том числе заслуга ученицы.
Впервые Асока появилась в мультфильме «Войны клонов». Сначала зрители сочли девушку раздражающей, но постепенно влюбились в неё. Асока стремительно развивалась: одновременно была милой и свирепой, чувствительной и несгибаемой, сильной и уязвимой. Со временем героиня стала легендарной — до последнего зажигала в «Войнах клонов», вернулась в «Повстанцах» и доросла до участия в сериалах вроде «Мандалорца» и «Книги Бобы Фетта». Теперь у неё собственный сериал с важным сюжетом.
Розарио Доусон вернётся к роли Асоки
Фото: Disney
2. У Асоки будет выдающийся враг
В «Звёздных войнах» хватало крутых злодеев. Палпатин, Дарт Вейдер, Дарт Мол, Генерал Гривус, Граф Дуку и другие. Но главный враг Асоки — гранд-адмирал Траун. Он нечто особенное.
Злодея придумали для серии романов — «Трилогия Трауна». Он не владел Силой и не сражался с джедаями в честном бою — вместо физической мощи он использовал свой гениальный ум. Злодей продумывал всё на семь шагов вперёд, манипулировал героями, заманивал их в ловушки, быстро находил слабости оппонента. Этого хватило, чтобы переиграть и почти уничтожить Новую Республику даже в ужасных стартовых условиях.
При этом Траун не был самодуром: он уважительно относился к подчинённым, поощрял инициативу, признавал ошибки и верил, что творит верное дело.
Гранд-адмирал Траун в исполнении Ларса Миккельсена
Фото: Disney
Сериал «Асока» напрямую продолжает «Войны клонов» и «Повстанцев». Новинку в шутку даже называют новым сезоном «Повстанцев».
Девушка отправится на поиски друга и злодея — и непременно их найдёт. В трейлере уже показали Трауна, которого сыграет Ларс Миккельсен. Наверняка злодей снова выкрутится из сложной ситуации и поставит вселенную на колени.
3. Сюжет «Асоки» будет важным для «Звёздных войн»
«Асока» обещает стать самым насыщенным сериалом по «Звёздным войнам». К примеру, экшена точно будет много — джедайка зарубит инопланетных хищников, сразится с ситхами, разнесёт имперцев в космических боях и сбежит из разваливающихся зданий.
Про драму тоже не забудут. В трейлере уже засветился Энакин Скайуокер — значит, авторы покажут обучение Асоки и её страдания после Приказа 66, а может, и одну из сцен встречи Асоки с Дартом Вейдером. Также в команде героини будет Гера Синдулла в исполнении Мэри Элизабет Уинстэд (Рамона из «Скотта Пилигрима»). Девушка пережила много личных трагедий и охотно отомстит за них.
Гера Синдулла
Фото: Disney
За шутки в «Асоке» отвечает дроид Юянг, который говорит голосом Дэвида Теннанта. Актёр гениально играл в «Докторе Кто», «Благих знамениях» и «Джессике Джонс» — поэтому Юянг наверняка станет всеобщим любимчиком.
Сценарий всего сезона написал Дэйв Филони, он же выступил режиссёром самых важных серий. Когда-то Филони создал «Войны клонов» и «Повстанцев», поэтому от него ждут новый хит. События происходят между шестым и седьмым эпизодами «Звёздных войн» примерно во время сериала «Мандалорец».
Уже известно, что Дэйв Филони планирует масштабный фильм по этому времени — ожидайте аналог «Мстителей», где все герои этого периода соберутся ради одного важного сюжета. Как раз в «Асоке» этот сюжет должны полноценно запустить. Видимо, Траун станет новым руководителем распадающейся Империи.
Траун не станет единственным злодеем
Фото: Disney
«Асока»: будем смотреть?
Да! «Асока» кажется самым многообещающим проектом по «Звёздным войнам». Интересные герои, выдающийся злодей, сочная картинка — разве может что-то пойти не так? Надеемся, у Филони всё под контролем, ведь очередной провал окончательно убьёт веру во франшизу.
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