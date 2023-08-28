Каким получился «Пищеблок 2»: очень красивый, но невыносимо скучный сериал

У «Пищеблока» отличный первый сезон. Авторы умело подражали «Очень странным делам»: вампиры в пионерском лагере интриговали, в каждой серии происходило что-то жуткое, искать главного злодея было интересно.
При этом создатели сериала удачно передали атмосферу реального лагеря со страшилками, самодеятельностью и вожатыми, которым нет дела до детей. И не забудьте про занятный антисоветский посыл — всё же кровопийцы в «Пищеблоке» превращались в стадо, которое носит пионерскую форму и служит вождю. Этого хватило, чтобы получить один из самых обсуждаемых сериалов последних лет.
Проблема в том, что шоу основано на одноимённом романе Алексея Иванова. Первый сезон завершил книжную историю, поэтому сюжет второго придумали уже создатели шоу. Говорят, Иванов одобрил продолжение, но верится в это с трудом — уж больно нелепым вышел новый сезон.
Где смотреть «Пищеблок»?
Все эпизоды сериала, в том числе второго сезона, доступны на «Кинопоиске».
Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».
Настолько красивых сериалов у нас ещё не снимали
«Пищеблок» делает всё, чтобы очаровать зрителя с первых кадров. Дело в потрясающем визуале, где над каждым кадром работали талантливые операторы и цветокорректоры.
В начале показывают пионерскую линейку: дети в красивых костюмах выстроились в ряд, на фоне развивается красное знамя, приглушённая цветовая гамма навевает тревогу. Назвать этот момент красивым — сильное преуменьшение.
Дальше становится только круче. Взять хотя бы съёмки в помещениях, где одинокие лучики солнца пробиваются сквозь занавески. Зритель видит парящие по комнате пылинки, скользящий по полу туман, выразительные тени — всё это завораживает.
Потенциальные вампиры
Фото: «Кинопоиск»
В другое время герои гуляют по атмосферным церквям, исследуют мрачные кладбища и ходят по квартирам, залитым неоновым светом. При этом для съёмок используют дроны и крутые камеры, а оператор постоянно находит необычные ракурсы. Неудивительно, что каждый кадр хочется заснять и поставить в рамку.
Картинку дополняет отличный саундтрек. Здесь есть мелодии в духе «Очень странных дел», ремикс на классику («Куда уходит детство» в исполнении Доры) и даже «Всё идёт по плану» от Александра Пушнова. Хотя главный хит — «Я сам не свой» от Стереополины. После просмотра в вашем плейлисте точно окажется пара новых песен.
Однажды, конечно, герои вернутся в «Буревестник»
Фото: «Кинопоиск»
Зачем в сценаристы пустили новичка…
С событий первого сезона прошло три года. Всё это время Валерка боролся с голодом благодаря поддержке Насти и Игоря. Выходило неплохо: в классе его уважают, людей он не ест, а впереди поездка на море с любимой и светлое будущее.
Всё портит могущественный кровопийца, который намерен пробудить в Валерке вампирскую сущность. Он убивает друзей, кусает одноклассников и подталкивает героя к срыву.
Поначалу всё это здорово интригует. Злодей опасен, число его приспешников растёт, а предателем может оказаться каждый. Вот только со временем авторы допускают всё больше ляпов и постепенно «убивают» историю.
Новая героиня Рита — классная
Фото: «Кинопоиск»
Первая проблема в смене сеттинга. Раньше события разворачивались в лагере, где Валера даже родителям позвонить не мог. Днём он сходил с ума от тревоги, а по ночам прятался в домике из покрывала, куда вампиры не могли зайти без приглашения. Второй сезон — обычный город, в котором нет ни капли прежнего саспенса. Напрягают лишь редкие моменты в школе, где кровопийцы постепенно захватывают власть.
К тому же Валерка — больше не беззащитный юнец. Теперь это могучий вампир, который ломает стены, отрывает головы и двигается с невероятной скоростью. Трудно переживать за жизнь такого существа.
Главная драма Валерки связана с его внутренними демонами. Весь сезон герой борется с желанием съесть человека и окончательно стать монстром. Увы, смотреть на душевные метания интересно лишь в первый раз, но такие эпизоды встречаются в каждой серии по нескольку раз. Когда парень в очередной раз хватает жертву и тянется к ней зубами, засыпаешь от скуки — ясно же, что Валерка вот-вот одумается и вернётся на светлую сторону.
Половину сезона Валерка ходит с таким лицом
Фото: «Кинопоиск»
Другие сюжетные линии — такие же банальные. К примеру, пару эпизодов уделили поискам злодея: в них авторы подкидывают улики против важного союзника. Казалось бы, все должны хвататься за голову от удивления и ругать возможного негодяя. Вот только зритель, который смотрел больше одного детектива, сразу поймёт: главный подозреваемый невиновен. Поэтому вся арка с ложным следом кажется бессмысленной.
Добавьте к этому море сумбура. Чего только стоит эпизод, когда герой и его друзья смотрят на злодея через окно третьего этажа. Валерка прыгает вниз с помощью вампирских сил — и через мгновение видит рядом товарищей. Как они так быстро спустились? Что за чушь? Таких моментов в «Пищеблоке» слишком много — все они рушат атмосферу.
Арка Ники и Плоткина кажется лишней
Фото: «Кинопоиск»
Минусы местной истории можно перечислять часами. Злодея вычисляешь к середине сезона, вампирам то и дело выдают глупые способности, действия героев зачастую лишены логики, а неказистый экшен доводит до эпилепсии. В итоге крутого визуала, приличной актёрской игры и красивой Вероники в исполнении Ангелины Стречиной не хватает, чтобы получить от второго сезона удовольствие.
Второй сезон «Пищеблока»: стоит ли смотреть?
Первый сезон «Пищеблока» впечатлял, а второй стал абсолютным провалом, на него не стоит тратить время. Безумно жаль, что для столь красивого и дорогого проекта не нашли нормального сценариста.
Понравилось
- Визуал невероятен
- Саундтрек так и просится в плейлист
- Ангелина Стречина очаровательна
- Актёры стараются.
Не понравилось
- Нелепый сюжет
- Рваный монтаж
- Отвратительный экшен.
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