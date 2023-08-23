Стартовал сериал «Асока»: это шикарные «Звёздные войны» после многолетних провалов Disney

Disney слишком часто подводила фанатов «Звёздных войн». Все мы до сих пор нервно вздрагиваем, вспоминая финал новой трилогии и «Оби-Вана». Впрочем, на «Асоку» всё равно надеялись: крутая героиня, невероятный злодей, приятный визуал — вдруг на этом фундаменте построят что-то достойное?

Сегодня вышли два первых эпизода «Асоки». Их мало, чтобы вынести финальный вердикт, но пока новинка кажется тем самым сериалом по «Звёздным войнам», который мы так долго ждали!

«Асока»: где смотреть?

Сериал показывают на Disney+, русских озвучки и субтитров нет. Новые эпизоды будут выходить по средам в 4:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

История может изменить мир «Звёздных войн»

«Асока» продолжает историю мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы». Тогда Асока Тано и её команда дрались с имперским гранд-адмиралом Трауном и победили благодаря отваге и самопожертвованию. В финале молодой джедай Эзра Бриджер пожертвовал собой и исчез вместе со злодеем. Поначалу персонажей считали погибшими, но теперь выяснилось: это не так.

В сериале Асока ищет карту, которая укажет на местонахождение пропавших. Проблема в том, что негодяям тоже нужен Траун — он последняя надежда на возрождение Империи. Поэтому куда бы ни пошла Тано, она повсюду встречает ведьму Морган, бывшего джедая Бэйлана и его ученицу Шин Хати.

Свою смертоносность злодеи подтверждают в первом же эпизоде. Они вырезают экипаж республиканского корабля и доминируют в драке с героями. Казалось бы, до Трауна ещё далеко, а за Асоку и её друзей уже страшно.

В исполнении Розарио Доусон героиня прекрасна Фото: Disney

Пока сюжет предельно простой: герои ищут артефакт, подбирают ключ к нему и ведут расследование. Вот только благодаря ярким персонажам следить за происходящим всё равно интересно.

Чего стоит сама Асока, которая ведёт себя предельно грациозно: её взгляд, движения и каждый взмах световым мечом завораживают. Ощущение, что даму можно поставить в кадр и попросить бесцельно ходить по комнате — и все будут смотреть на это с придыханием. Уж больно хорошо Розарио Доусон справляется с ролью.

При этом Асоку не назвать идеальным джедаем. Порой она слишком многого требует от команды, не всегда доверяет друзьям и выходит из себя, когда что-то идёт не по плану. Всё это делает героиню чрезвычайно крутой!

Готовится к бою Фото: Disney

Другие персонажи не отстают. К примеру, Сабин Врен хватает пары минут, чтобы показать сильный характер и удивить зрителя своей бедовостью. Она своенравная, дерзкая и несгибаемая, но при этом внутренняя боль не даёт даме покоя.

И не забудьте забавного робота Юянга и Геру Сундуллу, которая благодаря актёрской игре Мэри Элизабет Уинстэд кажется идеальным лидером. Эти ребята пока не раскрылись, но их звёздного часа ждёшь с нетерпением.

На Геру Сундуллу просто приятно смотреть Фото: Disney

Любопытно, что в первых эпизодах не так уж много экшена и Силы. При этом «Асока» всё равно идеально передаёт ту самую атмосферу «Звёздных войн» с её невероятными существами, дивными планетами и вечным противостоянием добра со злом.

Когда до драки всё же доходит, испытываешь восторг. Конечно, постановку не назвать выдающейся, а монтажных склеек могло быть меньше, но всё самое важное на месте. Злодеи напрягают, Асока впечатляет подготовкой, световые мечи красиво рубят всё на части.

Сериал немного затянут и усложнён

Минусы в «Асоке» тоже есть, и главный — в затянутости. Уж больно сильно авторы хотят погрузить зрителя в нужную атмосферу — поэтому герои делают всё слишком медленно. Долго стоят друг напротив друга и смотрят в глаза, по несколько минут разглядывают артефакты и исследуют помещения, ходят вокруг да около в диалогах.

При этом зачастую сценаристы старательно уходят от сути. Взять хотя бы перебранку, где Асока и Сабин выясняют отношения. Фанаты «Повстанцев» знают, что случилось между героями, однако новички пожмут плечами. Понятно, что у джедая и бывшего падавана натянутые отношения.

У зрителей, которые пропустили мультсериал, вообще будет много вопросов. Кто такой Эзра и куда он пропал? Почему Трауна так боятся и что с ним случилось? За какое геройство так уважают Сабин Врен? Конкретики авторы пока не дают.

Кто это? А поклонники «Повстанцев» знают! Фото: Disney

«Асока»: стоит ли смотреть?

Если любите «Звёздные войны», не пропускайте «Асоку». Похоже, это лучший проект про Силу и световые мечи за долгие годы. Особенно новинка понравится фанатам, которые смотрели «Повстанцев», но и другие зрители останутся довольны.

Понравилось

Крутые герои

Отличная постановка боёв

Красивая съёмка.

Не понравилось