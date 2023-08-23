Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Восточная Европа. День 2
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Сериал «Асока» (2023): обзор, где смотреть онлайн, впечатления, расписание выхода, «Звёздные войны», Star Wars

Стартовал сериал «Асока»: это шикарные «Звёздные войны» после многолетних провалов Disney
Слава Петров
Сериал «Асока» (2023): обзор
Аудио-версия:
Комментарии
Мы очень давно ждали подобного проекта.

Disney слишком часто подводила фанатов «Звёздных войн». Все мы до сих пор нервно вздрагиваем, вспоминая финал новой трилогии и «Оби-Вана». Впрочем, на «Асоку» всё равно надеялись: крутая героиня, невероятный злодей, приятный визуал — вдруг на этом фундаменте построят что-то достойное?

Сегодня вышли два первых эпизода «Асоки». Их мало, чтобы вынести финальный вердикт, но пока новинка кажется тем самым сериалом по «Звёздным войнам», который мы так долго ждали!

«Асока»: где смотреть?

Сериал показывают на Disney+, русских озвучки и субтитров нет. Новые эпизоды будут выходить по средам в 4:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Материалы по теме
Расписание выхода серий первого сезона сериала «Асока» по «Звёздным войнам»

История может изменить мир «Звёздных войн»

«Асока» продолжает историю мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы». Тогда Асока Тано и её команда дрались с имперским гранд-адмиралом Трауном и победили благодаря отваге и самопожертвованию. В финале молодой джедай Эзра Бриджер пожертвовал собой и исчез вместе со злодеем. Поначалу персонажей считали погибшими, но теперь выяснилось: это не так.

В сериале Асока ищет карту, которая укажет на местонахождение пропавших. Проблема в том, что негодяям тоже нужен Траун — он последняя надежда на возрождение Империи. Поэтому куда бы ни пошла Тано, она повсюду встречает ведьму Морган, бывшего джедая Бэйлана и его ученицу Шин Хати.

Свою смертоносность злодеи подтверждают в первом же эпизоде. Они вырезают экипаж республиканского корабля и доминируют в драке с героями. Казалось бы, до Трауна ещё далеко, а за Асоку и её друзей уже страшно.

В исполнении Розарио Доусон героиня прекрасна

В исполнении Розарио Доусон героиня прекрасна

Фото: Disney

Пока сюжет предельно простой: герои ищут артефакт, подбирают ключ к нему и ведут расследование. Вот только благодаря ярким персонажам следить за происходящим всё равно интересно.

Чего стоит сама Асока, которая ведёт себя предельно грациозно: её взгляд, движения и каждый взмах световым мечом завораживают. Ощущение, что даму можно поставить в кадр и попросить бесцельно ходить по комнате — и все будут смотреть на это с придыханием. Уж больно хорошо Розарио Доусон справляется с ролью.

При этом Асоку не назвать идеальным джедаем. Порой она слишком многого требует от команды, не всегда доверяет друзьям и выходит из себя, когда что-то идёт не по плану. Всё это делает героиню чрезвычайно крутой!

Готовится к бою

Готовится к бою

Фото: Disney

Другие персонажи не отстают. К примеру, Сабин Врен хватает пары минут, чтобы показать сильный характер и удивить зрителя своей бедовостью. Она своенравная, дерзкая и несгибаемая, но при этом внутренняя боль не даёт даме покоя.

И не забудьте забавного робота Юянга и Геру Сундуллу, которая благодаря актёрской игре Мэри Элизабет Уинстэд кажется идеальным лидером. Эти ребята пока не раскрылись, но их звёздного часа ждёшь с нетерпением.

На Геру Сундуллу просто приятно смотреть

На Геру Сундуллу просто приятно смотреть

Фото: Disney

Любопытно, что в первых эпизодах не так уж много экшена и Силы. При этом «Асока» всё равно идеально передаёт ту самую атмосферу «Звёздных войн» с её невероятными существами, дивными планетами и вечным противостоянием добра со злом.

Когда до драки всё же доходит, испытываешь восторг. Конечно, постановку не назвать выдающейся, а монтажных склеек могло быть меньше, но всё самое важное на месте. Злодеи напрягают, Асока впечатляет подготовкой, световые мечи красиво рубят всё на части.

Сериал немного затянут и усложнён

Минусы в «Асоке» тоже есть, и главный — в затянутости. Уж больно сильно авторы хотят погрузить зрителя в нужную атмосферу — поэтому герои делают всё слишком медленно. Долго стоят друг напротив друга и смотрят в глаза, по несколько минут разглядывают артефакты и исследуют помещения, ходят вокруг да около в диалогах.

При этом зачастую сценаристы старательно уходят от сути. Взять хотя бы перебранку, где Асока и Сабин выясняют отношения. Фанаты «Повстанцев» знают, что случилось между героями, однако новички пожмут плечами. Понятно, что у джедая и бывшего падавана натянутые отношения.

У зрителей, которые пропустили мультсериал, вообще будет много вопросов. Кто такой Эзра и куда он пропал? Почему Трауна так боятся и что с ним случилось? За какое геройство так уважают Сабин Врен? Конкретики авторы пока не дают.

Кто это? А поклонники «Повстанцев» знают!

Кто это? А поклонники «Повстанцев» знают!

Фото: Disney

«Асока»: стоит ли смотреть?

Если любите «Звёздные войны», не пропускайте «Асоку». Похоже, это лучший проект про Силу и световые мечи за долгие годы. Особенно новинка понравится фанатам, которые смотрели «Повстанцев», но и другие зрители останутся довольны.

Понравилось

  • Крутые герои
  • Отличная постановка боёв
  • Красивая съёмка.

Не понравилось

  • О событиях «Повстанцев» говорят мало
  • Порой сериал затянут.
Материалы по теме
«Депп и Хёрд»: про скандал голливудских звёзд сняли крутой сериал и рассказали всю историю
«Депп и Хёрд»: про скандал голливудских звёзд сняли крутой сериал и рассказали всю историю
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android