Netflix сделал невозможное и снял крутой сериал: обзор «Ван-Пис» по легендарному аниме

Фанаты хватаются за голову, когда Netflix берётся за экранизацию легендарных аниме и манги. В лучшем случае получится посредственность вроде «Ковбоя Бибопа». В худшем — богомерзкая чушь в духе «Тетради смерти».

Поэтому нет ничего удивительного, что от сериала по «Ван-Пис» ничего не ждали.

К счастью, в жизни случаются и приятные сюрпризы: перед нами самый яркий приключенческий сериал года!

«Ван-Пис»: где смотреть?

Все серии вышли на сервисе Netflix с официальными русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале «Обитель Зёмы». Права на видео принадлежат Netflix.

Время пиратов никогда не пройдёт

В мире «Ван-Пис» пираты — главная угроза порядку. Они не следуют законам, грабят торговые судна и ловко уходят от преследования. Впрочем, однажды офицеры всё же схватили легендарного короля пиратов, который за долгую жизнь наворовал много золота. Перед казнью он рассказал, что спрятал великое сокровище (тот самый «ван-пис», большой куш) и призвал зевак его искать. Так и началась новая эра морских грабителей.

Главный герой — юноша Луффи, у которого нет ни корабля, ни команды. Зато он одержим идеей найти богатства и стать королём пиратов. А ещё у Луффи есть суперсила: в детстве он съел дьявольский фрукт и научился растягиваться — прямо как Рид Ричардс в «Фантастической четвёрке».

«Я Манки Д. Луффи, и я стану королём пиратов» Фото: Netflix

Казалось бы, у Луффи нет шансов на успех, но он настойчиво прёт вперёд и заражает всех оптимизмом. Дерётся с подонками, даже если победа невозможна. Уважает свободу и отпускает друзей, пусть в экипаже и так никого не осталось. Безоговорочно верит в победу, когда всё идёт наперекосяк.

Герой мог получиться слишком приторным — к счастью, актёр Иньяки Годой идеально справился с образом. Он кривляется, но всегда в меру. Толкает пафосные речи, но с очаровывающей непосредственностью. К тому же нам постепенно раскрывают предысторию юноши. Почему он так любит пиратское дело? Зачем носит соломенную шляпу? Ответы будут душевными.

В итоге в персонажа влюбляешься с первых серий. Когда он в очередной раз проговаривает мантру «Я Манки Д. Луффи, и я стану королём пиратов», хочется аплодировать.

За счёт харизмы Луффи то и дело заводит новых союзников. Выдающийся фехтовальщик Ророноа Зоро, меткий стрелок Усопп, обворожительная воровка Нами — у этих ребят запоминающиеся образы и трудная судьба.

Легендарная команда Фото: Netflix

У команды банальная цель, но путь к ней захватывает. За какое бы дело ни брались герои, всё вечно идёт не по плану. Проникли в крепость, чтобы тихо украсть важную карту? Скоро охрана будет стоять на ушах. Мирно поплыли к цели? Судно уже догоняет безумный злодей. Высадились на остров ради нового корабля? Схватки с легендарным пиратом не избежать.

При этом жизнь персонажей постоянно висит на волоске. Готовьтесь грызть ногти от стресса — порой кажется, что поражения не избежать!

С экшеном всё отлично

В сериале нет гениальных экшен-эпизодов, где каскадёры шокируют хореографией, а оператор долго снимает одним кадром. Зато в каждой сцене видишь, что постановщик относился к делу ответственно. Герои уверенно двигаются, ловко размахивают мечами, изобретательно разносят гадов. Вроде ничего выдающегося, но скучно никогда не бывает.

Приятно, что создатели «Ван-Писа» не стали полагаться на графику. Видите странного монстра? Скорее всего, это грим. Герои вытворяют нечто безумное? Эффекты, вероятно, практические. Герои стоят на красивом корабле? Его реально построили для сериала. Пляж и пальмы выглядят реалистично? Естественно, в кадре реальная природа. Такой подход делает шоу зрелищным.

У команды потрясающий корабль Фото: Netflix

«Ван-Пис»: стоит смотреть?

У сериала есть недостатки. Сюжет кому-то покажется слишком наивным, злодеи — гиперболизированными, а резиновые руки Луффи — смешными.

Вот только «Ван-Пис» всё равно идеально передаёт атмосферу весёлого приключения, когда верные друзья рядом, злодеи трепещут, а виды завораживают. Если соскучились по лёгким и вдохновляющим сериалам, не пропустите новинку!

Понравилось