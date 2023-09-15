Спустя почти три года игра выходит из раннего доступа.

Что будет в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и патче 2.0 — русский, Идрис Эльба, полиция

Уже 26 сентября выйдет Phantom Liberty — первое и единственное сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077. Его релиз ознаменует конец поддержки популярного экшена, но игра уходит на мощной ноте, ведь вдобавок к DLC авторы выпустят большой апдейт 2.0 со множеством изменений и исправлений самой «Киберпанк».

Рассказываем, чего ждать от дополнения и патча 2.0, который будет доступен всем обладателям Cyberpunk 2077.

Обратите внимание: патч и расширение Phantom Liberty будут доступны только на ПК, PS5 и Xbox Series.

Дата выхода Phantom Liberty и патча 2.0

Патч 2.0 для Cyberpunk 2077 выйдет 21 сентября

Дополнение Phantom Liberty выйдет 26 сентября.

DLC перевели на русский язык, но только субтитры — без озвучки.

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Большой патч 2.0 для Cyberpunk 2077

Обновление 2.0 станет самым важным патчем для Cyberpunk 2077. Патч во многом станет работой над ошибками CD Projekt RED: большинство нововведений игроки ожидали ещё на релизе игры почти три года назад. Авторы наконец переработают полицию, добавят сражения во время езды на автомобиле и многое другое. Обо всём по порядку.

Новые способности и дерево навыков

Вместе с выходом патча 2.0 в Cyberpunk 2077 полностью изменится система перков. Разработчики сделали ставку на активные умения, отказавшись от процентного увеличения урона и других «незаметных» улучшений. Так, среди показанных новых умений будут отражения пуль мечом, воздушный рывок, мощные добивания и другие зрелищные способности.

Новое древо технических умений Фото: CD Projekt RED

После выхода патча игроки смогут сбросить все свои умения в текущем прохождении и пересобрать своё древо умений заново.

Новая система киберимплантов

О переработанных киберимплантах разработчики говорят мало, однако кое-что нам всё же известно. Так, в обновлении 2.0 у имплантов появится некий предел, зайдя за который персонаж будет получать негативные эффекты.

Речь может идти, например, об уменьшении максимального здоровья или увеличении перезарядки способностей. Авторы уже подтвердили, что в игре не появится система киберпсихоза: то есть герой не сможет «сойти с ума» от переизбытка аугментаций — на этой теме основывалось аниме Cyberpunk: Edgerunners.

Новая система киберимплантов Фото: CD Projekt RED

Сражения во время поездок на транспорте

Ещё одно важнейшее нововведение патча 2.0 — бои на машинах. Главный герой впервые сможет отстреливаться от противников, находясь за рулём автомобиля. А верхом на мотоцикле персонаж сможет сражаться и в ближнем бою. Так что теперь оторваться от преследователей станет намного проще: высунулся из окна, сделал пару выстрелов и спокойно поехал дальше.

Кроме того, при получении специального навыка нетраннера главный герой сможет в буквальном смысле взорвать технику противника прямо на ходу. Пожалуй, это будет одно из самых полезных умений в игре.

Уничтожение техники противника без единой пули Фото: CD Projekt RED

Улучшенное поведение врагов и полиции

Серьёзные изменения претерпит и полиция — с релизом апдейта 2.0 полицейские будут представлять куда бóльшую угрозу для игрока. Стражи закона получат новое вооружение, технику и агентов и будут более охотно преследовать главного героя за его проступки, не появляясь внезапно у него за спиной.

Кроме того, в мире игры появятся погони не только за игроком, но и за другими жителями Найт-Сити. Пользователь при этом сможет вмешаться в преследование или пройти мимо. Сам уровень полицейского преследования будет отображаться в виде звёздочек от одной до пяти рядом с мини-картой — как в играх серии GTA. Интенсивность работы полиции будет зависеть в том числе от района — в богатых частях Найт-Сити правоохранителей будет куда больше, чем в бедных.

Перестрелки с полицией обещают быть жаркими Фото: CD Projekt RED

Изменение системы лута и создания предметов

Разработчики в очередной раз переработают систему выпадения и создания предметов. Лута станет меньше, однако он будет нести в себе больший смысл.

С учётом того, что авторы также серьёзно переработают древо умений, крафт также станет куда более осмысленным занятием. Созданное оружие и экипировка также смогут сравниться с редкими аналогами, полученными за выполнение квестов.

Новые радиостанции

Наконец, в Cyberpunk 2077 добавят новые радиостанции. Всего их будет три, и среди них выделяется частота «89.7 Рык FM». В ней будут представлены неофициальные композиции от сообщества игры.

Интересно, что её ведущей выступит Саша Грей — бывшая звезда фильмов для взрослых, а ныне стримерша и видеоблогер. Она сыграет девушку по имени Эш: сможет ли главный герой с ней встретиться, неизвестно.

Детали дополнения «Призрачная свобода»

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Проще всего Phantom Liberty сравнить с расширением «Кровь и вино» для «Ведьмака 3» — его действие также развернётся в совершенно новой локации, однако связи с основной сюжетной линией будет куда больше.

Начать прохождение Phantom Liberty можно будет после завершения ветки Бриджет и вудуистов. При этом пользователи смогут начать новую игру сразу с прохождения DLC через отдельный пункт в меню.

Новый район Догтаун и большая сюжетная линия

Действие дополнения Phantom Liberty развернётся в новой локации — районе Догтаун (Пёсий город). Это самое безнадёжное место в Найт-Сити, которым заправляет группировка «Баргест» во главе с Куртом Хансеном. Ей не страшны корпорации и полиция, поэтому именно в Догтауне проворачиваются самые тёмные операции во всём городе.

Сюжет Phantom Liberty стартует со звонка от некой Сойки — она обещает помочь Ви со смертельным биочипом в голове, если главный герой отправится в Догтаун и вызволит оттуда президента Новых США Розалинд Майерс. Для этого Ви обращается за помощью к Соломону Риду — «спящему агенту» в исполнении британского актёра Идриса Эльбы.

Соломон Рид в исполнении Идриса Эльбы Фото: CD Projekt RED

Именно Риду CD Projekt RED посвятили большой кинематографический трейлер Phantom Liberty. Судя по всему, именно из-за него президент США потерпела авиакрушение в Догтауне.

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Phantom Liberty будет важной частью общего сюжета Cyberpunk 2077, поэтому отношения Ви и Джонни Сильверхэнда (Киану Ривз) продолжат развиваться и в будущем расширении. Авторы также подготовили дополнительную концовку, которая откроется при определённых выборах в дополнении.

Новые задания, заказы, сражения с боссами и транспортные миссии

Само собой, Phantom Liberty предложит игрокам не только сюжетные, но и множество побочных заданий. У фиксеров появятся дополнительные миссии, а у новых знакомых Ви — опасные задания в Догтауне.

В Cyberpunk 2077 также появится новый вид квестов — угон редких транспортных средств. За выполнение этих заданий игроков ждут некие уникальные награды, включая вооружение для личного автомобиля.

Кроме того, в игру добавят бесконечно повторяющиеся задания в духе Fallout 4 и «Скайрима» — для тех, кому не хватило основного контента в «Киберпанке». Главный герой сможет выполнять процедурно генерируемые квесты в разных уголках Найт-Сити.

Новое оружие, предметы и ракетные установки на машинах

С релизом Phantom Liberty игроков ждёт более 100 новых предметов: от аптечек и гранат до оружия и экипировки. Больше всего интригует кастомизация авто — в одном из фрагментов авторы показали настоящую ракетную установку в автомобиле Ви, которая разносит в щепки полицейское заграждение.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Фото: CD Projekt RED

Вполне возможно, кастомизация вооружения транспортных средств откроется после прохождения квестов по угону. Помимо ракетных установок, пользователи смогут вмонтировать в свой автомобиль пулемёты и другое оружие.

Новая ветка способностей и увеличение максимального уровня

В Phantom Liberty у главного героя появится ещё одна ветка прокачки под названием Relic. Она не добавит новых способностей для Ви, однако серьёзно усилит уже имеющиеся умения главного героя.

Так, благодаря улучшению оптического камуфляжа Ви сможет стать невидимым прямо во время боя, а прокачка клинков богомола позволит выполнить специальную атаку с рывком вперёд с нанесением большого урона. Для получения очков Relic нужно будет искать старые терминалы «Милитеха», расположенные исключительно в Догтауне.

Древо умений Relic Фото: CD Projekt RED

Разработчики показали сразу три примера возможных билдов в Phantom Liberty:

скоростной ниндзя с оружием ближнего боя и постоянным перемещением на поле боя;

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

мощный нетраннер с кулаками;

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

соло-крушитель с тяжёлым оружием ближнего боя и дробовиком.

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Наконец, с релизом Phantom Liberty максимальный уровень главного героя поднимут до 60. Ранее он был на 10 пунктов меньше.

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Это далеко не все нововведения патча 2.0 и расширения Phantom Liberty. По традиции CD Projekt RED оставила игрокам множество сюрпризов, которые игроки должны будут найти в игре сами.