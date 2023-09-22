Как в EA Sports FC 24 выглядят Мбаппе, Холанд, Месси, Роналду и другие звёзды футбола

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22 сентября начался ранний доступ EA Sports FC 24: покупатели ультимативного издания и подписчики EA Play могут погрузиться в футбольный симулятор. Конечно же, многих геймеров наверняка интересует, как в новой части футбольного симулятора изобразили их любимых футболистов.

Мы запечатлели самые главные лица грядущего симулятора — в общем и целом качество лиц стало лучше по сравнению с FIFA 23. В глаза особенно бросаются более проработанные волосы и щетина, а также множество татуировок и других нюансов на теле футболистов. Кроме того, спортсмены начали куда активнее жестикулировать, открывать рот, скалиться и проявлять самые разные эмоции.

Российские игроки

Всего в EA Sports 24 добавили 18 футболистов из России, однако бóльшая часть доступна только в режиме Ultimate Team. Что касается проработки лиц, то здесь некоторые лица удивляют своей проработкой.

Расстраивает лишь одно — лучший российский футболист по мнению EA Александр Головин получил даже более простенькую модельку, чем в FIFA 23.

Александр Головин

Александр Головин Фото: EA Sports

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук Фото: EA Sports

Станислав Крицюк

Станислав Крицюк Фото: EA Sports

Арсен Захарян

Арсен Захарян Фото: EA Sports

Далер Кузяев

Далер Кузяев Фото: EA Sports

«Манчестер Сити»

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд Фото: EA Sports

Кевин Де Брёйне

Кевин Де Брёйне Фото: EA Sports

Йошко Гвардиол

Йошко Гвардиол Фото: EA Sports

Кайл Уолкер

Кайл Уолкер Фото: EA Sports

Родри

Родри Фото: EA Sports

«Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш Фото: EA Sports

Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд Фото: EA Sports

Лисандро Мартинес

Лисандро Мартинес Фото: EA Sports

Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен Фото: EA Sports

Антони

Антони Фото: EA Sports

«Арсенал»

Александр Зинченко

Александр Зинченко Фото: EA Sports

Деклан Райс

Деклан Райс Фото: EA Sports

Кай Хаверц

Кай Хаверц Фото: EA Sports

Букайо Сака

Букайо Сака Фото: EA Sports

Мартин Эдегор

Мартин Эдегор Фото: EA Sports

«Челси»

Тьяго Силва

Тьяго Силва Фото: EA Sports

Мойсес Кайседо

Мойсес Кайседо Фото: EA Sports

Энцо Фернандес

Энцо Фернандес Фото: EA Sports

Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг Фото: EA Sports

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик Фото: EA Sports

«Ливерпуль»

Алисон Бекер

Алисон Бекер Фото: EA Sports

Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк Фото: EA Sports

Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон Фото: EA Sports

Доминик Собослаи

Доминик Собослаи Фото: EA Sports

Алексис Мак Аллистер

Алексис Мак Аллистер Фото: EA Sports

Мохамед Салах

Мохамед Салах Фото: EA Sports

Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес Фото: EA Sports

«Тоттенхэм»

Сон Хын Мин

Сон Хын Мин Фото: EA Sports

Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон Фото: EA Sports

Ришарлисон

Ришарлисон Фото: EA Sports

«ПСЖ»

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе Фото: EA Sports

Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани Фото: EA Sports

Джанлуиджи Доннарумма

Джанлуиджи Доннарумма Фото: EA Sports

Усман Дембеле

Усман Дембеле Фото: EA Sports

«Барселона»

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски Фото: EA Sports

Френки де Йонг

Френки де Йонг Фото: EA Sports

Гави

Гави Фото: EA Sports

Педри

Педри Фото: EA Sports

Марк-Андре тер Штеген

Марк-Андре тер Штеген Фото: EA Sports

«Реал» Мадрид

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа Фото: EA Sports

Давид Алаба

Давид Алаба Фото: EA Sports

Тони Кроос

Тони Кроос Фото: EA Sports

Лука Модрич

Лука Модрич Фото: EA Sports

Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор Фото: EA Sports

Орельен Тчуамени

Орельен Тчуамени Фото: EA Sports

Джуд Беллингем

Джуд Беллингем Фото: EA Sports

«Бавария»

Гарри Кейн

Гарри Кейн Фото: EA Sports

Лерой Зане

Лерой Зане Фото: EA Sports

Йозуа Киммих

Йозуа Киммих Фото: EA Sports

Томас Мюллер

Томас Мюллер Фото: EA Sports

«Боруссия Дортмунд»

Марко Ройс

Марко Ройс Фото: EA Sports

Карим Адейеми

Карим Адейеми Фото: EA Sports

Юссуфа Мукоко

Юссуфа Мукоко Фото: EA Sports

«Наполи»

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия Фото: EA Sports

Виктор Осимхен

Виктор Осимхен Фото: EA Sports

«Интер»

Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес Фото: EA Sports

Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян Фото: EA Sports

Николо Барелла

Николо Барелла Фото: EA Sports

Маркус Тюрам

Маркус Тюрам Фото: EA Sports

Саудовская Аравия и МЛС

Лионель Месси

Лионель Месси Фото: EA Sports

Жорди Альба

Жорди Альба Фото: EA Sports

Серхио Бускетс

Серхио Бускетс Фото: EA Sports

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду Фото: EA Sports

Садио Мане

Садио Мане Фото: EA Sports

Неймар

Неймар Фото: EA Sports

Малком

Малком Фото: EA Sports

Карим Бензема

Карим Бензема Фото: EA Sports

Н'Голо Канте

Н'Голо Канте Фото: EA Sports

Фабиньо

Фабиньо Фото: EA Sports

Роберто Фирмино

Роберто Фирмино Фото: EA Sports

Калиду Кулибали

Калиду Кулибали Фото: EA Sports

Рияд Марез