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Звёзды футбола в ФИФА 24 (EA Sports FC 24): Месси, Мбаппе, Роналду, Головин, Миранчук, Неймар и другие

Как в EA Sports FC 24 выглядят Мбаппе, Холанд, Месси, Роналду и другие звёзды футбола
Игорь Любавин
Звёзды футбола в ФИФА 24 (EA Sports FC 24)
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Графика становится круче и круче.

22 сентября начался ранний доступ EA Sports FC 24: покупатели ультимативного издания и подписчики EA Play могут погрузиться в футбольный симулятор. Конечно же, многих геймеров наверняка интересует, как в новой части футбольного симулятора изобразили их любимых футболистов.

Мы запечатлели самые главные лица грядущего симулятора — в общем и целом качество лиц стало лучше по сравнению с FIFA 23. В глаза особенно бросаются более проработанные волосы и щетина, а также множество татуировок и других нюансов на теле футболистов. Кроме того, спортсмены начали куда активнее жестикулировать, открывать рот, скалиться и проявлять самые разные эмоции.

Российские игроки

Всего в EA Sports 24 добавили 18 футболистов из России, однако бóльшая часть доступна только в режиме Ultimate Team. Что касается проработки лиц, то здесь некоторые лица удивляют своей проработкой.

Расстраивает лишь одно — лучший российский футболист по мнению EA Александр Головин получил даже более простенькую модельку, чем в FIFA 23.

Александр Головин

Александр Головин

Александр Головин

Фото: EA Sports

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: EA Sports

Станислав Крицюк

Станислав Крицюк

Станислав Крицюк

Фото: EA Sports

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: EA Sports

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: EA Sports

«Манчестер Сити»

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Фото: EA Sports

Кевин Де Брёйне

Кевин Де Брёйне

Кевин Де Брёйне

Фото: EA Sports

Йошко Гвардиол

Йошко Гвардиол

Йошко Гвардиол

Фото: EA Sports

Кайл Уолкер

Кайл Уолкер

Кайл Уолкер

Фото: EA Sports

Родри

Родри

Родри

Фото: EA Sports

«Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Фото: EA Sports

Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд

Фото: EA Sports

Лисандро Мартинес

Лисандро Мартинес

Лисандро Мартинес

Фото: EA Sports

Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Фото: EA Sports

Антони

Антони

Антони

Фото: EA Sports

«Арсенал»

Александр Зинченко

Александр Зинченко

Александр Зинченко

Фото: EA Sports

Деклан Райс

Деклан Райс

Деклан Райс

Фото: EA Sports

Кай Хаверц

Кай Хаверц

Кай Хаверц

Фото: EA Sports

Букайо Сака

Букайо Сака

Букайо Сака

Фото: EA Sports

Мартин Эдегор

Мартин Эдегор

Мартин Эдегор

Фото: EA Sports

«Челси»

Тьяго Силва

Тьяго Силва

Тьяго Силва

Фото: EA Sports

Мойсес Кайседо

Мойсес Кайседо

Мойсес Кайседо

Фото: EA Sports

Энцо Фернандес

Энцо Фернандес

Энцо Фернандес

Фото: EA Sports

Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Фото: EA Sports

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик

Фото: EA Sports

«Ливерпуль»

Алисон Бекер

Алисон Бекер

Алисон Бекер

Фото: EA Sports

Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк

Фото: EA Sports

Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Фото: EA Sports

Доминик Собослаи

Доминик Собослаи

Доминик Собослаи

Фото: EA Sports

Алексис Мак Аллистер

Алексис Мак Аллистер

Алексис Мак Аллистер

Фото: EA Sports

Мохамед Салах

Мохамед Салах

Мохамед Салах

Фото: EA Sports

Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Фото: EA Sports

«Тоттенхэм»

Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Фото: EA Sports

Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Фото: EA Sports

Ришарлисон

Ришарлисон

Ришарлисон

Фото: EA Sports

«ПСЖ»

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: EA Sports

Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Фото: EA Sports

Джанлуиджи Доннарумма

Джанлуиджи Доннарумма

Джанлуиджи Доннарумма

Фото: EA Sports

Усман Дембеле

Усман Дембеле

Усман Дембеле

Фото: EA Sports

«Барселона»

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Фото: EA Sports

Френки де Йонг

Френки де Йонг

Френки де Йонг

Фото: EA Sports

Гави

Гави

Гави

Фото: EA Sports

Педри

Педри

Педри

Фото: EA Sports

Марк-Андре тер Штеген

Марк-Андре тер Штеген

Марк-Андре тер Штеген

Фото: EA Sports

«Реал» Мадрид

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа

Фото: EA Sports

Давид Алаба

Давид Алаба

Давид Алаба

Фото: EA Sports

Тони Кроос

Тони Кроос

Тони Кроос

Фото: EA Sports

Лука Модрич

Лука Модрич

Лука Модрич

Фото: EA Sports

Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Фото: EA Sports

Орельен Тчуамени

Орельен Тчуамени

Орельен Тчуамени

Фото: EA Sports

Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Фото: EA Sports

«Бавария»

Гарри Кейн

Гарри Кейн

Гарри Кейн

Фото: EA Sports

Лерой Зане

Лерой Зане

Лерой Зане

Фото: EA Sports

Йозуа Киммих

Йозуа Киммих

Йозуа Киммих

Фото: EA Sports

Томас Мюллер

Томас Мюллер

Томас Мюллер

Фото: EA Sports

«Боруссия Дортмунд»

Марко Ройс

Марко Ройс

Марко Ройс

Фото: EA Sports

Карим Адейеми

Карим Адейеми

Карим Адейеми

Фото: EA Sports

Юссуфа Мукоко

Юссуфа Мукоко

Юссуфа Мукоко

Фото: EA Sports

«Наполи»

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: EA Sports

Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Фото: EA Sports

«Интер»

Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Фото: EA Sports

Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Фото: EA Sports

Николо Барелла

Николо Барелла

Николо Барелла

Фото: EA Sports

Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Фото: EA Sports

Саудовская Аравия и МЛС

Лионель Месси

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: EA Sports

Жорди Альба

Жорди Альба

Жорди Альба

Фото: EA Sports

Серхио Бускетс

Серхио Бускетс

Серхио Бускетс

Фото: EA Sports

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: EA Sports

Садио Мане

Садио Мане

Садио Мане

Фото: EA Sports

Неймар

Неймар

Неймар

Фото: EA Sports

Малком

Малком

Малком

Фото: EA Sports

Карим Бензема

Карим Бензема

Карим Бензема

Фото: EA Sports

Н'Голо Канте

Н'Голо Канте

Н'Голо Канте

Фото: EA Sports

Фабиньо

Фабиньо

Фабиньо

Фото: EA Sports

Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Фото: EA Sports

Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Фото: EA Sports

Рияд Марез

Рияд Марез

Рияд Марез

Фото: EA Sports

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