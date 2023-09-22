Как в EA Sports FC 24 выглядят Мбаппе, Холанд, Месси, Роналду и другие звёзды футбола

22 сентября начался ранний доступ EA Sports FC 24: покупатели ультимативного издания и подписчики EA Play могут погрузиться в футбольный симулятор. Конечно же, многих геймеров наверняка интересует, как в новой части футбольного симулятора изобразили их любимых футболистов.
Мы запечатлели самые главные лица грядущего симулятора — в общем и целом качество лиц стало лучше по сравнению с FIFA 23. В глаза особенно бросаются более проработанные волосы и щетина, а также множество татуировок и других нюансов на теле футболистов. Кроме того, спортсмены начали куда активнее жестикулировать, открывать рот, скалиться и проявлять самые разные эмоции.
- Российские игроки
- «Манчестер Сити»
- «Манчестер Юнайтед»
- «Арсенал»
- «Челси»
- «Ливерпуль»
- «Тоттенхэм»
- «Барселона»
- «Реал» Мадрид
- «Бавария»
- «Наполи»
- «Интер»
- Саудовская Аравия и МЛС
Российские игроки
Всего в EA Sports 24 добавили 18 футболистов из России, однако бóльшая часть доступна только в режиме Ultimate Team. Что касается проработки лиц, то здесь некоторые лица удивляют своей проработкой.
Расстраивает лишь одно — лучший российский футболист по мнению EA Александр Головин получил даже более простенькую модельку, чем в FIFA 23.
Александр Головин
Александр Головин
Фото: EA Sports
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук
Фото: EA Sports
Станислав Крицюк
Станислав Крицюк
Фото: EA Sports
Арсен Захарян
Арсен Захарян
Фото: EA Sports
Далер Кузяев
Далер Кузяев
Фото: EA Sports
«Манчестер Сити»
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Фото: EA Sports
Кевин Де Брёйне
Кевин Де Брёйне
Фото: EA Sports
Йошко Гвардиол
Йошко Гвардиол
Фото: EA Sports
Кайл Уолкер
Кайл Уолкер
Фото: EA Sports
Родри
Родри
Фото: EA Sports
«Манчестер Юнайтед»
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш
Фото: EA Sports
Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд
Фото: EA Sports
Лисандро Мартинес
Лисандро Мартинес
Фото: EA Sports
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен
Фото: EA Sports
Антони
Антони
Фото: EA Sports
«Арсенал»
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Фото: EA Sports
Деклан Райс
Деклан Райс
Фото: EA Sports
Кай Хаверц
Кай Хаверц
Фото: EA Sports
Букайо Сака
Букайо Сака
Фото: EA Sports
Мартин Эдегор
Мартин Эдегор
Фото: EA Sports
«Челси»
Тьяго Силва
Тьяго Силва
Фото: EA Sports
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо
Фото: EA Sports
Энцо Фернандес
Энцо Фернандес
Фото: EA Sports
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
Фото: EA Sports
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик
Фото: EA Sports
«Ливерпуль»
Алисон Бекер
Алисон Бекер
Фото: EA Sports
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Фото: EA Sports
Эндрю Робертсон
Эндрю Робертсон
Фото: EA Sports
Доминик Собослаи
Доминик Собослаи
Фото: EA Sports
Алексис Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
Фото: EA Sports
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Фото: EA Sports
Дарвин Нуньес
Дарвин Нуньес
Фото: EA Sports
«Тоттенхэм»
Сон Хын Мин
Сон Хын Мин
Фото: EA Sports
Джеймс Мэддисон
Джеймс Мэддисон
Фото: EA Sports
Ришарлисон
Ришарлисон
Фото: EA Sports
«ПСЖ»
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Фото: EA Sports
Рандаль Коло Муани
Рандаль Коло Муани
Фото: EA Sports
Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
Фото: EA Sports
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Фото: EA Sports
«Барселона»
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Фото: EA Sports
Френки де Йонг
Френки де Йонг
Фото: EA Sports
Гави
Гави
Фото: EA Sports
Педри
Педри
Фото: EA Sports
Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штеген
Фото: EA Sports
«Реал» Мадрид
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Фото: EA Sports
Давид Алаба
Давид Алаба
Фото: EA Sports
Тони Кроос
Тони Кроос
Фото: EA Sports
Лука Модрич
Лука Модрич
Фото: EA Sports
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор
Фото: EA Sports
Орельен Тчуамени
Орельен Тчуамени
Фото: EA Sports
Джуд Беллингем
Джуд Беллингем
Фото: EA Sports
«Бавария»
Гарри Кейн
Гарри Кейн
Фото: EA Sports
Лерой Зане
Лерой Зане
Фото: EA Sports
Йозуа Киммих
Йозуа Киммих
Фото: EA Sports
Томас Мюллер
Томас Мюллер
Фото: EA Sports
«Боруссия Дортмунд»
Марко Ройс
Марко Ройс
Фото: EA Sports
Карим Адейеми
Карим Адейеми
Фото: EA Sports
Юссуфа Мукоко
Юссуфа Мукоко
Фото: EA Sports
«Наполи»
Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
Фото: EA Sports
Виктор Осимхен
Виктор Осимхен
Фото: EA Sports
«Интер»
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
Фото: EA Sports
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян
Фото: EA Sports
Николо Барелла
Николо Барелла
Фото: EA Sports
Маркус Тюрам
Маркус Тюрам
Фото: EA Sports
Саудовская Аравия и МЛС
Лионель Месси
Лионель Месси
Фото: EA Sports
Жорди Альба
Жорди Альба
Фото: EA Sports
Серхио Бускетс
Серхио Бускетс
Фото: EA Sports
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Фото: EA Sports
Садио Мане
Садио Мане
Фото: EA Sports
Неймар
Неймар
Фото: EA Sports
Малком
Малком
Фото: EA Sports
Карим Бензема
Карим Бензема
Фото: EA Sports
Н'Голо Канте
Н'Голо Канте
Фото: EA Sports
Фабиньо
Фабиньо
Фото: EA Sports
Роберто Фирмино
Роберто Фирмино
Фото: EA Sports
Калиду Кулибали
Калиду Кулибали
Фото: EA Sports
Рияд Марез
Рияд Марез
Фото: EA Sports
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