Жизнь после «Джона Уика 4»: что ждёт фанатов первоклассных боевиков про наёмников

«Джон Уик 4» закрепил успех вселенной, где есть отель для наёмных убийц, пуленепробиваемые пиджаки и заправляющий преступностью бомж. Студийные боссы уже готовят три спин-оффа и всерьёз думают о пятой части. О чём будут новые проекты?
«Континенталь»
Дата выхода: осень 2023 года
Режиссёр: Альберт Хьюз, Шарлотта Брандстром
Актёры: Колин Вуделл, Мел Гибсон, Хьюберт Пойнт-Дю и другие
Где смотреть: сервис Peacock
«Континенталь» — мини-сериал из трёх эпизодов по 90 минут, который расскажет о молодости Уинстона и Харона. В фильмах они заправляли отелем для убийц в Нью-Йорке и помогали Уику с его проблемами. Сериал расскажет, как персонажи попали в отель и через что прошли.
История развернётся в 1975 году. В те времена Уинстон был обычным наёмником и охотно принимал заказы. Главную роль исполнит Колин Вуделл, а делить экранное время он будет с Мэлом Гибсоном и известной по «Дракуле» Кэти Макграт. У персонажа Гибсона серьёзная роль, но подробностей нет. А вот Макграт сыграет могущественную «Судью» из Правления кланов.
Уинстон в фильмах «Джон Уике»
Фото: Lionsgate
Параллельно основному сюжету расскажут о важных событиях того времени. Город сотрясёт мусорная забастовка, мафиози дотянутся до копов и гражданских, а Нью-Йорк покажут увядающим местом.
Также авторы обещают больше рассказать о мифологии мира.
Мэл Гибсон точно зажжёт
Фото: Lionsgate
«Балерина», фильм
Дата выхода: первая половина 2024 года
Режиссёр: Лен Уайзман
Актёры: Ана де Армас, Норман Ридус, Киану Ривз и другие
Где смотреть: в кинотеатрах
Балерин-убийц показали ещё в третьей части «Джона Уика». Образ вышел впечатляющим — неудивительно, что студийные боссы решили его развить. Так и началась работа над спин-оффом про профессиональную балерину, которая ликвидирует людей.
О сюжете мало что известно. Главная героиня теряет семью из-за загадочных злодеев, встаёт на путь мести и попадает на обучение к Директору, на поклон которой приходил Джон Уик. Другие детали узнаем позже.
Балерина и убийца — крутое сочетание
Фото: Lionsgate
Актёрский состав впечатляет. Балериной станет Ана де Армас, к роли Директора вернётся оскароносная Анжелика Хьюстон, а Норман Ридус, Гэбриэл Бирн и Каталина Сандино Морено сыграют неизвестных персонажей.
События разворачиваются в наше время, между фильмами «Джон Уик 3» и «Джон Уик 4», поэтому авторы не упустили возможность добавить в фильм камео. Мы увидим самого Уика, Уинстона и Харона, которых сыграют полюбившиеся актёры. Известно, что Киану Ривз снимался в фильме целую неделю, а Иэн Макшейн и покойный Лэнс Реддик заехали в павильон на день.
Сюжет будет жестоким и драматичным
Фото: Lionsgate
Новый фильм
На днях продюсер франшизы Эрика Ли заявила, что в работе ещё один фильм по вселенной «Джона Уика». Неизвестно, о ком он будет, но вариантов много.
Расскажут про Каина или Акиру из «Джона Уика 4»? Уделят внимание лидерам «Русска Ромы»? Придумают нового наёмника? Расскажут больше про молодого наёмника с собакой? Или вообще углубятся в устройство Правления кланов? Скоро узнаем, а пока ждём подробности.
Кажется, все хотят фильм про слепого Каина
Фото: Lionsgate
«Джон Уик 5»..?
«Джон Уик 5» напоминает фильм Шрёдингера. Пятую часть анонсировали ещё в августе 2020 года, но затем пандемия и другие обстоятельства изменили планы.
В итоге режиссёр Чад Стахелски и Киану Ривз всех удивили, завершив сюжет персонажа. Конечно, лазейки для возвращения Уика оставили, но все они кажутся немного нелепыми. Да и в интервью Чад заявил, что берёт перерыв — как и Ривз. Впрочем, они считали последним чуть ли не каждый фильм серии.
Всегда говорил, что это последний и больше не буду снимать. Поэтому скажу и сейчас: это последний и больше частей не будет. Но я не сомневаюсь, что примерно через год мы начнём в шутку говорить: «Самое время вернуться к Уику».
Так случается постоянно. Каждая часть была написана или по крайней мере спланирована в японском отеле «Империал», где мы с Киану проводили пресс-туры. Всё начинается с нескольких стаканов, а затем приходит мысль: «И подумать не мог, что мы настолько далеко зайдём». Вот как мы начинаем писать сценарии новых частей».
Джон Уик и Акира
Фото: Lionsgate
Ещё больше драмы добавила Эрика Ли. Вместе с анонсом третьего спин-оффа она упомянула нового «Джона Уика».
Мы разрабатываем ещё один фильм, который, я думаю, анонсируем в ближайшие месяц или два. Затем, я надеюсь, появятся «Балерина 2», «Джон Уик 5» и много всего другого
Ещё один продюсер франшизы Бэзил Иваник тоже уверен, что «Джон Уик 4» не ставит на серии крест.
Это неоднозначный финал. У нас нет окончательного ответа. На самом деле у нас есть два персонажа: убийца Джон Уик и гражданский Джон. Сможем ли мы продолжить историю, если аудитория примет наш фильм и картина получит хорошие кассовые сборы? Я не знаю. Но я не думаю, что этой концовкой мы лишили себя возможности сделать ещё один фильм.
Если продолжение всё-таки выйдет, это будет не скоро. Всё же у Чада Стахелски полно других проектов: он работает над «Горцем» с Генри Кавиллом, фильмом Ghost of Tsushima и экранизацией романа Rainbow Six. Хотя Lionsgate может просто нанять другого специалиста, однако вряд ли тогда вернётся Киану Ривз.
Мало кто думал, что история о наёмнике, который мстит за собаку, разрастётся в целую киновселенную. Зрители только рады, ведь настолько качественные экшены выходят редко.
- 1 апреля 2023
-
03:28
-
01:38
-
00:46
-
00:02
- 31 марта 2023
-
23:30
-
21:42
-
21:24
-
21:22
-
20:52
-
20:31
-
19:58
-
19:42
-
19:20
-
18:52
-
18:22
-
18:16
-
17:47
-
17:15
-
16:35
-
16:03
-
15:50
-
15:40
-
15:26
-
15:02
-
14:50
-
14:23
-
14:10
-
13:45
-
13:43
-
13:09
-
12:54
-
12:43
-
11:53
-
11:27
-
10:49