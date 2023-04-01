Жизнь после «Джона Уика 4»: что ждёт фанатов первоклассных боевиков про наёмников

«Джон Уик 4» закрепил успех вселенной, где есть отель для наёмных убийц, пуленепробиваемые пиджаки и заправляющий преступностью бомж. Студийные боссы уже готовят три спин-оффа и всерьёз думают о пятой части. О чём будут новые проекты?

«Континенталь»

Дата выхода: осень 2023 года

Режиссёр: Альберт Хьюз, Шарлотта Брандстром

Актёры: Колин Вуделл, Мел Гибсон, Хьюберт Пойнт-Дю и другие

Где смотреть: сервис Peacock

«Континенталь» — мини-сериал из трёх эпизодов по 90 минут, который расскажет о молодости Уинстона и Харона. В фильмах они заправляли отелем для убийц в Нью-Йорке и помогали Уику с его проблемами. Сериал расскажет, как персонажи попали в отель и через что прошли.

История развернётся в 1975 году. В те времена Уинстон был обычным наёмником и охотно принимал заказы. Главную роль исполнит Колин Вуделл, а делить экранное время он будет с Мэлом Гибсоном и известной по «Дракуле» Кэти Макграт. У персонажа Гибсона серьёзная роль, но подробностей нет. А вот Макграт сыграет могущественную «Судью» из Правления кланов.

Уинстон в фильмах «Джон Уике» Фото: Lionsgate

Параллельно основному сюжету расскажут о важных событиях того времени. Город сотрясёт мусорная забастовка, мафиози дотянутся до копов и гражданских, а Нью-Йорк покажут увядающим местом.

Также авторы обещают больше рассказать о мифологии мира.

Как появилось Правление кланов? Как оно устроено? Кто придумал отели? Надеемся узнать из «Континенталя».

Мэл Гибсон точно зажжёт Фото: Lionsgate

«Балерина», фильм

Дата выхода: первая половина 2024 года

Режиссёр: Лен Уайзман

Актёры: Ана де Армас, Норман Ридус, Киану Ривз и другие

Где смотреть: в кинотеатрах

Балерин-убийц показали ещё в третьей части «Джона Уика». Образ вышел впечатляющим — неудивительно, что студийные боссы решили его развить. Так и началась работа над спин-оффом про профессиональную балерину, которая ликвидирует людей.

О сюжете мало что известно. Главная героиня теряет семью из-за загадочных злодеев, встаёт на путь мести и попадает на обучение к Директору, на поклон которой приходил Джон Уик. Другие детали узнаем позже.

Балерина и убийца — крутое сочетание Фото: Lionsgate

Актёрский состав впечатляет. Балериной станет Ана де Армас, к роли Директора вернётся оскароносная Анжелика Хьюстон, а Норман Ридус, Гэбриэл Бирн и Каталина Сандино Морено сыграют неизвестных персонажей.

События разворачиваются в наше время, между фильмами «Джон Уик 3» и «Джон Уик 4», поэтому авторы не упустили возможность добавить в фильм камео. Мы увидим самого Уика, Уинстона и Харона, которых сыграют полюбившиеся актёры. Известно, что Киану Ривз снимался в фильме целую неделю, а Иэн Макшейн и покойный Лэнс Реддик заехали в павильон на день.

Сюжет будет жестоким и драматичным Фото: Lionsgate

Новый фильм

На днях продюсер франшизы Эрика Ли заявила, что в работе ещё один фильм по вселенной «Джона Уика». Неизвестно, о ком он будет, но вариантов много.

Расскажут про Каина или Акиру из «Джона Уика 4»? Уделят внимание лидерам «Русска Ромы»? Придумают нового наёмника? Расскажут больше про молодого наёмника с собакой? Или вообще углубятся в устройство Правления кланов? Скоро узнаем, а пока ждём подробности.

Кажется, все хотят фильм про слепого Каина Фото: Lionsgate

«Джон Уик 5»..?

«Джон Уик 5» напоминает фильм Шрёдингера. Пятую часть анонсировали ещё в августе 2020 года, но затем пандемия и другие обстоятельства изменили планы.

В итоге режиссёр Чад Стахелски и Киану Ривз всех удивили, завершив сюжет персонажа. Конечно, лазейки для возвращения Уика оставили, но все они кажутся немного нелепыми. Да и в интервью Чад заявил, что берёт перерыв — как и Ривз. Впрочем, они считали последним чуть ли не каждый фильм серии.

Всегда говорил, что это последний и больше не буду снимать. Поэтому скажу и сейчас: это последний и больше частей не будет. Но я не сомневаюсь, что примерно через год мы начнём в шутку говорить: «Самое время вернуться к Уику».

Так случается постоянно. Каждая часть была написана или по крайней мере спланирована в японском отеле «Империал», где мы с Киану проводили пресс-туры. Всё начинается с нескольких стаканов, а затем приходит мысль: «И подумать не мог, что мы настолько далеко зайдём». Вот как мы начинаем писать сценарии новых частей».

Джон Уик и Акира Фото: Lionsgate

Ещё больше драмы добавила Эрика Ли. Вместе с анонсом третьего спин-оффа она упомянула нового «Джона Уика».

Мы разрабатываем ещё один фильм, который, я думаю, анонсируем в ближайшие месяц или два. Затем, я надеюсь, появятся «Балерина 2», «Джон Уик 5» и много всего другого

Ещё один продюсер франшизы Бэзил Иваник тоже уверен, что «Джон Уик 4» не ставит на серии крест.

Это неоднозначный финал. У нас нет окончательного ответа. На самом деле у нас есть два персонажа: убийца Джон Уик и гражданский Джон. Сможем ли мы продолжить историю, если аудитория примет наш фильм и картина получит хорошие кассовые сборы? Я не знаю. Но я не думаю, что этой концовкой мы лишили себя возможности сделать ещё один фильм.

Если продолжение всё-таки выйдет, это будет не скоро. Всё же у Чада Стахелски полно других проектов: он работает над «Горцем» с Генри Кавиллом, фильмом Ghost of Tsushima и экранизацией романа Rainbow Six. Хотя Lionsgate может просто нанять другого специалиста, однако вряд ли тогда вернётся Киану Ривз.

Мало кто думал, что история о наёмнике, который мстит за собаку, разрастётся в целую киновселенную. Зрители только рады, ведь настолько качественные экшены выходят редко.