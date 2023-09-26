EA Sports FC 24 топчется на костях FIFA 23. Обзор игры

29 сентября выйдет EA Sports FC 24 — замены культовой «ФИФЫ» от Electronic Arts. Это первая футбольная игра под собственным брендом компании, которая сохранила все лицензии оригинальной франшизы.

Ранее мы делились первыми впечатлениями от игрового процесса и технических деталей. В этом материале мы расскажем об Ultimate Team и режимах карьеры и попытаемся ответить на главный вопрос: удалось ли Electronic Arts выпустить достойного преемника своей собственной серии.

Игровой процесс — один из лучших в серии

Первое впечатление о геймплее EA Sports FC 24 оказалось верным — это действительно самый хаотичный симулятор футбола Electronic Arts в истории. В этом году кажется, будто баланс сил впервые за много лет не смещён в ту или иную сторону.

Так, защитники теперь куда слабее, однако в умелых руках всё ещё оказывают достойное сопротивление нападающим. При этом сами атакующие игроки хоть и стали куда резвее, но их всё ещё можно остановить аккуратной и грамотной игрой на всех участках поля.

Радуют и вратари: в целом они теперь куда надёжнее, чем раньше, однако от глупых ошибок всё же не застрахованы. Один и тот же вратарь может совершить невероятный сейв при выходе один на один, а в следующем эпизоде – ошибиться во время простейшего дальнего удара. Словом, очень знакомая ситуация для голкипера «МЮ» Андре Онана.

Некоторые повторы показывают от первого лица судьи — выглядит очень стильно Фото: EA Sports

В целом игровой процесс в EA Sports FC 24 увлекает. Он почти не раздражает привычными для серии скриптами, поощряет нестандартные передачи, забросы и навесы, дарит множество эмоций по ходу матча и временами выглядит как настоящий футбол.

Радуют и те самые Игровые стили — уникальные перки известных футболистов, придающие тем индивидуальности. Например, Мохамед Салах действительно с куда большей вероятностью забьёт свой коронный удар щёчкой в дальний угол, а Эрлинг Холанд без проблем обгонит и оттолкнёт любого защитника на своём пути — дай ему только пространство.

Однако техническое состояние игры не позволяет залипнуть в EA Sports FC 24. Это и подтормаживания в повторах, и временами тормозящие подменю, и слабо реагирующие на движения стика направления во время штрафных ударов, и вылеты на рабочий стол. EA Sports FC 24 кажется самой нестабильной FIFA за многие годы — и это очень расстраивает.

Из-за ошибки с подключением к серверам EA некоторые не могут поиграть в онлайне с релиза раннего доступа Фото: EA Sports

Режим карьеры топчется на месте

С каждым годом EA презентует нововведения для режима карьеры с помпой, однако на деле это оказывается лишь совсем небольшими изменениями по сравнению с прошлым годом.

Так, в карьеру за тренера наконец-то добавили тренерский штаб при главном менеджере. По задумке он должен был приблизить EA Sports FC 24 к Football Manager — специалисты должны были влиять на развитие игроков и держать их в тонусе, а также давать тактический анализ матчей с будущими соперниками.

В результате этот штаб нанимается в самом начале — берёшь самых опытных специалистов, распределяешь их по зонам ответственности и забываешь о них на протяжении всей карьеры. Серьёзного влияния на игру они не оказывают.

Практически вся польза от тренерского штаба умещается в одном скриншоте Фото: EA Sports

Тренеры также дают аналитику будущих оппонентов, однако их советы ограничиваются общими фразами «они играют от обороны» и «оппонент предпочитает владеть мячом». При этом сами рекомендации могут не иметь ничего общего с реальным положением дел.

Во всём остальном карьера за тренера осталась такой же, как и в FIFA 23. Из нововведений также можно отметить разве что новые ролики с вручением важных футбольных наград.

В режиме карьеры можно смотреть матчи от лица тренера — это сделано исключительно ради аутентичности Фото: EA Sports

Изменений в карьере за игрока оказалось ещё меньше. По сути, единственное важное нововведение — агенты, направляющие спортсменов по их футбольному пути.

С помощью них разработчики наконец сделали прозрачную систему трансферов: хочешь перейти в «Арсенал»? Что ж, тогда игроку нужно сделать не менее 35 голевых передач за сезон и появиться в старте как минимум в половине игр за текущий клуб. В таком случае Микель Артета будет заинтересован в подписании героя.

Требования для возможного перехода в «Арсенал» Фото: EA Sports

Однако требования менеджеров оказываются уж слишком буквальными. Футболист сделал «всего лишь» 34 голевые передачи и не отдал ни одного изящного паса партнёру по команде? В таком случае претендовать на место в «Арсенале» игрок не сможет аж весь ближайший год — даже если он забил 50 голов за сезон.

В FIFA 23 разработчики представили яркие моменты матча — геймеры могут отыграть только самые опасные эпизоды встречи, чтобы не играть все 90 минут. В прошлой части серии они были реализованы довольно сыро: игра временами создавала слишком нереалистичные ситуации, когда защитники оказывались совсем не в том месте, где должны были бы.

Так вот, в EA Sports FC 24 разработчики так и не довели их до ума. Игра всё ещё предлагает очень странные эпизоды, которые если и случаются в реальном футболе, то крайне редко. В симуляторе от Electronic Arts же это происходит каждый матч по нескольку раз.

Опасный момент в EA Sports FC 24: нападающий спокойно принимает мяч, а последний защитник выбегает из зоны углового флажка Фото: EA Sports

Из других нововведений можно выделить доработанные индивидуальности Одиночки, Стержня и Маэстро. Их привязали к развитию игровых стилей, поэтому проводить вечеринки с командой, давать интервью после матчей и совершать публичные поступки в EA Sports FC 24 обрело чуть больший смысл.

Ultimate Team серьёзно изменилась, но к ней есть вопросы

Самый популярный режим в EA Sports FC 24 в этом году получил даже более серьёзный апдейт, чем в FIFA 23. Разработчики добавили в Ultimate Team женский футбол и разрешили создать себе мультигендерный состав — впервые в истории.

И это решение привело к тому, что в игре появился целый пласт новых игроков, которых можно использовать в своей команде. Это особенно помогает в случаях, когда в клубе образуется проблемная позиция — её наверняка сможет закрыть футболистка, о существовании которой геймер и не подозревал.

Клаудиа Пина радуется забитому мячу вместе с Леандро Троссардом Фото: EA Sports

Спорным моментом здесь остаются физические показатели девушек. Electronic Arts приравняла их характеристики к мужчинам, поэтому спортсменки без проблем отталкивают оппонентов, даже если те куда больше них. Это действительно выглядит очень нелепо и резко контрастирует с относительно реалистичным игровым процессом.

Ещё одно важное изменение — те самые Игровые стили. Специальные умения, которыми наделены футболисты, отражаются в геймплее напрямую и действительно выделяют одних игроков на фоне других. Так, Дарвин Нуньес способен ускориться и во мгновение ока опередить защитников на прямой, а Вирджил ван Дейк без проблем выиграет борьбу в воздухе даже у превосходящего его в росте соперника.

Наконец, в EA Sports FC 24 появилась «Эволюция» — система прокачки футболистов. Она позволяет улучшать характеристики на первый взгляд непримечательной карточки до приемлемого уровня путём выполнения простеньких заданий в духе «сыграть четыре матча» и «забить несколько голов».

Пример промежуточной эволюции нападающего Олли Уоткинса Фото: EA Sports

До уровня настоящих звёзд футбола развить спортсмена не получится, однако это отличная опция для старта игры, когда на дорогих игроков ещё не хватает монет. Немного поднять скорость, улучшить дриблинг и доработать удар — и теперь в распоряжении игрока есть достойная карточка с неплохими показателями.

Развивать можно далеко не всех футболистов — в EA Sports FC 24 для этого ввели множество ограничений.

EA Sports FC 24: стоит играть?

На первый взгляд EA Sports FC 24 ощущается эволюцией идей FIFA 23 — доработанный геймплей, более красивая графика и точечные нововведения сделали игру ещё лучше. Однако изменений в этом году очень мало — кажется, будто разработчики вложились только в режим Ultimate Team, который уже долгие годы приносит им наибольший доход.

Кроме того, игра страдает от технических ошибок — даже обладатели консолей жалуются на странные подтормаживания, баги и частые отключения от серверов. Запуск новой франшизы Electronic Arts явно дался не без проблем, поэтому будем надеяться, что авторы устранят основные неисправности в ближайшее время.

Тем более что достойной замены в жанре даже близко нет — и вряд ли она появится в ближайшие годы.

Понравилось

Множество реалистичных анимаций, улучшенная графика и физика мяча

Медленный игровой процесс с отличным балансом защиты и атаки

Игровые стили здорово освежили игру и добавили футболистам индивидуальности

Сохранены все лицензии из FIFA 23 с основными чемпионатами, а также с клубами МЛС и Саудовской Аравии

Это всё та же FIFA со множеством режимов и увлекательным геймплеем.

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