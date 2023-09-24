Крутой геймплей, проблемы на ПК: первые впечатления от EA Sports FC 24

22 сентября в раннем доступе вышла EA Sports FC 24 — новый симулятор футбола, пришедший на замену серии EA Sports FIFA. Уже по сложившейся традиции покупатели максимального издания игры и подписчики сервиса EA Play отправились покорять новые футбольные вершины — в их числе оказалась и редакция «Чемпионата».

Ранее мы опубликовали изображения лучших футболистов мира, теперь же пришло время поделиться первыми впечатлениями от новой главы футбольных симуляторов от Electronic Arts.

Новая страница в истории FIFA и технические проблемы

Ещё до прекращения официального сотрудничества с ФИФА топ-менеджеры Electronic Arts заявляли, что их франшиза станет куда изменчивее и современнее. В EA Sports FC 24 это видно прямо с главного меню — оно стало вертикальным, более стильным и вызывающим. Игроку сразу же выдают пафосный ранг «Основателя», поздравляя его с началом «новой футбольной эры».

Теперь ты «Основатель» Фото: EA Sports

При этом конфигурация кнопок, опции доступности и прочие настройки остались теми же самыми. В этом плане игра унаследовала практически все фишки FIFA 23.

В раннем доступе EA Sports FC 24 на ПК нет выбора русскоязычных комментаторов. Однако на консолях они уже доступны — оказывается, разработчики просто использовали уже записанные реплики Константина Генича и Георгия Черданцева для FIFA 23 без каких-либо новых фраз.

К сожалению, серьёзных изменений в настройках графики не произошло. Пользователи всё так же могут настроить самые базовые опции в духе качества рендеринга и физики волос — никаких более продвинутых опций нет, включая отсутствие апскейлеров DLSS и FSR.

Все настройки графики EA Sports FC 24 Фото: EA Sports

В техническом плане также расстраивает не лучшая оптимизация. Несмотря на аналогичные FIFA 23 системные требования, новинка работает хуже даже на топовых системах. Просадки частоты кадров особенно заметны во время воспроизведения повторов и исполнения штрафных ударов и угловых.

Кроме того, у многих пользователей игра и вовсе вылетает на рабочий стол во время стартовой загрузки. А те, кому всё же удалось запустить игру, сталкиваются с отключениями серверов в режиме Ultimate Team с другими сетевыми проблемами. Словом, Electronic Arts ещё предстоит много работы над ПК-версией своего нового футсима.

На консолях при этом проблем не наблюдается: там традиционно всё отлично.

Игровой процесс на первый взгляд радует

Но давайте перейдём к геймплею. В прошлом сентябре мы ругали FIFA 23 за уж слишком мощных защитников, ослабленный дриблинг у ловких игроков и никудышных вратарей. Год спустя ситуация оказалось прямо противоположной: фулбеки теперь куда слабее, полузащитники и нападающие стали грозной атакующей силой, а вратари начали сейвить даже самые опасные удары с близкого расстояния.

Легчайший удар для Алисона Фото: EA Sports

Разрекламированная технология захвата движения HyperMotionV оказалась важнейшей составляющей EA Sports FC 24. Разработчикам впервые удалось перенести в игру тысячи реалистичных анимаций прямиком с матчей Лиги чемпионов, благодаря которым футбольный симулятор стал ощущаться немного, но по-новому.

Серию FIFA принято ругать за скрипты — именно из-за них результат того или иного единоборства становится понятен ещё до его завершения. Кажется, именно в этом направлении и работает Electronic Arts, последовательно избавляясь от них с каждой новой частью франшизы.

Мы провели в EA Sports FC 24 больше десяти матчей — в каждом из них происходило что-то необычное. В одной ситуации Гарри Магуайр умудряется отобрать мяч у Винисиуса Жуниора с помощью умелого толчка в корпус. В другом эпизоде вингер «Реала» с лёгкостью обходит неуклюжего англичанина простейшим финтом, оставив его не у дел. Противостояния, удары по воротам, подкаты и верховые единоборства стали куда более хаотичными — и это действительно напоминает настоящий футбол.

Борьба за мяч стала куда жёстче и ощутимее Фото: EA Sports

Ещё одно важнейшее изменение в геймплее — Игровые стили. По сути это специальные перки, которыми наделены футболисты: от изящных ударов шведой до точнейшего исполнения штрафных и мощных ударов головой. Благодаря им футболисты ещё сильнее выделяются на фоне друг друга.

Так, Кевин Де Брёйне может дать невероятно точную передачу вразрез благодаря улучшенному перку «Разрезающий пас». Подобное умение есть всего у нескольких футболистов в игре — и это очень здорово, что теперь спортсмены отличаются между собой не только телосложением и набором неких характеристик.

Игровой стиль «Разрезающий пас» Кевина Де Брёйне Фото: EA Sports

Пока крайне сомнительно выглядит баланс футболисток и футболистов. Ещё до релиза закрадывались сомнения, что EA наверняка не сможет сбалансировать мужчин и женщин на поле — кажется, так и получилось.

Спустя несколько матчей в режиме Ultimate Team стало очевидно, что спортсменки со схожими характеристиками абсолютно ничем не уступают своим оппонентам-мужчинам. Более того, благодаря своей юркости и физической подготовке они могут вытеснить своих коллег в крепком единоборстве.

В соцсетях уже разошёлся мем с двумя спортсменами: с гигантским нападающим Муссой Марегой и полузащитницей Леной Обердорф. Как оказалось, в EA Sports FC 24 у них одинаковые характеристики физической подготовки, а показатель силы у женщины даже больше. Это значит, что в теории она сможет оттолкнуть Марегу в тесной борьбе.

Сравнение физических характеристик Мареги и Обердорф Фото: EA Sports

Возможно, разработчики так и задумывали, однако единоборства между худыми девушками и рослыми мужчинами в EA Sports FC 24 выглядят нелепо. А ещё более несправедливым кажется то, что при всей своей физической подготовке многие спортсменки обладают очень ловким дриблингом, что позволяет им обыгрывать оппонентов, расталкивая при этом всех вокруг.

Представьте себе футболистку с телосложением и дриблингом Неймара, у которой показатель силы почти как у Эрлинга Холанда. А EA Sports и представлять не надо — Сэм Керр явно будет одной из самых популярных спортсменок во всей игре.

Сравнение Сэм Керр и Эрлинга Холанда Фото: FutBin

EA Sports FC 24: играем?

EA Sports FC 24 кажется новой ступенью эволюции для бывшей серии FIFA. На первый взгляд ощущается, что все изменения пошли геймплею только на пользу, однако сырое техническое состояние и странный гендерный баланс спортсменов вызывают фрустрацию.

29 сентября мы выпустим подробный обзор EA Sports FC 24, где расскажем об изменениях в режиме карьеры, Ultimate Team и поделимся финальным мнением о новом футбольном симуляторе от Electronic Arts.