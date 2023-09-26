Крутые бесплатные вещи в Roblox: магазин, промокоды и карты

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В Roblox можно заполучить различные косметические предметы, каждый из которых позволит добиться уникального стиля персонажа и выделиться среди других геймеров. На многие из них нужно тратить платные монеты, однако существуют другие опции, которые позволят добыть артефакты без траты денег.

В нашем гайде мы расскажем обо всех доступных бесплатных вещах в «Роблокс».

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Существует несколько реальных способов добыть бесплатные предметы в игре. Ниже указаны каждые из них.

Магазин — открывает новые предметы в Marketplace.

Промокоды — при активации бонусных промокодов.

Карты — за выполнение особых условий или применение промокодов в игровых режимах.

Рассмотрим подробнее каждый доступный вариант.

Бесплатные предметы в магазине

Самый простой способ получения вещей в Roblox — забрать их во внутриигровом магазине. Этот процесс позволит всего лишь за несколько кликов открыть множество предметов. Для этого необходимо выполнить несколько действий:

Переходим в магазин Roblox и заходим в личный аккаунт. Если авторизация уже выполнена, то переходим к следующей стадии. В разделе Price активируем второй маркер, в пункте Max устанавливаем значение «0» без кавычек и нажимаем Go для подтверждения фильтрации. Мы уже сделали это, поэтому можно сразу же перейти по ссылке, чтобы отобразить все бесплатные предметы. Щёлкаем на любую вещь, например, «Мобильный костюм меха», чтобы открыть соответствующую карточку предмета. Последовательно нажимаем кнопки Buy, Get Now и Continue.

Если все действия выполнены правильно, то под названием вещи появится белая галочка в зелёном кружке с надписью Item Owned. Отметим, что переместить бесплатные предметы из магазина в личный инвентарь можно и в клиенте Roblox

Roblox Фото: Roblox

Бесплатные промокоды

Помимо магазина, игроки могут забрать бесплатные вещи с помощью ввода особых промокодов. Подробную инструкцию по их активации и действующие «бонусные слова» на сентябрь 2023 года мы указывали в отдельном гайде.

Бесплатные предметы на картах

Некоторые разработчики режимов встраивают в свои мини-игры дополнительные условия, за выполнение которых можно добыть бесплатные предметы. Этот способ самый долгий, так как игрокам придётся потратить некоторое количество времени на завершение всех действий.

Карты в Roblox, где можно получить бесплатные вещи

Многие режимы предлагают крутые бесплатные предметы, которые можно получить за промокоды или выполнение некоторых условий. Обращаем внимание, что большинство карт отмечено оригинальными английскими названиями, поэтому для точного поиска желательно перейти в настройки и в разделе Account Info переключиться на английский язык (English). Например, Island of Move в русской интерпретации получил название «Остров Переезда».

В Roblox Innovation Awards Voting Hub можно получить золотой пиджак (Innovator’s Gold Tuxedo), шляпу (Golden Bucket Hat) и рога (Gold ‘n’ White Curved Horns). Для этого необходимо зайти в игру, добежать до пирамиды с летающим символом над ней и забраться на самый верх. После этого повторно заходим в игру и получаем бесплатные вещи.

Roblox Фото: Roblox

В Ready Player Two Hub удастся забрать головной убор (Ready Player Two Book). Для этого нужно встать на белую платформу со светящимся ромбом и отправить в чат текст «/book77» без кавычек.

В Gucci Town доступны футболка, головной убор и два типа волос. Для их получения нужно выполнять различные задания и накопить кристаллы для дальнейшей покупки предметов.

В George Ezra’s Gold Rush Kid Experience можно открыть следующие награды:

ботинки — забраться в рот большой рыбы в реке;

гитара — поднять возле большой двери у реки;

эмоция — пройти в магазин;

футболка — найти четыре цветка и пройти викторину;

футбола с альбомом — поиграть в мини-игру с самолётом;

джинсовая куртка — собрать 25 пазлов на карте.

В Island of Move доступны предметы по промокодам:

DIY — посох на спину Kinetic Staff;

STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;

SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;

GETMOVING — очки Speedy Shades;

WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;

VICTORYLAP — наушники Cardio Cans.

В Mansion Of Wonder доступные вещи по промокодам:

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;

FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;

GLIMMER — шлем Head Slime;

PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;

THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.

В Roblox Creator Challenge можно открыть очки (Motherboard Visor), головной убор (Classic PC Hat) и крылья (Book Wings). Для этого нужно запустить игру и пройти три теста, ответив правильно на вопросы. Ошибаться можно, поэтому подбираем правильные варианты и получаем все вещи.

В Beathland можно добыть несколько предметов. Для этого необходимо собрать внутриигровые монеты и прикупить парочку артефактов.

В Roblox Creator Challenge получится добыть рюкзак (Jurassic World Backpack), наушники (Jurassic World Headphones) и головной убор (Jurassic World Cap). Для этого заходим в игру и проходим шесть тестов.

Roblox Фото: Roblox

Обращаем внимание, что в Roblox множество других игровых режимов, где пользователи смогут получить вещи за прохождение мини-игр. Вот некоторые из них:

Givenchy Beauty House — сбор символов, победа в конкурсе красоты, осмотр автомата в подземной зоне, квест с танцами и прохождение лабиринта в фотобудке. Duolingo Game Hub — покупка за внутриигровую валюту. Sunsilk City — прохождение мини-игр. Wimbleworld — покупка за внутриигровую валюту. NIKELAND — достижение 11-го уровня и выполнение квестов. Samsung Superstar Galaxy — достижение 52-го уровня. Spotify Island — подъём и спуск по 20 объектам на карте, активация нот по 10 раз в обучающей пещере на высоком цветке, использование 13 батутов и сбор нот. Clarks’ CICAVERSE — выполнение внутриигровых действий и прохождение мини-игр. Vans World — сбор 15 голубей, выполнение заданий и поиски зонта на пляже. McLaren F1 Racing Experience — взаимодействие со шлемами на карте.

Крутые бесплатные вещи в Roblox

В игре множество крутых предметов, каждый из которых порадует геймеров своим стилем. Из всех доступных на текущий момент бесплатных наград мы постарались выделить самые необычные из них.

Guitar I — George Ezra

Guitar I — George Ezra Фото: Roblox

Book Wings

Book Wings Фото: Roblox

Kinetic Staff

Kinetic Staff Фото: Roblox

Stylish Aviators

Stylish Aviators Фото: Roblox

Motherboard Visor

Motherboard Visor Фото: Roblox

Gold ‘n’ White Curved Horns

Gold ‘n’ White Curved Horns Фото: Roblox

Classic PC Hat

Classic PC Hat Фото: Roblox

Innovator's Gold Tuxedo

Innovator's Gold Tuxedo Фото: Roblox

Mech Head

Mech Head Фото: Roblox

Crystalline Companion

Crystalline Companion Фото: Roblox

Tomes of the Magus

Tomes of the Magus Фото: Roblox

Если нашим читателям известно местоположение бесплатных предметов в других режимах, то мы просим сообщить о них в комментариях.