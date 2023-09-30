Phantom Liberty оказалась превосходной: для Cyberpunk 2077 вышло эталонное дополнение

Впервые я проходил Cyberpunk 2077 так, как врагу не пожелаешь — на релизе на PS4. Тогда я увидел десятки неработающих скриптов и сотни багов, но даже так влюбился. С упоением слушал монологи Джонни, безмятежно погружался на дно океана с Джуди, занимался любовью с Панам внутри танка и восторгался квестом Пералесов — в итоге уже тогда выбрал Cyberpunk 2077 личной игрой года.

После выхода патча 2.0 восторги только усилились. Теперь все перки работают как надо, и прокачивать их удобно, копы гоняются за героем на тачках и зовут на помощь элиту из «Макс-Так», а враги почти не тупят и резво носятся по локациям с помощью Сандевистана.

Игра наконец работает как надо, поэтому вернуться в неё фантастически приятно. К тому же разработчики выпустили дополнение Phantom Liberty, где Ви попадает в опасный район и занимается самым эпичным делом в карьере.

Детали выхода Phantom Liberty

Патч 2.0 доступен всем владельцам Cyberpunk 2077 на ПК, PS5 и Xbox Series, но дополнение Phantom Liberty нужно покупать отдельно. На русский переведены только субтитры — озвучки нет. DLC можно начать из главного меню. Или же завершите сюжетный квест вудуистов — после этого откроется первое задание из дополнения.

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt.

Дополнение, от которого зависит судьба Cyberpunk 2077

В основной игре Ви выполнил много важных поручений: он снимал с должности руководителя корпорации, помогал потенциальному мэру Найт-Сити, дрался с легендарными наёмниками, зажигал на сцене с гитарой в руках. Вот только дело в Phantom Liberty ещё интереснее.

Всё начинается со звонка нетраннера по имени Сойка. Дама работает на президента США и с ходу впечатляет навыками — блокирует Джонни и сама селится в голове Ви. Задание у Сойки соответствующее: самолёт с президентом попал в беду, и герою нужно проследить за посадкой.

Просьба быстро перетекает в масштабный замес. Самолёт сбивают во враждебном Пёсьем городе, а охоту на политика начинает целая армия — так Ви становится единственной надеждой на спасение.

Это президент США Фото: CD Projekt

Мощный старт подкрепляют драйвовым геймплеем. Уже в первые часы Ви выкашивает толпу смертоносных бойцов, бежит с президентом от военного робота и участвует в зрелищных босс-файтах — всё это с толковой постановкой.

Со временем накал страстей снизится, но скучно не будет. Дело в том, что разработчики не приукрашивали, называя Phantom Liberty шпионским триллером. Всё же за покушением на президента явно стоит влиятельный политик из Вашингтона, так что надёжных союзников мало. Вдруг на звонок в Белый дом ответит предатель? Поэтому Ви и редкие напарники в одиночку ищут предателей и противостоят армии.

Ещё больше интереса добавляют персонажи. Президент США — боевая дама, за которую проголосовал бы кто угодно. Сойка действительно кажется нетраннером, способным спасти героя от смерти. Спящий агент Соломон Рид в исполнении Идриса Эльбы вообще невероятен: выглядит реалистичнее Киану Ривза и круто делает вообще всё. Профессионализм Рида чувствуешь при первой же встрече.

Соломон Рид максимально крут Фото: CD Projekt

В итоге от сюжета с его накалом страстей, запоминающимися героями и яркими моментами вроде выступления Лиззи Уиззи испытываешь восторг. В плане сценария и постановки Phantom Liberty ничем не уступает основной игре — местами даже превосходит.

Главный герой стал ещё сильнее

Уже в первые минуты дополнения Ви открывает новую ветку прокачки со способностями на любой вкус. Любите стелс? Теперь обучитесь невидимости. Метко стреляете? Значит, отыщите уязвимые места в любой броне. Предпочитаете ближний бой? Атаки клинками богомола станут в разы опаснее.

Все эти навыки пригодятся, ведь выжить в новой локации сложно. Пару раз не туда свернёте и сразу вступите в бой с толпой, охраняющей аванпост. Там против Ви выйдет босс с двумя фазами, а за победу дадут ценную экипировку и биочипы для усиления новых перков.

Джонни толкает анархические речи и порицает работу на политика Фото: CD Projekt

Проходить интересно даже стандартные заказы — обычно за ними стоит простая, но приятная история. К примеру, Ви попросят освободить церковь, где рипер чинит бедолаг с пустыми карманами. На его логово напали бандиты, которые обвиняют специалиста в убийстве. Справедливы ли их нападки? Так ли прост рипер? Эту загадку хочется раскрыть.

Похожая ситуация даже с квестами по угону тачек. Поручения вроде банальные, но их разбавляют приличными кат-сценами, а заказчик полон харизмы.

Обычный день в Пёсьем городе Фото: CD Projekt

На прохождение сюжетной кампании в Phantom Liberty уходит примерно 10 часов. Ещё 15 часов займут сайд-квесты, сбор биочипов и выполнение заказов. Получается, вы проведёте в дополнении много времени и точно об этом не пожалеете.

«Призрачная свобода»: стоит ли играть?

«Киберпанк 2077» — великолепная игра, где наслаждаешься каждой минутой. Поэтому дополнение стоит пройти. Всё же разработчики выложились: рассказали классную историю, придумали много эпичных моментов и добавили новые возможности.

Понравилось:

захватывающая шпионская история;

много ярких персонажей;

новые способности;

много эпика и боссфайтов.

Не понравилось: