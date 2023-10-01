Жаль, что рассказали не про всё и испортили финал рекламой.

Вышел крутой сериал про создание игр в России: от «Электроники» до Atomic Heart и «Смуты»

Совсем недавно вышел сериал «История российских компьютерных игр». В девяти эпизодах рассказывают, как следует из названия, историю российской разработки от самого СССР до сегодняшних дней. Первая серия доступна на YouTube совершенно бесплатно.

Работа проспонсирована «Институтом развития интернета», съёмка велась в пяти разных странах, и к ним привлекли десятки деятелей индустрии: разработчиков, создателей культовых игр, художников и продюсеров. Диктором и ещё одним участником интервью стал известный игровой журналист Александр Кузьменко.

Если кратко: сериал вышел отличным. Рассчитанный на массовую аудиторию, он способен удивить чем-то новым и увлечённых индустрией геймеров, знающих многие факты наизусть. Посмотреть стоит, благо всего девять эпизодов длиной чуть больше получаса каждый. У «Истории российских компьютерных игр» есть всего два минуса — но, увы, достаточно серьёзных, чтобы испортить всё впечатление от увиденного.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

«История российских компьютерных игр»: что получилось

Это пример великолепной документалки на сложную для зрителя тему. Пускай геймеров сейчас как никогда много, игры хардкорнее казуального рынка и консольных эксклюзивов всё ещё тёмный лес для многих, а для старшего поколения, условных домохозяек и работяг с завода — и вовсе непроходимые дебри.

История непосредственно российской разработки видеоигр — особенно сложная тема, полная белых пятен, тёмных углов и сложных моментов, о которых эксперты спорят и по сей день. И при всём этом сериал не только выстраивает линейную и понятную хронологию событий, но и простым языком объясняет все самые сложные части.

Удивляет, что сериал не идёт лишь по самым громким и известным темам, повторяя общеизвестную информацию. Создатели не поленились рассказать про нишевые вещи вроде «Вангеров», «Механоидов», про особенности работы первых советских игровых автоматов, прояснить особенности игровых рынков 90-х, нулевых и десятых годов.

Из этой документалки можно не просто узнать какие-то интересные факты о любимой игре, но и лучше понять процессы, через которые прошла российская индустрия и из-за которых пришла к своей новейшей истории.

Аркадные автоматы Фото: Okko

При этом всё это рассказывается не диктором, зачитывающим выдержки из «Википедии», а словами самих создателей индустрии. Экспертов лишь изредка прерывает диктор пояснениями и вставками, связывающими общее повествование. На ту или иную тему высказались основатели легендарных студий типа Nikita или «Акелла», разработчики и разработчицы, художники, продюсеры.

Слово досталось даже ответственным за издательство и дистрибуцию: сериал рассказывает не только про сами игры, но и как они добирались до российского геймера и какие сложности встречались у них на пути.

Всё сопровождается отличным монтажом с архивными фото и видео, приятным саундтреком и классной пиксельной анимацией. Сделано с харизмой, приятным визуальным юмором и тёплой, оптимистичной атмосферой. Рассказывают не просто факты из истории, а про яркое событие, что принесло россиянам свет и добро. Достаточно освежающая мысль после бесконечных обвинений видеоигр во всех смертных грехах: от детской лени до жестоких убийств.

Алексей Пажитнов, создатель «Тетриса» Фото: Okko

«История российских компьютерных игр»: что не получилось

У сериала есть два ключевых недостатка, которые сбивают практически идеальный темп и кажутся откровенно чуждыми.

Первый — диктор и главный (а точнее, единственный) спикер из сферы игровой журналистики Александр Кузьменко. Практически каждый раз, когда он говорит в кадре или читает закадровый текст, сериал скатывается в игровой журнал начала нулевых. Неуместные шутки и кривляния, имперско-патриотический угар (у этих людей получилось, и они очень талантливые исключительно потому, что они русские).

То и дело проскакивают странные оценочные суждения: например, непонятно, зачем в документальном сериале личное мнение Кузьменко о том, что текст «Мора. Утопии» посредственный. Порой Александр противоречит сам себе: в первой серии «Тетрис» сделал тему СССР дико популярной на западе, а в последней в главные достижения игры Atomic Heart записывают продвижение «темы СССР, которая на западе никому не нужна».

В общем, каждый раз, когда вы видите Кузьменко, то ожидайте неуместный стендап ветерана игровой журналистики. Странные выводы, нафталиновые формулировки, нелепый юмор и метафоры уровня выступлений Задорнова.

Александр Кузьменко Фото: Okko

Вторая проблема — девятый эпизод. Предыдущие восемь серий рассказывали про историю, важные случившиеся события в игровой индустрии. Не без своих проблем, о которых ниже, но рассказывают. Девятая же серия рисует светлое будущее. А точнее, к сожалению, просто рекламирует разработки 1С и и нашумевшую игру «Смута».

Почти полчаса рассказов о несуществующих играх и пустых обещаний: например, представители 1С Games Studios обещают аж девять игр по вселенной «Сказок Старой Руси». Это выглядит весьма иронично, когда в том же документальном сериале рассказывали про несбывшиеся пустые обещания Lada Racing Club и каким скандалом обернулся её провальный релиз.

Но в этот раз, видимо, другая история — ведь теперь у руля мэтры отечественного геймдева.

«Сказки Старой Руси» Фото: 1С

Про «Смуту» и говорить нечего. Если вы хотя бы немного интересуетесь игровой индустрией (особенно российской), вы в курсе всех скандалов, драм вокруг игры, её финансирования и технического состояния. Даже в самой документалке обсуждается то, как сейчас сообщество не верит в игру.

Очень странное решение уделять этой теме почти полчаса из всего сериала, когда за бортом осталась чрезвычайно популярная в мире Escape from Tarkov: ещё один российский долгострой с амбициозными планами и СНГ-колоритом. Только, в отличие от «Смуты», «Тарков» уже существует и в него можно поиграть.

В целом выбор тем одновременно и отличный, и странный. Забыли про:

культовых «Корсаров 3» — при том, что всей серии посвятили отдельный эпизод;

King’s Bounty — хотя упомянули «Космических рейнджеров» от той же студии;

«Аллодов»;

Heroes of Might and Magic 5;

«Демиургов»;

«Князя»;

игры Ice-Pick Lodge, кроме первого «Мора» (про сиквел ни слова);

«Чёрную книгу»;

целую кучу инди-хитов СНГ.

Про Atomic Heart, казалось бы самую главную и очевидную игру для финала всей истории отечественного геймдева, сказано всего пару слов. В общем, начали правильно, а закончили последние два эпизода откровенной рекламой.

Электроника, «Ну, погоди!» Фото: Okko

Можно предположить, что многие игры выпали из повествования из-за отсутствия спикеров: кто-то мог не согласиться на участие, у кого-то могло не получиться, а рассказывать про значимые игры без их создателей уже не так интересно.

Тем не менее такая выборка выглядит странно: про «Космических рейнджеров» рассказали и без отца серии Дмитрия Гусарова (пришлось отдуваться дизайнеру эффектов), а про остальные не смогли. Вместо них решили рассказать, какой, возможно, крутой будет «Смута», если всё-таки доберётся до релиза.

Понравилось

Монтаж, графика, музыка, техническое исполнение

Много деятелей самой индустрии

Много неожиданных и важных тем

Чётко выстроенная хронология повествования.

Не понравилось