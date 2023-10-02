«Пилу 10» внезапно назвали лучшим фильмом в серии — но оправдан ли ажиотаж? Обзор кино

После «Пилы: Спираль» весь мир поставил на франшизе крест. Фильм был настолько ужасным, что перекрыл восторги от первых частей с их креативом и неожиданными поворотами. Вот только «Пилу 10» так расхвалили, что пропустить её было бы преступлением — у новой картины сейчас самый высокий рейтинг во франшизе.

Однако оправдан ли хайп? Не совсем. «Пила 10» в разы лучше последних частей, но всё ещё сильно уступает первым фильмам.

«Пила 10»: где смотреть?

В России фильм ещё не показывают. В онлайне премьера состоится в октябре-ноябре.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Twisted Pictures.

Сыграем в игру?

События фильма разворачиваются между второй и третьей частями. Джон Крамер уже завербовал Аманду, но ещё не пропустил удар болгаркой. В начале «Пилы 10» он узнаёт, что через пару месяцев умрёт от рака, и отчаянно ищет лекарство. В группе поддержки как раз есть человек, который прошёл экспериментальное лечение и поправился. Джон тут же берёт контакты, платит крупную сумму и ложится на операционный стол.

А потом выясняет, что его попросту надули.

Что будет дальше, вы знаете сами. Крамер вычислит всех мошенников и устроит новые испытания с вычурными машинами смерти.

Джон Крамер наконец опять стал главным героем Фото: Twisted Pictures

Первая проблема фильма во вступлении. Оно умещается в пару абзацев, но растягивается почти на 40 минут. При этом свежих идей нет: о раке Крамера мы давно знаем, а мошенников, которые дурят больных, маньяк уже наказывал в шестой части.

Впрочем, завязку не назвать откровенно скучной, ведь Тобин Белл вновь великолепно справляется с ролью. В его исполнении Крамер всё ещё полон харизмы: в каждом взгляде убийцы видишь извращённую мудрость, а речи безумны, но убедительны. В итоге смотреть на легендарного маньяка приятно.

Про Аманду Янг не забыли Фото: Twisted Pictures

Другой минус связан с логикой, о которой сценаристы частенько забывают. Они пытались сделать фильм драматичнее, поэтому усложнили Крамеру задачу. Обычно персонаж серьёзно готовится к играм, но в «Пиле 10» он находится на чужой территории и ограничен во времени. Неудивительно, что план в какой-то момент выходит из-под контроля.

Увы, все ошибки и гениальные идеи Джона вызывают много вопросов. Местами хочется вскрикнуть «Да что ты, чёрт возьми, творишь», а в финале недоумённо хватаешься за голову.

Новое испытание на подходе Фото: Twisted Pictures

К сюжету «Пилы 10» много вопросов. Идея с Крамером-жертвой интересная, а Тобин Белл отлично играет, но логические косяки и затянутое вступление огорчают.

На расправы страшно смотреть

Если идёте на «Пилу» ради кровавых расправ, точно не разочаруетесь. Крамер снова придумал много запредельно жестоких механизмов, которые сводят бедолаг с ума. Жертвы теряют конечности, копаются у себя в мозгах, лишаются зрения и сильно обгорают — всё это показано в деталях и без какой-либо цензуры.

Привыкнуть к столь кровожадным расправам невозможно — даже если вы смотрели все прошлые части. Поэтому даже подготовленные зрители будут кривить лицо от жести.

Минус разве что в финальном испытании, где Крамер наказывает главных негодяев. Казалось бы, маньяку нужно проявить максимальный креатив, но фанаты будут зевать от банальности. Не такого финала они заслужили!

Сейчас будет жёстко Фото: Twisted Pictures

«Пила 10»: стоит ли смотреть?

Из «Пилы 10» получился средний фильм, но для франшизы, где фильмов пять были плохими, это уже шаг вперёд и надежда на воскрешение. Тем более смотреть на Джона Крамера приятно, а расправы по-прежнему шокируют. Если любите серию, получите от новинки удовольствие — главное, не ждите шедевра.

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Джон Крамер крут;

креативные и жестокие расправы.

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