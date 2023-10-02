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Фильм «Пила 10» (2023): где смотреть в России, обзор, Джон Крамер, впечатления

«Пилу 10» внезапно назвали лучшим фильмом в серии — но оправдан ли ажиотаж? Обзор кино
Слава Петров
Фильм «Пила 10» (2023): где смотреть в России
Аудио-версия:
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При смерти Джон Крамер внезапно спасает франшизу.

После «Пилы: Спираль» весь мир поставил на франшизе крест. Фильм был настолько ужасным, что перекрыл восторги от первых частей с их креативом и неожиданными поворотами. Вот только «Пилу 10» так расхвалили, что пропустить её было бы преступлением — у новой картины сейчас самый высокий рейтинг во франшизе.

Однако оправдан ли хайп? Не совсем. «Пила 10» в разы лучше последних частей, но всё ещё сильно уступает первым фильмам.

«Пила 10»: где смотреть?

В России фильм ещё не показывают. В онлайне премьера состоится в октябре-ноябре.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Twisted Pictures.

Сыграем в игру?

События фильма разворачиваются между второй и третьей частями. Джон Крамер уже завербовал Аманду, но ещё не пропустил удар болгаркой. В начале «Пилы 10» он узнаёт, что через пару месяцев умрёт от рака, и отчаянно ищет лекарство. В группе поддержки как раз есть человек, который прошёл экспериментальное лечение и поправился. Джон тут же берёт контакты, платит крупную сумму и ложится на операционный стол.

А потом выясняет, что его попросту надули.

Что будет дальше, вы знаете сами. Крамер вычислит всех мошенников и устроит новые испытания с вычурными машинами смерти.

Джон Крамер наконец опять стал главным героем

Джон Крамер наконец опять стал главным героем

Фото: Twisted Pictures

Первая проблема фильма во вступлении. Оно умещается в пару абзацев, но растягивается почти на 40 минут. При этом свежих идей нет: о раке Крамера мы давно знаем, а мошенников, которые дурят больных, маньяк уже наказывал в шестой части.

Впрочем, завязку не назвать откровенно скучной, ведь Тобин Белл вновь великолепно справляется с ролью. В его исполнении Крамер всё ещё полон харизмы: в каждом взгляде убийцы видишь извращённую мудрость, а речи безумны, но убедительны. В итоге смотреть на легендарного маньяка приятно.

Про Аманду Янг не забыли

Про Аманду Янг не забыли

Фото: Twisted Pictures

Другой минус связан с логикой, о которой сценаристы частенько забывают. Они пытались сделать фильм драматичнее, поэтому усложнили Крамеру задачу. Обычно персонаж серьёзно готовится к играм, но в «Пиле 10» он находится на чужой территории и ограничен во времени. Неудивительно, что план в какой-то момент выходит из-под контроля.

Увы, все ошибки и гениальные идеи Джона вызывают много вопросов. Местами хочется вскрикнуть «Да что ты, чёрт возьми, творишь», а в финале недоумённо хватаешься за голову.

Новое испытание на подходе

Новое испытание на подходе

Фото: Twisted Pictures

К сюжету «Пилы 10» много вопросов. Идея с Крамером-жертвой интересная, а Тобин Белл отлично играет, но логические косяки и затянутое вступление огорчают.

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На расправы страшно смотреть

Если идёте на «Пилу» ради кровавых расправ, точно не разочаруетесь. Крамер снова придумал много запредельно жестоких механизмов, которые сводят бедолаг с ума. Жертвы теряют конечности, копаются у себя в мозгах, лишаются зрения и сильно обгорают — всё это показано в деталях и без какой-либо цензуры.

Привыкнуть к столь кровожадным расправам невозможно — даже если вы смотрели все прошлые части. Поэтому даже подготовленные зрители будут кривить лицо от жести.

Минус разве что в финальном испытании, где Крамер наказывает главных негодяев. Казалось бы, маньяку нужно проявить максимальный креатив, но фанаты будут зевать от банальности. Не такого финала они заслужили!

Сейчас будет жёстко

Сейчас будет жёстко

Фото: Twisted Pictures

«Пила 10»: стоит ли смотреть?

Из «Пилы 10» получился средний фильм, но для франшизы, где фильмов пять были плохими, это уже шаг вперёд и надежда на воскрешение. Тем более смотреть на Джона Крамера приятно, а расправы по-прежнему шокируют. Если любите серию, получите от новинки удовольствие — главное, не ждите шедевра.

Понравилось

  • Джон Крамер крут;
  • креативные и жестокие расправы.

Не понравилось

  • затянутое начало;
  • в сюжете полно логических проблем;
  • финальное испытание слишком банальное.
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