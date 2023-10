Новый Голливуд: «Создатель» встряхнёт кино, отличная фантастика с идеями «Терминатора»

Прошли времена, когда голливудские боссы вкладывали в фильмы сотни миллионов и потирали руки в предвкушении прибыли. Примеры недавних «Индианы Джонса» и «Миссии невыполнима» доказали: слишком часто проекты с раздутыми бюджетами не окупаются.

Режиссёр Гарет Эдвардс, в портфолио которого успешные «Монстры», «Годзилла» и «Изгой-один. Звёздные войны», пошёл другой дорогой. Он так горел идеей новой фантастической вселенной, что согласился на скромный по меркам жанра бюджет ($ 80 млн) и мудро расходовал каждый цент. Эдвардс собрал небольшую команду, снимал на натуре и многое делал своими руками — так и сотворил хит, который наверняка изменит Голливуд. Чем так хорош «Создатель»?

«Создатель»: где смотреть?

В России фильм не показывают. В цифре «Создатель» выйдет примерно в ноябре.

Актуальный фильм о войне людей и роботов

У «Создателя» настолько заезженное вступление, что становится грустно. Люди снова придумали роботов, которые работают в поле, делают операции и ловят преступников. Все радовались прогрессу, но затем ИИ сбросил на Лос-Анджелес атомную бомбу. Поставьте на фон голос Володарского с его «И восстали машины из пепла» и опять получите «Скайнет» из «Терминатора».

К счастью, после череды штампов Эдвардс вспоминает, что суперхит Кэмерона вышел почти 40 лет назад. Поэтому режиссёр отбрасывает банальную войну добра со злом и делает фильм глубже.

Дело в том, что после взрыва американцы пришли в ярость и объявили железякам кровавую вендетту — в итоге на территории США роботов не осталось. Но есть крупное восточное государство, где металлических друзей почитают, а на ИИ почти молятся. Так и начинается конфликт между странами.

Многие роботы отличаются от людей лишь железякой на затылке Фото: Fox

Главный герой Джошуа — обычный вояка, который работал в Азии под прикрытием и искал создателя ИИ. Там он влюбился в симпатичную даму, познакомился с добрыми роботами и лишился всего из-за внезапной атаки своей же страны. Поэтому на следующей вылазке за творцом ИИ у него меньше предрассудков, чем у стандартного американца.

Фильм с самого начала намекает, что конфликт интереснее, чем в том же «Терминаторе». Режиссёр не кричит о противоречиях, но несправедливость чувствуется в каждом кадре. Железяки точно злые? Чего добивается ИИ? Почему в Азии так любят роботов? Не ждите, что ответы взорвут мозг и шокируют революционными идеями — зато они будут неоднозначными.

Главный герой Джошуа Фото: Fox

На протяжении всего фильма чувствуешь: Эдвардс выложился, чтобы наполнить историю эмоциями и создать цепляющую атмосферу. Это заметно по изысканным кадрам, персонажам, которые перед смертью мечтают о звонке домой, и музыке. Когда в машине звучит культовая, но подзабытая Child In Time от Deep Purple, становится ясно: у режиссёра отменный вкус.

Создатель явно фанатеет от The Last of Us

В «Создателе» есть интриги, государственные разборки и массовые сражения — однако в центре сюжета роуд-муви о герое, который катается по миру с девочкой-роботом. У ребёнка невероятные способности: они могут как спасти человечество, так и уничтожить. Неудивительно, что все фракции гоняются за юной леди и чего-то от неё хотят.

Поначалу сотрудничество Джошуа и девочки вынужденное, но затем герои проводят вместе много времени и выпутываются из серьёзных переделок — поэтому, как и в The Last of Us, сближаются. Это подчёркивают даже акты фильма: первый называется «Ребёнок», но уже второй — «Друг».

Тот самый чудо-ребёнок Фото: Fox

Увы, Эдвардсу не хватило то ли мастерства, то ли времени, чтобы зритель прочувствовал связь между персонажами. Иногда возникает ощущение, что драматические эпизоды не приносят должных эмоций, иногда отношения развиваются слишком быстро. Поэтому «Создателя» сложно включить в список гениальных хитов или назвать фантастикой уровня «Интерстеллара».

Вот только фильм всё равно работает — в нужные моменты грустишь, восхищаешься эпиком и пускаешь слёзы радости.

Один из самых красивых фильмов года

$ 80 млн — смешной бюджет для фантастического фильма. Даже на приключенческого «Индиану Джонса 5» потратили почти в четыре раза больше, хотя там было много издержек из-за ковида и любовь Disney раскидываться деньгами. Однако скромные инвестиции не помешали Эдвардсу снять одну из самых красивых картин года, где есть реалистичные роботы, зрелищные сражения и гигантские космические корабли.

Секрет в том, что режиссёр полагался на натурные съёмки с качественными костюмами и реальными декорациями. Графики тоже хватает, но её не отдавали подрядчику, а рисовали небольшой и надёжной командой. Говорят, некоторые эффекты Эдвардс создавал своими руками.

В результате «Создатель» ощущается безумно дорогим фильмом, где каждым кадром хочется любоваться. Уверен, голливудские студии впечатлятся примером Эдвардса и изменят подход к съёмкам.

Роботы отлично выглядят Фото: Fox

«Создатель»: стоит ли смотреть?

«Создатель» не станет лучшим фильмом года, но фантастики такого же уровня в 2023-м ещё не выходило. Если любите жанр, обязательно запланируйте просмотр.

Понравилось:

великолепная графика;

приятный и актуальный сюжет;

много ярких персонажей.

Не понравилось: