Каким получился третий сезон «Люпена»: один из лучших сериалов Netflix скатился

В 2021-м на Netflix вышло много хорошего, но именно «Люпен» почти весь год считался главным хитом онлайн-кинотеатра. Лишь в ноябре феноменальная «Игра в кальмара» обошла французский сериал.

Секрет «Люпена» в полной обаяния истории. Главного героя Ассана Диопа играет Омар Си из «1+1». Это добрый мошенник, отца которого несправедливо посадили в тюрьму. Ассан узнаёт, кто подставил папу, и мстит влиятельному богачу: крадёт его ценности, срывает планы, ищет доказательства вины.

Особенность в том, что Диоп обожает книги про благородного вора Арсена Люпена и проворачивает ограбления в его стиле — то есть никому не вредит и подходит к делу с небывалым креативом. Неудивительно, что обычные люди считают Ассана героем, а копы проникаются к нему уважением. Люпен гениален, но иногда терпит поражения и подставляет собственную семью. Зритель видит, что даже у такого героя бывают тяжёлые времена. Это делает сериал ещё драматичнее.

5 октября вышел третий сезон «Люпена». Увы, до уровня первых двух он не дотягивает: смотреть всё ещё интересно, но столько логических дыр в сериале ещё не было.

«Люпен»: где смотреть?

Все эпизоды третьего сезона вышли на Netflix 5 октября. На релизе были официальные субтитры на русском, сейчас появилась неофициальная озвучка.

Видео доступно на YouTube-канале LandFM. Права на видео принадлежат Netflix.

Гениальные дела с неадекватной развязкой

Сердцем «Люпена» всегда были невыполнимые дела, где Ассан Диоп проникал в неприступную крепость и покидал её с главным сокровищем. Как он это делал? Ответы редко были изысканными, но всегда адекватными. К примеру, перед ограблением в Лувре герой устроился туда уборщиком и прощупывал слабые места.

В третьем сезоне задания стали ещё интереснее. Представьте музей, в центре которого хранится редкая жемчужина. Её охраняют как главную ценность страны: вокруг лазерные лучи, толпы охранников и двери, закрывающиеся после тревоги. Люпену даже этого мало, поэтому он пишет управляющему письмо с днём и точным временем, когда украдёт жемчужину. Копы тут же сгоняют к музею ещё больше людей, ставят ловушки и делают миссию совсем уж невыполнимой. Вот только Ассан всё равно справляется! Круто ведь?

Люпена ищет вся Франция, но он ходит по улицам без маскировки Фото: Netflix

Пока сценаристы рассказывают о самом задании, от сериала не оторваться. Проблемы начинаются, когда зрителю объясняют, как именно произошло ограбление. В этот момент ляпы бросаются в глаза, а логика не проходит проверку на адекватность. Найдись в полиции хоть один человек, который бы внимательно смотрел по сторонам, соблюдал протоколы и не творил глупости, Люпена бы тут же поймали.

Подобное происходит всё время. Люпен проворачивает ограбления, борется с таинственной группировкой и даже «умирает» — всё это с планами, рассчитанными на раздолбайство вообще всех причастных.

Ещё один минус в глобальном сюжете, который теперь связан с мамой героя. Это некрасивый приём — придумать посреди сериала важного родственника и построить вокруг него центральный конфликт. В результате в драму веришь с трудом — до страданий по отцу, который присутствовал в «Люпене» изначально, новый замес точно не дотягивает.

Похищение этой жемчужины будет странным Фото: Netflix

Минусов много, но смотреть всё ещё интересно

В третьем сезоне приходится часто отключать мозги, но бросать сериал не хочется. Например, смотреть на Омара Си, который откровенно наслаждается ролью Диопа, безумно приятно. Актёр снова роскошно сыграл добродушного хулигана — персонаж всех грабит, а за него всё равно болеешь.

Другие актёры тоже хороши. Жена Ассана, фанатеющий по книгам о Люпене полицейский, союзники доброго вора — эти ребята полны харизмы и делают всё, чтобы зритель закрыл глаза на сценарные проблемы. Сочетание актёрской игры и реально интересных дел делает «Люпена» не идеальным, но всё-таки приятным сериалом.

Третий сезон «Люпена»: стоит ли смотреть?

Новый сезон уступает первым, но пропускать его не стоит — особенно если влюбились в «Люпена» в 2021 году. Правда, сценаристам нужно всерьёз задуматься и в следующем сезоне избежать проблем с логикой.

Понравилось

Харизматичный Омар Си.

За ключевыми персонажами приятно следить.

Сами дела очень интересные.

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