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«Люпен 3» (2023, сериал): где смотреть в России, обзор, хуже 1-го и 2-го сезонов, но смотреть всё равно стоит

Каким получился третий сезон «Люпена»: один из лучших сериалов Netflix скатился
Слава Петров
«Люпен 3» (2023, сериал)
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Придётся совсем отключать мозг.

В 2021-м на Netflix вышло много хорошего, но именно «Люпен» почти весь год считался главным хитом онлайн-кинотеатра. Лишь в ноябре феноменальная «Игра в кальмара» обошла французский сериал.

Секрет «Люпена» в полной обаяния истории. Главного героя Ассана Диопа играет Омар Си из «1+1». Это добрый мошенник, отца которого несправедливо посадили в тюрьму. Ассан узнаёт, кто подставил папу, и мстит влиятельному богачу: крадёт его ценности, срывает планы, ищет доказательства вины.

Особенность в том, что Диоп обожает книги про благородного вора Арсена Люпена и проворачивает ограбления в его стиле — то есть никому не вредит и подходит к делу с небывалым креативом. Неудивительно, что обычные люди считают Ассана героем, а копы проникаются к нему уважением. Люпен гениален, но иногда терпит поражения и подставляет собственную семью. Зритель видит, что даже у такого героя бывают тяжёлые времена. Это делает сериал ещё драматичнее.

5 октября вышел третий сезон «Люпена». Увы, до уровня первых двух он не дотягивает: смотреть всё ещё интересно, но столько логических дыр в сериале ещё не было.

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«Люпен»: где смотреть?

Все эпизоды третьего сезона вышли на Netflix 5 октября. На релизе были официальные субтитры на русском, сейчас появилась неофициальная озвучка.

Видео доступно на YouTube-канале LandFM. Права на видео принадлежат Netflix.

Гениальные дела с неадекватной развязкой

Сердцем «Люпена» всегда были невыполнимые дела, где Ассан Диоп проникал в неприступную крепость и покидал её с главным сокровищем. Как он это делал? Ответы редко были изысканными, но всегда адекватными. К примеру, перед ограблением в Лувре герой устроился туда уборщиком и прощупывал слабые места.

В третьем сезоне задания стали ещё интереснее. Представьте музей, в центре которого хранится редкая жемчужина. Её охраняют как главную ценность страны: вокруг лазерные лучи, толпы охранников и двери, закрывающиеся после тревоги. Люпену даже этого мало, поэтому он пишет управляющему письмо с днём и точным временем, когда украдёт жемчужину. Копы тут же сгоняют к музею ещё больше людей, ставят ловушки и делают миссию совсем уж невыполнимой. Вот только Ассан всё равно справляется! Круто ведь?

Люпена ищет вся Франция, но он ходит по улицам без маскировки

Люпена ищет вся Франция, но он ходит по улицам без маскировки

Фото: Netflix

Пока сценаристы рассказывают о самом задании, от сериала не оторваться. Проблемы начинаются, когда зрителю объясняют, как именно произошло ограбление. В этот момент ляпы бросаются в глаза, а логика не проходит проверку на адекватность. Найдись в полиции хоть один человек, который бы внимательно смотрел по сторонам, соблюдал протоколы и не творил глупости, Люпена бы тут же поймали.

Подобное происходит всё время. Люпен проворачивает ограбления, борется с таинственной группировкой и даже «умирает» — всё это с планами, рассчитанными на раздолбайство вообще всех причастных.

Ещё один минус в глобальном сюжете, который теперь связан с мамой героя. Это некрасивый приём — придумать посреди сериала важного родственника и построить вокруг него центральный конфликт. В результате в драму веришь с трудом — до страданий по отцу, который присутствовал в «Люпене» изначально, новый замес точно не дотягивает.

Похищение этой жемчужины будет странным

Похищение этой жемчужины будет странным

Фото: Netflix

Минусов много, но смотреть всё ещё интересно

В третьем сезоне приходится часто отключать мозги, но бросать сериал не хочется. Например, смотреть на Омара Си, который откровенно наслаждается ролью Диопа, безумно приятно. Актёр снова роскошно сыграл добродушного хулигана — персонаж всех грабит, а за него всё равно болеешь.

Другие актёры тоже хороши. Жена Ассана, фанатеющий по книгам о Люпене полицейский, союзники доброго вора — эти ребята полны харизмы и делают всё, чтобы зритель закрыл глаза на сценарные проблемы. Сочетание актёрской игры и реально интересных дел делает «Люпена» не идеальным, но всё-таки приятным сериалом.

Третий сезон «Люпена»: стоит ли смотреть?

Новый сезон уступает первым, но пропускать его не стоит — особенно если влюбились в «Люпена» в 2021 году. Правда, сценаристам нужно всерьёз задуматься и в следующем сезоне избежать проблем с логикой.

Понравилось

  • Харизматичный Омар Си. 
  • За ключевыми персонажами приятно следить. 
  • Сами дела очень интересные.

Не понравилось

  • У ограблений нелепое объяснение. 
  • Сюжет с мамой Диопа кажется странным.
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