Новые «Папины дочки»: что будет после финала первого сезона?

5 октября закончился первый сезон новых «Папиных дочек» — зрители за 20 эпизодов успели познакомиться с семьёй Васильевых, однако остальным персонажам вселенной уделили не так много внимания, как того кому-то хотелось. Но всё это могут исправить в будущем.

Будет ли второй сезон «Папиных дочек: Новые»?

Да, сериал продлили на новые серии ещё до премьеры первого сезона — более того, съёмки продолжения уже ведутся, их запустили одновременно с выходом первых эпизодов.

Андрей Леонов (Сергей Васнецов) и Полина Айнутдинова (Ариша) на съёмках второго сезона Фото: СТС/Start

Сюжет второго сезона «Папиных дочек: Новые»

События первого сезона происходили зимой, а сезон закончился к моменту наступления Нового года: сбежавшая Даша в самый последний момент прислала подарки всему семейству, однако сама Анастасия Сиваева в, кадре так и не появилась.

События второго сезона развернутся уже через несколько месяцев после финала первого: на улице растаял снег и наступила весна. Судя по первым фото со съёмок, Женя (Дарья Мельникова) хотя бы раз полноценно появится в кадре. В первом сезоне она была только в одной короткой сцене (как и Пуговка в исполнении Екатерины Старшовой).

Филипп Бледный (Веник) с Дарьей Мельниковой (Женя) Фото: СТС/Start

Когда выйдет второй сезон «Папиных дочек: Новые»

Пока неизвестно, однако можно предположить, что съёмки закончатся где-то в конце ноября, а выход может состояться весной 2024 года — возможно, в мае.

Вернётся ли Даша (Анастасия Сиваева)

Публично на этот вопрос никто не отвечал, однако многое указывает на это — как минимум сама Анастасия Сиваева появилась в июне на вечеринке по поводу окончания съёмок первого сезона. Возможно, с ней как раз договорились на участие в продолжении, хотя это спекуляции.

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Татьяна Орлова (Тамара) и Полина Айнутдинова (Ариша) Фото: СТС/Start

Судя по высоким оценкам зрителей и рейтингам новых «Папиных дочек» — сериал станет одним из флагманов СТС и Start на ближайшее время.