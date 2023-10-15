Virtus.pro и Spirit в верхней сетке! Итоги третьего дня The International 2023 по Dota 2

В Сиэтле завершились матчи третьего игрового дня чемпионата мира The International 2023 по киберспортивной игре Dota 2. Четыре пары команд, в том числе российские Team Spirit и Virtus.pro, провели стыковые матчи за более удачный посев на стадии плей-офф.

По итогам яркой игровой сессии «Чемпионат» подводит промежуточные итоги главного турнира сезона и рассказывает, чего ждать зрителям дальше — «Инт» продолжится уже сегодня вечером.

Команды, победившие в стыковых матчах, отправляются в верхнюю сетку плей-офф, где есть шанс продолжить борьбу после одного поражения (похожая система используется в Кубке России по футболу). Проигравшие команды попадают в нижнюю сетку и вылетят с TI12 после следующей неудачи.

«Драконы» поигрались с соперником

Российско-украинская пятёрка Team Spirit была фаворитом матча с Shopify Rebellion, но на старте серии заставила своих фанатов поволноваться. После 20 минут «драконы» уступали по графикам, а счёт по убийствам вообще выглядел катастрофой — 1:16!

Тем показательнее было, что наш коллектив смог вовремя проснуться и к исходу получаса полностью исправил ситуацию. Несколько удачных сражений, и SR удалось наказать за пассивность — Team Spirit своё преимущество реализировать смогла без проблем.

В похожем стиле прошла и вторая игра. «Драконы» чуть грязно провели начало, но воспользоваться гандикапом SR не смогли. Прижатые к базе соперники Spirit упорно защищались, но это лишь позволило зрителям увидеть ещё пару красочных моментов типа «буйства» от Ларла или убийственной Enchantress от Мипошки.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

«Медведи» просыпаются?

В отличие от Spirit, Virtus.pro была аутсайдером в своей паре — напомним, многие предвещали пятёрке Артёма fng Баршака вылет уже после групповой стадии. Но «мишкам» повезло со жребием: североамериканская TSM всё-таки намного слабее Tundra Esports или Team Liquid.

И, надо сказать, своим шансом VP воспользовались на все 100%. Российская пятёрка оказалась существенно сильнее, чем ожидали и аналитики, и TSM. На первой карте было немало ошибок, и победа далась с большим трудом; но во втором сете российская пятёрка была уже недосягаема.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

«Злые гении» не удивили

Тут уже обошлось без сюрпризов. Шведский ростер Team Liquid продолжил яркую серию, которую начал на групповой стадии — а перуанская пятёрка, вчера едва не вылетевшая с «Инта», не смогла ничего противопоставить одной из лучших команд мира.

Да, «жидкие» тоже действовали не идеально: порой даже казалось, что Liquid позволяют сопернику слишком много. Но воспользоваться помарками шведов Evil Geniuses так и не смогли. Класса хватило, и Team Liquid выходит в верхнюю сетку без особых проблем — как и полагается претенденту на чемпионство.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Фиаско Gaimin Gladiators

Заключительный матч дня изначально напоминал по характеру серию между Liquid и EG. Фаворит из Европы делал много ошибок, но всё равно справлялся с оппонентом. Даже когда «гладиаторы» отдавали преимущество Talon, оставалось впечатление, что GG стоит немного собраться — и победа обеспечена.

На первой карте так и получилось: чтобы справиться с беспомощной Naga Siren, Gaimin Gladiators хватило нескольких удачных действий. Может, поэтому во второй игре фаворит расслабился и позволял себе намного больше. Всё могло бы сойти им с рук, но дайвы под фонтан и постоянный фид Talon уже не простили.

Казалось, на решающей карте «гладиаторы» собрались и легко выиграют. Но при первой же неудаче команда просто рассыпалась и потеряла всё своё преимущество — а пятёрка из Азии на кураже понеслась вперёд и сотворила главную сенсацию субботы!

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Расписание игр на воскресенье, 15 октября

Сегодня вечером — последний игровой день перед большой паузой. Формат такой же, как вчера: в четырёх матчах разыграют четыре путёвки в верхнюю сетку плей-офф (и столько же в нижнюю).

Особого внимания стоит серия между двумя командами из нашего региона, а также встреча с участием европейской Entity, за которую выступает российский саппорт Владислав Kataomi Семёнов.

15 октября, 20:00. LGD Gaming (Китай) — Keyd Stars (Бразилия);

15 октября, 23:00. BetBoom Team (Россия) — 9Pandas (Россия) ;

— ; 16 октября, 2:00. Tundra Esports (Европа) — nouns (США);

16 октября, 5:00. Entity (Европа) — Azure Ray (Китай).

Трансляция The International 2023 — начало в 20:00