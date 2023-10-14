Мидер Team Spirit Денис Larl Сигитов сделал «буйство» на Puck в матче The International

Российский киберспортсмен Денис Larl Сигитов убил пять соперников подряд во время второй игры против Shopify Rebellion на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2.

Ларл на Puck начал атаку «драконов» атакой на Ancient Apparition, а затем продолжил нападение на оставшихся игроков Shopify Rebellion и в сумме сделал пять убийств подряд, оформив Rampage.

Видео доступно на YouTube-канале dota2_ti_ru. Права на видео принадлежат Valve.

Это пятое «буйство» в рамках этого The International — и первое после групповой стадии. Ранее по пять соперников в ходе одного сражения убивали TA2000, shiro, Arteezy и squad1x из Virtus.pro.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле (США). Призовой фонд составляет $ 3 млн.