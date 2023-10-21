Старт The International 2023: интервью с легендой «Доты» Владимиром PGG Аносовым

Главный турнир года по Dota 2 в самом разгаре — уже стартовал второй этап The International 2023, а уже сегодня в Сиэтле определятся первые неудачники плей-офф.

В преддверии игр на вылет нам удалось пообщаться с экс-киберспортсменом и известным аналитиком по «Доте» Владимиром PGG Аносовым, который параллельно просмотру TI12 пробует себя на новой позиции, готовя команду ChristoFire к Открытым киберспортивным играм в Москве.

— Насколько я понимаю, это не первый опыт работы тренером в карьере. Сложно ли было перестроиться с роли игрока на новую позицию?

— Да, я уже тренировал профессиональную команду и одну непрофессиональную, так что в моём случае это уже третий раз, когда я перехожу с роли игрока на тренерскую. Да, немного сложновато, ведь когда ты на месте игрока — ты лучше видишь и ощущаешь игру. Но в команде ChristoFire я чувствую себя комфортно. Ребята молодые, но уже с хорошим опытом, и, собственно, им можно помочь только грамотными советами. Нажимать на клавиши они и так уже умеют.

— Принято считать, что тренеры в киберспорте бывают разные: мотиваторы, аналитики и так далее. Как вам кажется, какой путь эффективнее? И по какому идёте вы?

— Я иду по всем путям сразу! Стараюсь и поддерживать хорошее настроение в команде, и помогать им работать над ошибками, и показывать какие-то фишки, которые они, может, не знают или не замечают. В общем, во всех аспектах стараемся стать лучше.

— Как проходит подготовка к Открытым киберспортивным играм вместе с командой? Если говорить об ожиданиях, какая часть пути уже пройдена, что ещё предстоит?

— Подготовка идёт полным ходом. Тренируемся практически каждый день, позволяем себе один-два выходных в неделю. Большим бустом для нас стала встреча в Москве в рамках медиадня: увиделись с ребятами вживую, пообщались, обсудили дальнейшие планы, побывали в офисе «Сбера». Поэтому сейчас заряжены только на победу — так что ждите нас в финале!

Ожидания от турнира самые позитивные. Надеемся, что придёт много зрителей, надеемся, что примут участие достойные команды. Именно такие турниры дают шанс молодым игрокам прорваться в большой киберспорт, а это сейчас мечта многих.

Владимир PGG Аносов в роли аналитика на The International 2016 Фото: Valve / RuHub

— Следите ли вы вместе со своей командой за The International — может, совместно обсуждаете или разбираете игры? Или изучение команд, с которыми вы напрямую не столкнётесь, в тренировочном процессе не так важно?

— Да, мы с командой смотрим The International, а после обсуждаем игры. Пару фишек уже подсмотрели, хотя не факт, что будем их использовать. Обращаем внимание также на то, как команды подходят к матчам «Инта», на их дисциплину. Потому что некоторые команды именно на этом и вывозят.

— Как лично вам итоги групповой стадии и матчей за посев «Инта»? Что стало главной неожиданностью?

— Ой, на самом деле сюрпризов пока почти нет. Наверное, только один — вылет из группы команды PSG.Quest. Остальное примерно всё было ожидаемо.

— Как можно оценить результаты наших команд? На что каждый коллектив может рассчитывать в плей-офф?

— То, что все наши команды в плей-офф – это высокий показатель и уровень региона. Team Spirit я жду в финале. 9Pandas, по моим ощущениям, будут в топ-6. А BetBoom Team надо собраться: в первую очередь ментально, иначе выше, чем на 9–12-е места, забраться будет трудно. И такая же ситуация с Virtus.pro – топ-12.

— Кого вы видите сейчас основными претендентами на победу?

— На TI, думаю, выиграют Team Spirit. Главное им — не обжечься о Team Liquid или LGD Gaming. Но, как мы знаем, они уверенно доходят до финалов и крепко играют в свою игру, так что им опыта не занимать. Верю в Team Spirit.

Тренер Team Spirit Айрат Silent Газиев Фото: Valve / Flickr

— Если говорить о мете, насколько вам нравится современная «Дота», которую показывают команды?

— Мета довольно скучная, так как многое решают жирные персонажи на центре, на оффлейне и на керри. А урона в «Доте» мало, чтобы их пробить. Хотелось бы, конечно, чтобы как-то всех их сделали потоньше, чтобы было больше играбельных героев и их начали пикать команды.

— Можно ли выделить каких-то интересных героев, которые ещё могут появиться в ходе Инта?

— Ой, не знаю, кого ожидать. Я уже увидел Arc Warden от 9Pandas, и это не помешало им выйти в верхнюю сетку. Увидел Зевса. Герой, который сейчас скрыт? Ну не знаю, возможно, Omniknight.

— Что можно сказать о низком призовом Инта и отмене DPC-сезона? Как это в целом может изменить соревновательную «Доту» на дистанции?

— Ну «Инт» – это «Инт». И несколько миллионов долларов – это не такой уж и маленький призовой. Может, просто кто-то зажрался?!

Зато в следующем году Valve по-любому сделают систему, где не будет DPC. И, соответственно, будет больше турниров с открытыми отборочными — у команд без инвайта будет шанс показать себя и прорваться в топ. Я, в принципе, за отмену DPC, я за свободные отношения.

— Сейчас в адрес Valve звучит много критики. На ваш взгляд, как человека, который знаком с этой игрой почти 20 лет — в каком состоянии сейчас Dota 2 как игра и как кибердисциплина? И что может ждать её в будущем?

— Ой, Dota 2 — игра бессмертная. Главное — чтобы на неё никто не забивал. Жду от неё только процветания. Наверное, развития тир-2 и тир-3 сцены, студенческих лиг и так далее, далее, далее.