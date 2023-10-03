В Москве пройдут Открытые киберспортивные студенческие игры с участием 8 стран

Федерация компьютерного спорта России анонсировала старт всероссийских студенческих соревнований по Dota 2 и Counter-Strike. Об этом «Чемпионату» рассказали в пресс-службе ФКС России.

Участие могут принимать студенты российских вузов в возрасте от 16 до 25 лет, при этом игрокам одной команды необязательно учиться в одном и том же заведении.

Турнир по Dota 2 будет носить статус всероссийского. 7, 8, 14 и 15 октября пройдут онлайн-отборочные, победители которых встретятся 26–27 октября на VK Play Arena в Москве. Призовой фонд составит 1 млн рублей.

Соревнования по шутеру Counter-Strike пройдут в те же дни в аналогичном формате. Однако победитель LAN-финала получит шанс выступить на международном этапе Открытых киберспортивных студенческих игр.

ОКСИ – 2023 пройдут 28 и 29 октября. Участие примут студенческие команды из восьми стран мира, они разыграют призовой фонд в размере 2,5 млн рублей. Какие именно страны представят свои команды на турнире в Москве, пока не уточняется.