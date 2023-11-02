Ди Каприо и Скорсезе сняли потрясающий фильм: обзор «Убийц цветочной луны»

Такие фильмы, как «Убийцы цветочной луны», — большое событие. Всё же творческий тандем Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо давно порождает хиты: «Отступники», «Банды Нью-Йорка», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит». И это не все совместные работы.

Ещё больше интриги добавили зрители, которые посмотрели кино на фестивалях и девять минут восторженно аплодировали. Нюанс в том, что, вопреки отзывам, перед нами не лучший фильм в карьерах Скорсезе и Ди Каприо и даже не лучший фильм года. Впрочем, пропускать новинку всё равно нельзя!

«Убийцы цветочной луны»: где смотреть?

Пока фильм вышел только в мировых кинотеатрах, но до конца ноября появится на Apple TV+.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

После этого фильма вы познаете мрак и отчаяние

В 1897 году в резервации Осейдж нашли нефть. Это превратило индейцев в богачей: они ездили на дорогих машинах, жили в роскошных домах, нанимали водителей и прислугу. Увы, деньги сделали местных целью белых наглецов. Они не забирали деньги грубой силой, а действовали хитро: к примеру, женились на девушках, а затем травили их и получали наследство.

Спустя десятилетия количество жертв исчислялось сотнями. Причём власти почти не расследовали смерти, а списывали всё на самоубийства и несчастные случаи. Именно в эти безумные времена и разворачиваются события фильма.

Вам будет жалко этих персонажей Фото: Apple

Главный герой Эрнест (Леонардо Ди Каприо) возвращается с войны и встречается с дядей Уильямом (Роберт Де Ниро), который живёт в резервации. Дяди строит из себя милого соседа: поддерживает местных, строит школы, охотится на преступников. Вот только за маской доброжелательности кроется монстр.

Поначалу на странности дяди закрываешь глаза. Он подталкивает Эрнеста к союзу с местной красавицей и втягивает в мелкие мошеннические схемы. Но со временем всё перетекает в совсем уж мерзкие преступления с убийствами, взрывами и поджогами.

Казалось бы, в истории нет ничего нового, но как же талантливо она подана. Каждый кадр пропитан несправедливостью, напряжение неумолимо растёт. Ещё и персонажи хороши: злодей изысканно маскирует преступления за праведными словами, а из Ди Каприо вышел убедительный неудачник с поломанной судьбой. Поэтому во время просмотра на душе становится паршиво, но оторваться от депрессивного, но завораживающего зрелища невозможно.

Главные герои фильма Фото: Apple

Ещё страшнее становится, когда выясняешь: вся эта история с многочисленными смертями происходила на самом деле. Омерзительный Уильям Хэйл, слабовольный Эрнест Бёркхарт, несчастная Молли — все эти люди существовали в реальности и творили то же самое, что и в фильме.

Возрадуйтесь, вы Ди Каприо

Ди Каприо так часто играл красавчиков и смельчаков, что стал секс-символом. Однако в «Убийцах цветочной луны» у него совсем другой образ. Вы увидите бесхребетного неудачника, который не верит в себя и выполняет ужасные поручения дяди — пусть и с некоторым сопротивлением.

К финалу на счету героя будут десятки осознанных и случайных преступлений. Вот только персонаж настолько неоднозначен, что его трудно назвать хорошим парнем или негодяем. Это просто жертва эпохи, которая пережила кошмары на войне, получила ранение и сломалась. Вот почему внимание и покровительство авторитетного дяди стали для него благословением.

Выглядит персонаж соответствующе — потрёпанный, уставший, с лишним весом. Актёр отчаянно старается, чтобы многие из нас воскликнули: «Смотри, дорогая, я ведь похож на Ди Каприо».

Если оценивать образ, то Лео действительно сотворил чудо и изменился до неузнаваемости. Вероятно, именно поэтому многие называют роль Эрнеста лучшей в его карьере. Вот только рядовой зритель вряд ли согласится с такой оценкой, ведь смотреть на ярких персонажей из прошлых фильмов интереснее, чем на потерянного неудачника.

Потрёпанный жизнью Ди Каприо Фото: Apple

Любопытно, что Ди Каприо не ощущается главной звездой фильма. Этот титул забирает Роберт Де Ниро, который порождает бурю эмоций. Вы возненавидите его персонажа, будете вопить о несправедливости, закатаете рукава, чтобы при встрече врезать. Такой эффект дорогого стоит!

Изначально Ди Каприо видели в роли Тома Уайта. Это детектив, который появляется ближе к финалу и расследует убийства. Неизвестно, кто должен был исполнить главную роль, но актёр уровня Джесси Племонса наверняка справился бы с задачей. Зато на месте Де Ниро трудно представить кого-либо ещё: любая замена стала бы трагедией.

В фильм заглянул даже Брендан Фрейзер, но роль у него мимолётная Фото: Apple

Благодаря натурным съёмкам фильм отлично выглядит

В резервациях и округе не рады чужакам, но Скорсезе это не смутило. Он провёл много времени с индейцами Осейдж, узнал их обычаи, обсудил декорации, разобрался в языке народа сиу. Вот почему «Убийцы цветочной луны» вышли настолько красивыми и атмосферными.

Фильм камерный, зато все костюмы, постройки и улицы проработаны до мелочей. Такой подход погружает в эпоху и позволяет ещё лучше прочувствовать трагедию.

Визуал заслуживает похвалы Фото: Apple

«Убийцы цветочной луны»: стоит смотреть?

Обязательно. Фильм идёт почти 3,5 часа, но это время пролетает как один миг. Всё благодаря безжалостной истории, крутым актёрам и атмосферному визуалу. Пропускать такой хит не стоит.

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