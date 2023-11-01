Какие фильмы посмотреть в кинотеатрах России в ноябре

Если думаете, что в российских кинотеатрах совсем нечего смотреть, ошибаетесь. К примеру, в ноябре официально покажут многообещающие драмы, хорроры и боевики.
«Чемпионат» рассказывает о главных премьерах месяца, которые можно будет посмотреть в кинотеатрах.
«Немая ярость» (боевик)
Дата выхода: 30 ноября
Режиссёр: Джон Ву
В главных ролях: Юэль Киннаман, Каталина Сандино, Морено Кид Кади и другие.
Сколько длится: 104 минуты (01:44)
Страна производства: США
Новый фильм Джона Ву, который не стоит пропускать. Режиссёр обещает нереально изобретательный экшен и драматичную историю, рассказанную вообще без слов.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Вольга.
«Тёща» (комедия)
Дата выхода: 30 ноября
Режиссёр: Аскар Узабаев
В главных ролях: Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская и другие
Сколько длится: 98 минут (01:38)
Страна производства: Россия
Фильм рассказывает о сильной женщине и её зяте, которые давно ненавидят друг друга. Прямо во время Нового года они цепляются языками и закатывают скандал. Это рушит семью и порождает множество комичных ситуаций.
Видео доступно на YouTube-канале ыыы. Права на видео принадлежат ыыы.
«Брат 3» (криминал, боевик)
Дата выхода: 23 ноября
Режиссёр: Валерий Переверзев
В главных ролях: Александра Вознесенская, Владимир Торсуев, Юрий Торсуев и другие
Сколько длится: 117 минут (01:57)
Страна производства: Россия
Фильм не имеет отношения к культовому «Брату» Алексея Балабанова. Здесь новые герои, история и жанр, а название служит исключительно маркетинговым целям. Не относитесь к новинке серьёзно — сам режиссёр говорит, что снял артхаус без внятной истории.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «HHG».
«Белый список» (криминал, детектив)
Дата выхода: 23 ноября.
Режиссёр: Алиса Хазанова
В главных ролях: Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде и другие
Сколько длится: 120 минут (02:00)
Страна производства: Россия
Мрачный фильм о полицейских, которые расследуют самоубийство школьницы. Общественность жаждет отыскать виновных, но следствию неинтересно разбираться в причинах нервного срыва. Сотрудники всего лишь имитируют деятельность, однако со временем выясняют: история со смертью не так проста.
Видео доступно на YouTube-канале топКино. Права на видео принадлежат «Атмосфера кино».
«Китти Киллер» (боевик, комедия)
Дата выхода: 23 ноября.
Режиссёр: Ли Тхонгкхам
В главных ролях: Плойпайлин Тхангпрапапорн, Сомчай Кемглад, Витхая Пансрингарм и другие
Сколько длится: 120 минут (02:00)
Страна производства: Южная Корея
Этот фильм из Тайланда называют «экшеном в духе молодого Тарантино». Сюжет рассказывает о женщинах из лиги убийц. Конкуренты предали их и бросили в беде. В ответ дамы достают оружие и готовятся к мести.
Видео доступно на YouTube-канале Thongkham Films. Права на видео принадлежат «Кинологистика».
«Гардемарины 1787. Война» (комедия)
Дата выхода: 16 ноября.
Режиссёр: Светлана Дружинина
В главных ролях: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев и другие
Сколько длится: 120 минут (02:00)
Страна производства: Россия
Продолжение легендарных «Гардемаринов», где вернулись Харатьян, Домогаров и другие звёзды. Герои бросят вызов коварным европейцам, которые срывают мирные договоры и мечтают развязать войну. Именно гардемарины — последняя надежда отечества на процветание.
Видео доступно на YouTube-канале Киноафиша Трейлер. Права на видео принадлежат Кино прокат.
«Моя ужасная сестра 2» (комедия)
Дата выхода: 16 ноября.
Режиссёр: Александр Галибин
В главных ролях: Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, София Петрова и другие
Страна производства: Россия
Прошлая часть рассказывала о девочках, которые выступали против романа своих родителей. Они настойчиво ссорили папу и маму, но затем благословили союз. Теперь их жизни портит младенец — родители тратят на него всё время и совсем не замечают старших дочек. Как привлечь к себе внимание? Естественно, интригами и скандалами.
Видео доступно на YouTube-канале Киноафиши трейлер. Права на видео принадлежат «Наше кино».
«Синдром» (триллер, драма)
Дата выхода: 9 ноября.
Режиссёр: Антон Борматов
В главных ролях: Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Алина Алексеева и другие
Сколько длится: 84 минуты (01:24)
Страна производства: Россия
Российский триллер о девушке, угодившей в аварию. После катастрофы её жизнь меняется: муж становится неправдоподобно идеальным, в окружении появляются новые люди, мир кажется искревлённым. Что происходит с героиней? Может, она умерла? Узнаем 9 ноября.
Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.
«Катастрофа» (фантастика, триллер)
Дата выхода: 9 ноября
Режиссёр: Жюст Филиппо
В главных ролях: Гийом Кане, Летиция Дош, Пейшнс Мюнхенбах и другие
Сколько длится: 99 минут (01:39)
Страна производства: Франция, Бельгия
Фильм о кислотных дождях, уничтожающих планету. В центре сюжета ребёнок и родители, которые ищут хоть одно безопасное место. «Катастрофу» хвалят за красивую съёмку и ощущение беспомощности перед стихией.
Видео доступно на YouTube-каналетопКино. Права на видео принадлежат «Capella Film».
«Как заниматься сексом» (драма)
Дата выхода: 9 ноября
Режиссёр: Молли Мэннинг Уокер
В главных ролях: Миа Маккенна-Брюс, Шон Томас, Лара Пик и другие
Сколько длится: 91 минуты (01:31)
Страна производства: Великобритания, Греция
Фильм о подругах, которые окончили школу и отправились на отдых. Скоро их ждёт университет и новая жизнь, но пока они хотят оторваться: потанцевать, завести курортный роман, познать радости секса. Сюжет только кажется банальным — на фестивале в Каннах фильм не зря отметили наградами.
Видео доступно на YouTube-канале KINOBOTUZ. Права на видео принадлежат Mubi.
«Мой ленивец-убийца» (ужасы)
Дата выхода: 2 ноября
Режиссёр: Мэттью Гудхью
В главных ролях: Стефан Капичич, Лиза Амбалаванар, Сидни Крейвен и другие
Сколько длится: 93 минуты (01:33)
Страна производства: США, Сербия
Фанаты ужастиков видели много необычных убийц. Среди них были помидоры, ёлки и даже Винни-Пух. Теперь пришло время взглянуть на кровожадного ленивца, который беззаботно нежится на ветке, а затем прыгает на бедолаг и рвёт их когтями.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Gravitas VEntures.
«Полтергейст» (ужасы)
Дата выхода: 2 ноября
Режиссёр: Лоуренс Фаулер
В главных ролях: Михаэла Лонгден, Ребекка Филлипсон, Саймон Дейвис и другие
Сколько длится: 103 минут (01:43)
Страна производства: США
Хоррор об исследователях паранормального, которые приезжают в жуткий дом и копаются в тайнах прошлых жильцов. Увы, местный призрак не любит гостей, поэтому пугает героев и жестоко с ними расправляется.
Видео доступно на YouTube-канале топКино. Права на видео принадлежат «World Pictures».
«Пять процентов» (комедия)
Дата выхода: 2 ноября
Режиссёр: Дмитрий Светозаров
В главных ролях: Юрий Стоянов, Виктор Сухоруков, Юрий Ицков и другие
Сколько длится: 104 минут (01:44)
Страна производства: Россия
Забавный фильм о скульпторе, который давно прожил лучшие дни и познал нищету. Однажды он находит в подсобке выдающиеся картины и объявляет себя их автором. Слава и деньги тут же обрушиваются на хитреца — вот только у решения есть и неприятные последствия вроде встречи с бандитами.
Видео доступно на YouTube-канале Русский трейлер. Права на видео принадлежат «МВК».
«Человек ниоткуда» (фантастика, триллер)
Дата выхода: 2 ноября
Режиссёр: Ренат Давлетьяров
В главных ролях: Александр Метёлкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева и другие
Страна производства: Россия
В 1960 году космонавт Ким Кириллов садится в ракету, взмывает в небо — и приходит в себя уже в 2023-м. Реальность сильно изменилась, память даёт сбои, а человека, который хоть что-нибудь объяснит, рядом нет. Космонавту приходится самому разбираться в новом мире, обустраиваться и искать любовь.
Видео доступно на YouTube-канале топКино. Права на видео принадлежат «Наше Кино».
«Дочь болотного царя» (триллер, драма, детектив)
Дата выхода: 2 ноября
Режиссёр: Нил Бёргер
В главных ролях: Дейзи Ридли, Бен Мендельсон, Гаррет Хедлунд и другие
Сколько длится: 108 минут (01:48)
Страна производства: США
Один из главных фильмов месяца рассказывает о девушке, которая жила под гнётом безумного отца. Однажды тирана посадили за убийство, а героиня начала новую жизнь. Увы, отец сбегает из тюрьмы и просит об услуге — если отказать, пострадают близкие люди. Теперь героине в исполнении Дейзи Ридли нужно перебороть себя и либо избавиться от папы, либо помочь ему.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат STX Films.
На какой фильм пойдёте в кино? Расскажите в комментариях!