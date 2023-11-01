Какие фильмы посмотреть в кинотеатрах России в ноябре

От боевика Джона Ву до драмы про секс.

Если думаете, что в российских кинотеатрах совсем нечего смотреть, ошибаетесь. К примеру, в ноябре официально покажут многообещающие драмы, хорроры и боевики.

«Чемпионат» рассказывает о главных премьерах месяца, которые можно будет посмотреть в кинотеатрах.

На какой фильм пойдёте в кино? Расскажите в комментариях!