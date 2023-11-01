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Главные фильмы ноябрь в России 2023: «Брат 3», «Полтергейст», «Как заниматься сексом», «Тёща» и другие

Какие фильмы посмотреть в кинотеатрах России в ноябре
Слава Петров
Что посмотреть в кино в ноябре
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От боевика Джона Ву до драмы про секс.

Если думаете, что в российских кинотеатрах совсем нечего смотреть, ошибаетесь. К примеру, в ноябре официально покажут многообещающие драмы, хорроры и боевики.

«Чемпионат» рассказывает о главных премьерах месяца, которые можно будет посмотреть в кинотеатрах.

«Немая ярость» (боевик) «Тёща» (комедия) «Брат 3» (криминал, боевик) «Белый список» (криминал, детектив) «Китти Киллер» (боевик, комедия) «Гардемарины 1787. Война» (комедия) «Моя ужасная сестра 2» (комедия) «Синдром» (триллер, драма) «Катастрофа» (фантастика, триллер) «Как заниматься сексом» (драма) «Мой ленивец-убийца» (ужасы) «Полтергейст» (ужасы) «Пять процентов» (комедия) «Человек ниоткуда» (фантастика, триллер) «Дочь болотного царя» (триллер, драма, детектив)
Live Слава Петров

«Немая ярость» (боевик)

Дата выхода: 30 ноября
Режиссёр: Джон Ву
В главных ролях: Юэль Киннаман, Каталина Сандино, Морено Кид Кади и другие.
Сколько длится: 104 минуты (01:44)
Страна производства: США

Новый фильм Джона Ву, который не стоит пропускать. Режиссёр обещает нереально изобретательный экшен и драматичную историю, рассказанную вообще без слов.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Вольга.

16:14 Слава Петров

«Тёща» (комедия)

Дата выхода: 30 ноября
Режиссёр: Аскар Узабаев
В главных ролях: Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская и другие
Сколько длится: 98 минут (01:38)
Страна производства: Россия

Фильм рассказывает о сильной женщине и её зяте, которые давно ненавидят друг друга. Прямо во время Нового года они цепляются языками и закатывают скандал. Это рушит семью и порождает множество комичных ситуаций.

Видео доступно на YouTube-канале ыыы. Права на видео принадлежат ыыы.

16:12 Слава Петров

«Брат 3» (криминал, боевик)

Дата выхода: 23 ноября
Режиссёр: Валерий Переверзев
В главных ролях: Александра Вознесенская, Владимир Торсуев, Юрий Торсуев и другие
Сколько длится: 117 минут (01:57)
Страна производства: Россия

Фильм не имеет отношения к культовому «Брату» Алексея Балабанова. Здесь новые герои, история и жанр, а название служит исключительно маркетинговым целям. Не относитесь к новинке серьёзно — сам режиссёр говорит, что снял артхаус без внятной истории.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «HHG».

16:10 Слава Петров

«Белый список» (криминал, детектив)

Дата выхода: 23 ноября.
Режиссёр: Алиса Хазанова
В главных ролях: Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде и другие
Сколько длится: 120 минут (02:00)
Страна производства: Россия

Мрачный фильм о полицейских, которые расследуют самоубийство школьницы. Общественность жаждет отыскать виновных, но следствию неинтересно разбираться в причинах нервного срыва. Сотрудники всего лишь имитируют деятельность, однако со временем выясняют: история со смертью не так проста.

Видео доступно на YouTube-канале топКино. Права на видео принадлежат «Атмосфера кино».

16:09 Слава Петров

«Китти Киллер» (боевик, комедия)

Дата выхода: 23 ноября.
Режиссёр: Ли Тхонгкхам
В главных ролях: Плойпайлин Тхангпрапапорн, Сомчай Кемглад, Витхая Пансрингарм и другие
Сколько длится: 120 минут (02:00)
Страна производства: Южная Корея

Этот фильм из Тайланда называют «экшеном в духе молодого Тарантино». Сюжет рассказывает о женщинах из лиги убийц. Конкуренты предали их и бросили в беде. В ответ дамы достают оружие и готовятся к мести.

Видео доступно на YouTube-канале Thongkham Films. Права на видео принадлежат «Кинологистика».

16:01 Слава Петров

«Гардемарины 1787. Война» (комедия)

Дата выхода: 16 ноября.
Режиссёр: Светлана Дружинина
В главных ролях: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев и другие
Сколько длится: 120 минут (02:00)
Страна производства: Россия

Продолжение легендарных «Гардемаринов», где вернулись Харатьян, Домогаров и другие звёзды. Герои бросят вызов коварным европейцам, которые срывают мирные договоры и мечтают развязать войну. Именно гардемарины — последняя надежда отечества на процветание.

Видео доступно на YouTube-канале Киноафиша Трейлер. Права на видео принадлежат Кино прокат.

15:59 Слава Петров

«Моя ужасная сестра 2» (комедия)

Дата выхода: 16 ноября.
Режиссёр: Александр Галибин
В главных ролях: Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, София Петрова и другие
Страна производства: Россия

Прошлая часть рассказывала о девочках, которые выступали против романа своих родителей. Они настойчиво ссорили папу и маму, но затем благословили союз. Теперь их жизни портит младенец — родители тратят на него всё время и совсем не замечают старших дочек. Как привлечь к себе внимание? Естественно, интригами и скандалами.

Видео доступно на YouTube-канале Киноафиши трейлер. Права на видео принадлежат «Наше кино».

15:58 Слава Петров

«Синдром» (триллер, драма)

Дата выхода: 9 ноября.
Режиссёр: Антон Борматов
В главных ролях: Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Алина Алексеева и другие
Сколько длится: 84 минуты (01:24)
Страна производства: Россия

Российский триллер о девушке, угодившей в аварию. После катастрофы её жизнь меняется: муж становится неправдоподобно идеальным, в окружении появляются новые люди, мир кажется искревлённым. Что происходит с героиней? Может, она умерла? Узнаем 9 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

15:46 Слава Петров

«Катастрофа» (фантастика, триллер)

Дата выхода: 9 ноября
Режиссёр: Жюст Филиппо
В главных ролях: Гийом Кане, Летиция Дош, Пейшнс Мюнхенбах и другие
Сколько длится: 99 минут (01:39)
Страна производства: Франция, Бельгия

Фильм о кислотных дождях, уничтожающих планету. В центре сюжета ребёнок и родители, которые ищут хоть одно безопасное место. «Катастрофу» хвалят за красивую съёмку и ощущение беспомощности перед стихией.

Видео доступно на YouTube-каналетопКино. Права на видео принадлежат «Capella Film».

15:45 Слава Петров

«Как заниматься сексом» (драма)

Дата выхода: 9 ноября
Режиссёр: Молли Мэннинг Уокер
В главных ролях: Миа Маккенна-Брюс, Шон Томас, Лара Пик и другие
Сколько длится: 91 минуты (01:31)
Страна производства: Великобритания, Греция

Фильм о подругах, которые окончили школу и отправились на отдых. Скоро их ждёт университет и новая жизнь, но пока они хотят оторваться: потанцевать, завести курортный роман, познать радости секса. Сюжет только кажется банальным — на фестивале в Каннах фильм не зря отметили наградами.

Видео доступно на YouTube-канале KINOBOTUZ. Права на видео принадлежат Mubi.

15:43 Слава Петров

«Мой ленивец-убийца» (ужасы)

Дата выхода: 2 ноября
Режиссёр: Мэттью Гудхью
В главных ролях: Стефан Капичич, Лиза Амбалаванар, Сидни Крейвен и другие
Сколько длится: 93 минуты (01:33)
Страна производства: США, Сербия

Фанаты ужастиков видели много необычных убийц. Среди них были помидоры, ёлки и даже Винни-Пух. Теперь пришло время взглянуть на кровожадного ленивца, который беззаботно нежится на ветке, а затем прыгает на бедолаг и рвёт их когтями.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Gravitas VEntures.

15:33 Слава Петров

«Полтергейст» (ужасы)

Дата выхода: 2 ноября
Режиссёр: Лоуренс Фаулер
В главных ролях: Михаэла Лонгден, Ребекка Филлипсон, Саймон Дейвис и другие
Сколько длится: 103 минут (01:43)
Страна производства: США

Хоррор об исследователях паранормального, которые приезжают в жуткий дом и копаются в тайнах прошлых жильцов. Увы, местный призрак не любит гостей, поэтому пугает героев и жестоко с ними расправляется.

Видео доступно на YouTube-канале топКино. Права на видео принадлежат «World Pictures».

15:30 Слава Петров

«Пять процентов» (комедия)

Дата выхода: 2 ноября
Режиссёр: Дмитрий Светозаров
В главных ролях: Юрий Стоянов, Виктор Сухоруков, Юрий Ицков и другие
Сколько длится: 104 минут (01:44)
Страна производства: Россия

Забавный фильм о скульпторе, который давно прожил лучшие дни и познал нищету. Однажды он находит в подсобке выдающиеся картины и объявляет себя их автором. Слава и деньги тут же обрушиваются на хитреца — вот только у решения есть и неприятные последствия вроде встречи с бандитами.

Видео доступно на YouTube-канале Русский трейлер. Права на видео принадлежат «МВК».

15:28 Слава Петров

«Человек ниоткуда» (фантастика, триллер)

Дата выхода: 2 ноября
Режиссёр: Ренат Давлетьяров
В главных ролях: Александр Метёлкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева и другие
Страна производства: Россия

В 1960 году космонавт Ким Кириллов садится в ракету, взмывает в небо — и приходит в себя уже в 2023-м. Реальность сильно изменилась, память даёт сбои, а человека, который хоть что-нибудь объяснит, рядом нет. Космонавту приходится самому разбираться в новом мире, обустраиваться и искать любовь.

Видео доступно на YouTube-канале топКино. Права на видео принадлежат «Наше Кино».

15:26 Слава Петров

«Дочь болотного царя» (триллер, драма, детектив)

Дата выхода: 2 ноября
Режиссёр: Нил Бёргер
В главных ролях: Дейзи Ридли, Бен Мендельсон, Гаррет Хедлунд и другие
Сколько длится: 108 минут (01:48)
Страна производства: США

Один из главных фильмов месяца рассказывает о девушке, которая жила под гнётом безумного отца. Однажды тирана посадили за убийство, а героиня начала новую жизнь. Увы, отец сбегает из тюрьмы и просит об услуге — если отказать, пострадают близкие люди. Теперь героине в исполнении Дейзи Ридли нужно перебороть себя и либо избавиться от папы, либо помочь ему.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат STX Films.

На какой фильм пойдёте в кино? Расскажите в комментариях!

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Заглавное фото: Central Partnership

Источник: «Чемпионат»

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