Как «Пять ночей с Фредди» стали такими популярными? Простой ужастик перевернул весь жанр

В 2014 году Скотт Коутон выпустил бюджетный хоррор Five Nights at Freddy’s, где геймеры просто закрывали двери перед носом жутких аниматроников.

Мог ли разработчик подумать, что это инди породит огромную франшизу? Сейчас «Пять ночей с Фредди» — это 13 игр, книжные циклы, комиксы, аттракцион в Лас-Вегасе и фильм, ставший одной из главных сенсаций года. Почему FNaF так популярны?

Скотт Коутон придумал новый жанр

Помните, как в 2020 году все сходили с ума по Among Us? В 2014-м похожий хайп был вокруг Five Nights at Freddy’s. Тогда разработчик Скотт Коутон придумал новый тип хорроров.

Мы играли за охранника пиццерии и всё время следили за камерами. Поначалу на экранах происходила приемлемая чертовщина, но со временем всё перерастало в тотальную жесть. Звери-аниматроники, недавно выступавшие со сцены, сходили с ума и шли по душу героя. Всё, что вы могли сделать — закрыть перед ними двери. Увы, энергии для блокировки всех проходов не хватало, а враги лезли отовсюду — поэтому герой крутился между камерами и пытался выжить. Обычно итогом становилась встреча с кровожадным аниматроником, который всё-таки до вас добрался.

Кадр из первой части Фото: ScottGames

Задумка сработала. Напряжение было колоссальным, скримеры действительно пугали, геймплей затягивал — и всё это запускалось на слабых компьютерах. После оглушительного успеха Коутон взялся за продолжения, а другие разработчики — за похожие игры про камеры, двери и жутких монстров. Выходили и жалкие клоны вроде «Пяти ночей на Острове сокровищ», и приличные проекты.

Аниматроники — злодеи не хуже Чужого

Однажды ночью Коутону приснился большой и жуткий робозаяц. На утро разработчик нарисовал чудище и показал его сыну — тот подтвердил: образ действительно страшный. После зайца появились и другие аниматроники, включая легендарного Фредди.

Особенность аниматроников в противоречиях. Днём они зажигают на сцене и развлекают детей, а ночью превращаются в безумных убийц, которые рыскают по округе и убивают встречных. Баланс между очарованием и жутью делает их особенно интересными. К тоже аниматроники — не чистое зло. В Security Breach Фредди вообще выступает союзником: временами герой забирается в него и безнаказанно ходит среди врагов.

Жуткие и притягательные одновременно Фото: ScottGames

Добавьте пугающие рваные движения аниматроников и запоминающуюся внешность — получите злодеев, которые ничем не уступают культовому Чужому.

Запутанная история с тысячами загадок

У FNaF невероятная мифология: её можно изучать месяцами и всё равно многое не понять. Здесь есть зловещие гении, персонажи с непонятной судьбой, невиданные материалы, впитывающие сознание, побочные линии про другие заведения.

Особенно интересна судьба самих аниматроников: почти все они — жертвы маньяка, души которых загрузили в роботов. Изначально бедняги хотели отомстить обидчику, но затем сошли с ума и начали убивать невиновных.

В Security Breach в честь Фредди возвели монумент Фото: ScottGames

Разработчики избегают прямых ответов и подают историю намёками — неудивительно, что вокруг «Пяти ночей с Фредди» полно фанатских теорий. К примеру, некоторые геймеры уверены, что в реальности происходили только события первой части. Остальные игры — сон несчастного ребёнка. Правы ли они? Каждый решает сам.

Мир FNaF умело развивают

Five Nights at Freddy’s недолго были хоррором про камеры и монстров. После четвёртой части начали выходить игры других жанров. Во Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator геймеры проходили мини-игры, во Freddy in Space 2 — стреляли и прыгали по платформам, в Ultimate Custom Night — решали головоломки. К спин-оффам подходили ответственно: почти у всех «очень положительные» отзывы в Steam.

С другими произведениями та же история. Романы раскупают большими тиражами, комиксы активно расширяют вселенную, недавняя энциклопедия стала настольной книгой каждого фаната. В 2023-м FNaF стали ещё известнее: всё благодаря фильму, который заработал $ 260 млн при бюджете в $ 20 млн. Ничего гениального в ужастике нет, но сняли с его со знанием дела — костюмы аниматроников красивые, история полна тайн, актёры стараются.

Кадр из недавнего фильма Фото: ScottGames

Похоже, скоро франшиза станет такой же узнаваемой, как «Чужие» и «Хищник». Это хорошо: аниматроники заслужили место среди легендарных хоррор-персонажей.