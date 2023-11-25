Самые ожидаемые фильмы Marvel в 2024, 2025, 2026 и 2027 годах

Киновселенная Marvel переживает не лучшие времена. После триумфа Саги Бесконечности и победы супергероев над Таносом интерес зрителей к фильмам «Марвел» продолжает стремительно падать.
За последние четыре года Disney выпустила 10 кинокомиксов — лишь несколько из них можно назвать по-настоящему достойными и успешными картинами. А недавние «Человек-муравей 3» и «Капитан Марвел 2» рискуют стать самыми большими провалами в истории Marvel как с точки зрения сборов, так и с точки зрения отзывов зрителей.
Однако ставить крест на киновселенной Кевина Файги пока рано: студия готовится выпустить свои главные картины Саги Мультивселенной. В ближайшие годы зрителей наконец-то ждут новые «Мстители», возвращение Хью Джекмана к роли Росомахи, а также новый «Блэйд» с оскароносным Махершалой Али. Давайте же выберем самый ожидаемый фильм Marvel.
Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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«Мстители: Династия Канга»
Дата выхода: 1 мая 2026 года
Режиссёр: временно отсутствует
В главных ролях: Джонатан Мейджорс (под вопросом) и другие
Самый скандальный фильм Marvel, который уже успел лишиться сценариста, режиссёра и совсем скоро может потерять главного актёра. В «Династии Канга» Мстители должны будут столкнуться с Кангом — мощным антагонистом, который существует сразу во всех реальностях и временных линиях.
Однако ещё до старта съёмок картины главная звезда фильма Джонатан Мейджорс попал в очень неприятную ситуацию: бывшая девушка обвинила его в побоях и домогательствах, из-за чего Marvel раздумывает отказаться от актёра, который уже засветился в «Локи» и «Человеке-муравье 3».
Между тем «Династия Канга» станет первым за семь лет фильмом Marvel, где студия наконец покажет нам обновлённый состав защитников Земли.
«Мстители: Секретные войны»
Дата выхода: 7 мая 2027 года
Режиссёр: временно отсутствует
В главных ролях: неизвестно
Самый крупный и важный проект Marvel. «Секретные войны» должны завершить Сагу Мультивселенной в эпичном фильме, в котором могут сняться не только нынешние супергерои, но и оригинальные Мстители — с Железным человеком, Чёрной вдовой, Халком, Тором, Соколиным глазом и Капитаном Америка. Также, по слухам, появятся герои старых фильмов про Людей Икс и Тоби Магуайр в роли Человека-паука.
По степени эпичности лента должна превзойти Мстителей про Таноса. Однако для этого Marvel ещё предстоит договориться со своими бывшими звёздами.
«Дэдпул 3»
Дата выхода: 26 июля 2024 года
Режиссёр: Шон Леви
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Морена Баккарин и другие
Единственный фильм Marvel в 2024 году, зато какой! Триумфальное возвращение Хью Джекмана к роли Росомахи, слухи о путешествиях в мультивселенные, опытный Шон Леви в кресле постановщика и постоянные намёки актёров на будущий эпик уже подогрели интерес фанатов не на шутку.
Кроме того, это будет первый фильм Marvel с рейтингом «18+». Так что нас ждут не только пошлые шуточки Дэдпула, но и привычная жестокость из фильмов о Росомахе.
«Шан-Чи 2»
Дата выхода: 2026–2027 годы
Режиссёр: Дестин Дэниел Креттон
В главных ролях: Симу Лю и другие
«Шан-Чи и легенда десяти колец» стал одним из немногих достойных фильмов Marvel после «Финала». История юного Шан-Чи пусть и не отличалась оригинальностью, но была глотком свежего воздуха в уже приевшейся формуле Кевина Файги.
О второй части нет пока никаких деталей, однако к главной роли точно вернётся Симу Лю, а в режиссёрском кресле вновь окажется Дестин Дэниел Креттон. Кто знает, может быть, нас ждёт один из лучших сиквелов в истории фильмов Marvel?
«Громовержцы»
Дата выхода: 25 июля 2025 года
Режиссёр: Джейк Шрейер
В главных ролях: Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Флоренс Пью, Стивен Ян, Ольга Куриленко и другие
Громовержцы — это команда антигероев в комиксах Marvel, напоминающая аналогичную команду из комиксов DC — Отряд самоубийц. В неё войдут некоторые знакомые герои из прошлых фильмов студии, включая Джеймса «Баки» Барнса, Елену Белову (Чёрная вдова) и Красного стража.
Команда суперзлодеев отправится на некую суперсекретную миссию, которая может стать для них последней. Удастся ли Marvel выпустить более удачную версию «Отряда самоубийц», узнаем летом 2025 года.
«Блэйд»
Дата выхода: 7 ноября 2025 года
Режиссёр: Ян Деманж
В главных ролях: Махершала Али, Делрой Линдо, Миа Гот и другие
Перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али был на грани отмены из-за некачественного (по мнению актёра) сценария и забастовки сценаристов США. Оскароносный артист был готов покинуть проект, однако Кевин Файги убедил его остаться и даже нанял сценариста «Логана» Майкла Грина, чтобы он подготовил достойный сценарий.
Из деталей грядущего фильма мы знаем лишь то, что это будет фильм с рейтингом «18+». Поэтому авторы точно не откажут в себе в демонстрации жестокости и других непривычно взрослых для Marvel сцен.
«Человек-паук 4»
Дата выхода: 2025–2026 годы
Режиссёр: Джон Уоттс
В главных ролях: Том Холланд, Зендея, Джейкоб Баталон и другие
Четвёртая часть «Человека-паука» с Томом Холландом должна начать новую трилогию фильмов о Дружелюбном соседе.
Судя по всему, это будет новое начало для его Питера Паркера, который «перезапустил» свою Паучью жизнь в «Нет пути домой». А герой продолжит играть важную роль в следующих фазах киновселенной Marvel.
«Капитан Америка: Дивный новый мир»
Дата выхода: 14 февраля 2025 года
Режиссёр: Джулиос Она
В главных ролях: Энтони Маки, Дэнни Рамирес, Харрисон Форд, Лив Тайлер и другие
После событий «Мстителей: Финал» и «Сокола и Зимнего солдата» новым Капитаном Америка стал Сэм Уилсон — герой Энтони Маки. Ему предстоит взять на себя ответственную роль по защите родной страны и доказать, что он её по-настоящему достоин.
Одну из главных ролей в фильме также сыграет легендарный Харрисон Форд — он перевоплотится в президента США и заменит Уильяма Хёрта. А ещё это будет первый шпионский триллер от Marvel со времён «Другой войны».
«Фантастическая четвёрка»
Дата выхода: 2 мая 2025 года
Режиссёр: Мэтт Шекман
В главных ролях: неизвестно. По слухам — Педро Паскаль, Ванесса Кирби и другие
Фантастической четвёрке не везёт в кино: оригинальная дилогия с Крисом Эвансом еле отбила свой бюджет и не смогла завоевать любовь фанатов, а перезапуск 2015 года стал одним из худших фильмов о супергероях в истории.
Теперь же Marvel взяла фантастическую команду в свои руки и готовит первый достойный фильм, который снимет режиссёр «ВандаВижн» и «Пацанов». По слухам, у ленты будет звёздный каст — на главную роль претендует Педро Паскаль (The Last of Us) — а сценарий всё ещё находится на стадии полировки. Может быть, хоть в этот раз Фантастической четвёрке повезёт?
«Войны в доспехах»
Дата выхода: до конца 2027 года
Режиссёр: Дэмиэн Маркано
В главных ролях: Дон Чидл, Уолтон Гоггинс и другие
Пожалуй, самый необязательный проект киновселенной Marvel, который изначально планировался как сериал, однако событий в нём хватило на один полнометражный фильм.
«Войны в доспехах» станут наследием Железного человека и расскажут о его напарнике Джеймсе «Роуди» Роудсе. По сюжету картины технологии Тони Старка попадают в руки криминального авторитета Сонни Бёрча, из-за чего преступные группировки резко набирают силу и становятся настоящей угрозой не только для США, но и для всего мира.
«Вечные 2»
Дата выхода: до конца 2027 года
Режиссёр: Хлоя Чжао
В главных ролях: Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и другие
«Вечные» Хлои Чжао не стали успехом для Marvel, однако привлекли к киновселенной новую аудиторию. Более интимная картина о расе бессмертных созданий, скрытно живущих на Земле, пускай и не стала каким-то большим откровением, но уж точно выделялась на фоне других фильмов студии.
О продолжении фильма Хлои Чжао пока нет никаких деталей, однако сиквел может стать тем самым билетом в большой мир Marvel, ведь о существовании суперсозданий в киновселенной Marvel как будто позабыли абсолютно все.
Расскажите в комментариях, а какие фильмы Marvel после «Мстители: Финал» вы считаете лучшими?