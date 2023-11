Самые ожидаемые фильмы Marvel в 2024, 2025, 2026 и 2027 годах

«Фантастическая четвёрка»

Дата выхода: 2 мая 2025 года

Режиссёр: Мэтт Шекман

В главных ролях: неизвестно. По слухам — Педро Паскаль, Ванесса Кирби и другие

Фантастической четвёрке не везёт в кино: оригинальная дилогия с Крисом Эвансом еле отбила свой бюджет и не смогла завоевать любовь фанатов, а перезапуск 2015 года стал одним из худших фильмов о супергероях в истории.

Теперь же Marvel взяла фантастическую команду в свои руки и готовит первый достойный фильм, который снимет режиссёр «ВандаВижн» и «Пацанов». По слухам, у ленты будет звёздный каст — на главную роль претендует Педро Паскаль (The Last of Us) — а сценарий всё ещё находится на стадии полировки. Может быть, хоть в этот раз Фантастической четвёрке повезёт?