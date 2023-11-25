Самые ожидаемые фильмы Marvel в 2024, 2025, 2026 и 2027 годах

В следующем году выйдет только одно кино.

Киновселенная Marvel переживает не лучшие времена. После триумфа Саги Бесконечности и победы супергероев над Таносом интерес зрителей к фильмам «Марвел» продолжает стремительно падать.

За последние четыре года Disney выпустила 10 кинокомиксов — лишь несколько из них можно назвать по-настоящему достойными и успешными картинами. А недавние «Человек-муравей 3» и «Капитан Марвел 2» рискуют стать самыми большими провалами в истории Marvel как с точки зрения сборов, так и с точки зрения отзывов зрителей.

Однако ставить крест на киновселенной Кевина Файги пока рано: студия готовится выпустить свои главные картины Саги Мультивселенной. В ближайшие годы зрителей наконец-то ждут новые «Мстители», возвращение Хью Джекмана к роли Росомахи, а также новый «Блэйд» с оскароносным Махершалой Али. Давайте же выберем самый ожидаемый фильм Marvel.

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Рейтинг: самые ожидаемые фильмы Marvel Фото: Disney 1 место «Мстители: Династия Канга» Дата выхода: 1 мая 2026 года

Режиссёр: временно отсутствует

В главных ролях: Джонатан Мейджорс (под вопросом) и другие Самый скандальный фильм Marvel, который уже успел лишиться сценариста, режиссёра и совсем скоро может потерять главного актёра. В «Династии Канга» Мстители должны будут столкнуться с Кангом — мощным антагонистом, который существует сразу во всех реальностях и временных линиях. Однако ещё до старта съёмок картины главная звезда фильма Джонатан Мейджорс попал в очень неприятную ситуацию: бывшая девушка обвинила его в побоях и домогательствах, из-за чего Marvel раздумывает отказаться от актёра, который уже засветился в «Локи» и «Человеке-муравье 3». Между тем «Династия Канга» станет первым за семь лет фильмом Marvel, где студия наконец покажет нам обновлённый состав защитников Земли. Фото: Disney 2 место «Мстители: Секретные войны» Дата выхода: 7 мая 2027 года

Режиссёр: временно отсутствует

В главных ролях: неизвестно Самый крупный и важный проект Marvel. «Секретные войны» должны завершить Сагу Мультивселенной в эпичном фильме, в котором могут сняться не только нынешние супергерои, но и оригинальные Мстители — с Железным человеком, Чёрной вдовой, Халком, Тором, Соколиным глазом и Капитаном Америка. Также, по слухам, появятся герои старых фильмов про Людей Икс и Тоби Магуайр в роли Человека-паука. По степени эпичности лента должна превзойти Мстителей про Таноса. Однако для этого Marvel ещё предстоит договориться со своими бывшими звёздами. Фото: Disney 3 место «Дэдпул 3» Дата выхода: 26 июля 2024 года

Режиссёр: Шон Леви

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Морена Баккарин и другие Единственный фильм Marvel в 2024 году, зато какой! Триумфальное возвращение Хью Джекмана к роли Росомахи, слухи о путешествиях в мультивселенные, опытный Шон Леви в кресле постановщика и постоянные намёки актёров на будущий эпик уже подогрели интерес фанатов не на шутку. Кроме того, это будет первый фильм Marvel с рейтингом «18+». Так что нас ждут не только пошлые шуточки Дэдпула, но и привычная жестокость из фильмов о Росомахе. Фото: Disney 4 место «Шан-Чи 2» Дата выхода: 2026–2027 годы

Режиссёр: Дестин Дэниел Креттон

В главных ролях: Симу Лю и другие «Шан-Чи и легенда десяти колец» стал одним из немногих достойных фильмов Marvel после «Финала». История юного Шан-Чи пусть и не отличалась оригинальностью, но была глотком свежего воздуха в уже приевшейся формуле Кевина Файги. О второй части нет пока никаких деталей, однако к главной роли точно вернётся Симу Лю, а в режиссёрском кресле вновь окажется Дестин Дэниел Креттон. Кто знает, может быть, нас ждёт один из лучших сиквелов в истории фильмов Marvel? Фото: Disney 5 место «Громовержцы» Дата выхода: 25 июля 2025 года

Режиссёр: Джейк Шрейер

В главных ролях: Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Флоренс Пью, Стивен Ян, Ольга Куриленко и другие Громовержцы — это команда антигероев в комиксах Marvel, напоминающая аналогичную команду из комиксов DC — Отряд самоубийц. В неё войдут некоторые знакомые герои из прошлых фильмов студии, включая Джеймса «Баки» Барнса, Елену Белову (Чёрная вдова) и Красного стража. Команда суперзлодеев отправится на некую суперсекретную миссию, которая может стать для них последней. Удастся ли Marvel выпустить более удачную версию «Отряда самоубийц», узнаем летом 2025 года. Фото: Disney 6 место «Блэйд» Дата выхода: 7 ноября 2025 года

Режиссёр: Ян Деманж

В главных ролях: Махершала Али, Делрой Линдо, Миа Гот и другие Перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али был на грани отмены из-за некачественного (по мнению актёра) сценария и забастовки сценаристов США. Оскароносный артист был готов покинуть проект, однако Кевин Файги убедил его остаться и даже нанял сценариста «Логана» Майкла Грина, чтобы он подготовил достойный сценарий. Из деталей грядущего фильма мы знаем лишь то, что это будет фильм с рейтингом «18+». Поэтому авторы точно не откажут в себе в демонстрации жестокости и других непривычно взрослых для Marvel сцен. Фото: Disney 7 место «Человек-паук 4» Дата выхода: 2025–2026 годы

Режиссёр: Джон Уоттс

В главных ролях: Том Холланд, Зендея, Джейкоб Баталон и другие Четвёртая часть «Человека-паука» с Томом Холландом должна начать новую трилогию фильмов о Дружелюбном соседе. Судя по всему, это будет новое начало для его Питера Паркера, который «перезапустил» свою Паучью жизнь в «Нет пути домой». А герой продолжит играть важную роль в следующих фазах киновселенной Marvel. Фото: Disney 8 место «Капитан Америка: Дивный новый мир» Дата выхода: 14 февраля 2025 года

Режиссёр: Джулиос Она

В главных ролях: Энтони Маки, Дэнни Рамирес, Харрисон Форд, Лив Тайлер и другие После событий «Мстителей: Финал» и «Сокола и Зимнего солдата» новым Капитаном Америка стал Сэм Уилсон — герой Энтони Маки. Ему предстоит взять на себя ответственную роль по защите родной страны и доказать, что он её по-настоящему достоин. Одну из главных ролей в фильме также сыграет легендарный Харрисон Форд — он перевоплотится в президента США и заменит Уильяма Хёрта. А ещё это будет первый шпионский триллер от Marvel со времён «Другой войны». Фото: Disney 9 место «Фантастическая четвёрка» Дата выхода: 2 мая 2025 года

Режиссёр: Мэтт Шекман

В главных ролях: неизвестно. По слухам — Педро Паскаль, Ванесса Кирби и другие Фантастической четвёрке не везёт в кино: оригинальная дилогия с Крисом Эвансом еле отбила свой бюджет и не смогла завоевать любовь фанатов, а перезапуск 2015 года стал одним из худших фильмов о супергероях в истории. Теперь же Marvel взяла фантастическую команду в свои руки и готовит первый достойный фильм, который снимет режиссёр «ВандаВижн» и «Пацанов». По слухам, у ленты будет звёздный каст — на главную роль претендует Педро Паскаль (The Last of Us) — а сценарий всё ещё находится на стадии полировки. Может быть, хоть в этот раз Фантастической четвёрке повезёт? Фото: Disney 10 место «Войны в доспехах» Дата выхода: до конца 2027 года

Режиссёр: Дэмиэн Маркано

В главных ролях: Дон Чидл, Уолтон Гоггинс и другие Пожалуй, самый необязательный проект киновселенной Marvel, который изначально планировался как сериал, однако событий в нём хватило на один полнометражный фильм. «Войны в доспехах» станут наследием Железного человека и расскажут о его напарнике Джеймсе «Роуди» Роудсе. По сюжету картины технологии Тони Старка попадают в руки криминального авторитета Сонни Бёрча, из-за чего преступные группировки резко набирают силу и становятся настоящей угрозой не только для США, но и для всего мира. Фото: Disney 11 место «Вечные 2» Дата выхода: до конца 2027 года

Режиссёр: Хлоя Чжао

В главных ролях: Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и другие «Вечные» Хлои Чжао не стали успехом для Marvel, однако привлекли к киновселенной новую аудиторию. Более интимная картина о расе бессмертных созданий, скрытно живущих на Земле, пускай и не стала каким-то большим откровением, но уж точно выделялась на фоне других фильмов студии. О продолжении фильма Хлои Чжао пока нет никаких деталей, однако сиквел может стать тем самым билетом в большой мир Marvel, ведь о существовании суперсозданий в киновселенной Marvel как будто позабыли абсолютно все.

Расскажите в комментариях, а какие фильмы Marvel после «Мстители: Финал» вы считаете лучшими?