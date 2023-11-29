Бесплатные промокоды Grand Mobile в ноябре-декабре 2023 года

В Grand Mobile игроки не ограничены занятиями. Они могут выполнять различные задачи, зарабатывать деньги и покупать полезные предметы и технику. Для поддержания интереса геймеров разработчики время от времени добавляют различные бонусные коды, которые позволяют за несколько кликов получить бесплатные награды.
В этом гайде мы расскажем обо всех рабочих промокодах в игре на конец ноября 2023 года.
Рабочие промокоды
На момент выпуска статьи в игре работали следующие промокоды:
- GRAND25 — 25 000 монет, 3 опыта;
- VIP30 (необходимо отыграть 3 часа) — 30 000 монет, статус VIP Gold (1 день).
Отдельно отметим промокоды партнёров, которые также удастся активировать в игре и получить награды по достижении пятого уровня персонажа. Для одного героя используется только один вариант из представленных ниже:
- BUBL — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
- fizik — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
- start — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
- dantezz — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
- CROSS — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
- mattewka — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
- Ap — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
- GAMI — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
- larik2 — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
- VOR — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней).
Как активировать промокод
Для использования промокода в Grand Mobile необходимо выполнить несколько простых действий. Вот они:
- откройте игру, выберите сервер и персонажа, подключитесь к миру;
- щёлкните на значок меню в левом верхнем углу, расположенный справа от мини-карты;
- перейдите в раздел «Промокод»;
- в открывшемся окне «Активация промокода» введите действующий промокод;
- воспользуйтесь кнопкой «Активировать» для получения награды.
Если все шаги выполнены верно, а текущий бонусный код работоспособен, то на экране отобразится информация о полученных наградах.