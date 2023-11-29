Бесплатные промокоды Grand Mobile в ноябре-декабре 2023 года

Получите до 55 000 золота и даже VIP-статус.

В Grand Mobile игроки не ограничены занятиями. Они могут выполнять различные задачи, зарабатывать деньги и покупать полезные предметы и технику. Для поддержания интереса геймеров разработчики время от времени добавляют различные бонусные коды, которые позволяют за несколько кликов получить бесплатные награды.

В этом гайде мы расскажем обо всех рабочих промокодах в игре на конец ноября 2023 года.

Рабочие промокоды

На момент выпуска статьи в игре работали следующие промокоды:

GRAND25 — 25 000 монет, 3 опыта;

— 25 000 монет, 3 опыта; VIP30 (необходимо отыграть 3 часа) — 30 000 монет, статус VIP Gold (1 день).

Отдельно отметим промокоды партнёров, которые также удастся активировать в игре и получить награды по достижении пятого уровня персонажа. Для одного героя используется только один вариант из представленных ниже:

BUBL — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);

— 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней); fizik — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);

— 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней); start — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);

— 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней); dantezz — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);

— 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней); CROSS — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);

— 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней); mattewka — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);

— 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней); Ap — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);

— 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней); GAMI — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);

— 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней); larik2 — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);

— 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней); VOR — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней).

В Grand Mobile промокоды истекают очень быстро, поэтому советуем поторопиться.

Как активировать промокод

Для использования промокода в Grand Mobile необходимо выполнить несколько простых действий. Вот они:

откройте игру, выберите сервер и персонажа, подключитесь к миру;

щёлкните на значок меню в левом верхнем углу, расположенный справа от мини-карты;

перейдите в раздел «Промокод»;

в открывшемся окне «Активация промокода» введите действующий промокод;

воспользуйтесь кнопкой «Активировать» для получения награды.

Если все шаги выполнены верно, а текущий бонусный код работоспособен, то на экране отобразится информация о полученных наградах.