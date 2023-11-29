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Коды на «Гранд Мобайл» (Grand Mobile) в ноябре-декабре 2023 года: халява, бесплатно

Бесплатные промокоды Grand Mobile в ноябре-декабре 2023 года
Кирилл Примаков
Бесплатные промокоды Grand Mobile в 2023 году
Аудио-версия:
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Получите до 55 000 золота и даже VIP-статус.

В Grand Mobile игроки не ограничены занятиями. Они могут выполнять различные задачи, зарабатывать деньги и покупать полезные предметы и технику. Для поддержания интереса геймеров разработчики время от времени добавляют различные бонусные коды, которые позволяют за несколько кликов получить бесплатные награды.

В этом гайде мы расскажем обо всех рабочих промокодах в игре на конец ноября 2023 года.

Рабочие промокоды

На момент выпуска статьи в игре работали следующие промокоды:

  • GRAND25 — 25 000 монет, 3 опыта;
  • VIP30 (необходимо отыграть 3 часа) — 30 000 монет, статус VIP Gold (1 день).
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Отдельно отметим промокоды партнёров, которые также удастся активировать в игре и получить награды по достижении пятого уровня персонажа. Для одного героя используется только один вариант из представленных ниже:

  • BUBL — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
  • fizik — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
  • start — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
  • dantezz — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
  • CROSS — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
  • mattewka — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
  • Ap — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
  • GAMI — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
  • larik2 — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней);
  • VOR — 30 000 монет, Mercedes-Benz G63 (3 дня), статус VIP Silver (7 дней).
В Grand Mobile промокоды истекают очень быстро, поэтому советуем поторопиться.

Как активировать промокод

Для использования промокода в Grand Mobile необходимо выполнить несколько простых действий. Вот они:

  • откройте игру, выберите сервер и персонажа, подключитесь к миру;
  • щёлкните на значок меню в левом верхнем углу, расположенный справа от мини-карты;
  • перейдите в раздел «Промокод»;
  • в открывшемся окне «Активация промокода» введите действующий промокод;
  • воспользуйтесь кнопкой «Активировать» для получения награды.

Если все шаги выполнены верно, а текущий бонусный код работоспособен, то на экране отобразится информация о полученных наградах.

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