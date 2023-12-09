Словарь пацана: кто такие чушпан, мотальщик и зихер. Сленг сериала «Слово пацана»

В сериале «Слово пацана» много сленга. Герои называют обычных ребят «чушпанами» и постоянно напоминают, что «пацаны не извиняются». Что всё это значит?

Чушпан. Обычный человек, не вовлечённый в криминальный мир. По понятиям, чушпану даже руку жать нельзя. Если группировщик видит знакомого чушпана, которого обижают пацаны из другого района, то просто пройдёт мимо. Слово «чушпан» в основном употребляли в Татарстане: в других регионах обывателей чаще называли чуханами.

Скорлупа, супера и старшие. В группировках состояли ребята разных возрастов. Младших участников (10-14 лет) называли скорлупой, подростков (15-18 лет) — суперами, достигших 18 лет — старшими.

На разборки ездили все возрастные группы Фото: Start

Автор. Сокращение от слова «авторитет», то есть очень важный человек из группировки. Именно так Марат называл своего брата Вову Адидаса.

Мотальщик. Общее слово для всех группировщиков. Если человек только вступил в банду, у него могли спросить: «Почему раньше не мотался?»

Пришиться, отшиться. Пришиться — вступить в группировку, отшиться — уйти на покой. За проступок участника банды могли насильно отшить или вообще сделать загашенным.

Загашенный. Если пацан стучал на своих в милицию, воровал или насиловал, товарищи отшивали его, а затем били и плевали.

Чёрт. Страшное оскорбление. Так могли назвать группировщика, который совершил сильный проступок: например, встал на колени перед другими пацанами.

Взаимодействовать с полицией было опасно Фото: Start

Козёл. Тот, кто сотрудничает с полицией.

Крыса. Тот, кто ворует у своих.

Зихер. Неправильный поступок, провинность.

«Пацаны не извиняются». Пацаны признавали ошибки и компенсировали ущерб, но никогда не извинялись — за это могли отшить от группировки. Правда, в некоторых обстоятельствах косяк прощали: например, если извинения приносились под давлением, а после него совершалась месть.

«Слово пацана». Практически клятва, которую нельзя нарушить, — иначе будешь отшит. Правда, слово работало только в том случае, если давалось другому пацану. Чушпана можно было спокойно обмануть.

Вова Адидас, авторитет среди «универсамовских» Фото: Start

«Ты чей будешь?». В какой группировке состоишь? Ответить неправильно нельзя даже перед лицом страшного врага — это позор, за который отшивают.

«Расчихвостили». Изнасиловали. Причём к жертве плохого поступка относились как к прокажённому. Пацаны не имели права дружить с «нечистой» девушкой, да и обычные люди её сторонились.

«Всем общий». Стандартное приветствие, близкое по смыслу ко «Всем привет».

«Получит весь возраст». Иногда авторы ставили задачи перед скорлупой или суперами. Если хоть один пацан не справлялся, за его косяк отвечал весь возраст.

Шакалить. Попрошайничать.

Надеемся, эти объяснения помогут разобраться в диалогах из «Слова пацана». Но использовать их в жизни не стоит — всё же понятия превратили жизни героев в кошмар.