У Stronghold появилось крутое переиздание: пора возвращаться в культовую стратегию

Оригинальная Stronghold вышла в 2001 году. Тогда геймеры вовсю рубились в StarCraft, Warcraft и Red Alert, но игра Firefly Studios всё равно изменила жанр стратегий. Секрет в том, что Stronghold идеально совмещала военный и мирный геймплей. Построить осадные орудия и высокие стены было так же важно, как следить за хмельными полями, которые уничтожают долгоносики.

Тогда Stronghold увлекла компьютерных стратегов на сотни часов — это же повторяется и в 2023-м. Всё благодаря ремастеру, где разработчики подтянули визуал и сохранили базовый геймплей. Этого хватило для того, чтобы Stronghold снова считалась одной из главных стратегий поколения.

Stronghold отлично погружает в атмосферу средневековья

По серии Stronghold выходят не только переиздания, но и новые части. Взять хотя бы Warlords 2021 года. Увы, эта игра разочаровала фанатов: вместо строительства крепкой обороны мы суетливо захватывали контрольные точки, а восточный сеттинг оказался не особо интересным.

В ремастере Stronghold: Definitive Edition серия вернулась к корням. Перед нами снова безумное средневековье, где жители прячутся за высокими стенами и мечтают о хорошем урожае. Чтобы уцелеть, город должен по-настоящему жить. Ваша задача — сделать так, чтобы жители рубили лес, работали на производствах и отчаянно вас любили.

При этом нужно знать меру: к примеру, увеселительные постройки поднимают настроение, но отвлекают народ от дел. Однако если переборщить с наказаниями, народ затоскует и уйдёт.

Ещё больше суеты добавляют случайные события. Насекомые поедают хмельные поля, зайцы уничтожают пшеницу, волки пугают местных, деревья засыхают из-за грибка, а здания могут загореться: если застройка плотная, а рядом нет колодцев — прощайтесь с городом. Все эти механики делают геймплей захватывающим.

Это поселение будет процветать Фото: FireFly Studios

Войнам нет конца

Рано или поздно мирные хлопоты закончатся, уступив место войне. К вашей цитадели неизбежно подступит вражеская армия с множеством солдат, требушетов и катапульт. Тогда начнётся осада, которую трудно пережить. Впрочем, если не теряли время зря, ответите неприступной обороной с градом стрел, рвом, ловушками и несгибаемыми мечниками. А затем вы и сами потащите войско в атаку.

Особенность Stronghold в максимально достоверных боях. Если смотрели «Викингов» и «Царствие небесное», где огромные армии осаждают города, тянут к воротам тараны и разносят стены баллистами, порадуетесь сходствам.

Суровая битва Фото: FireFly Studios

Визуал до сих пор великолепен

Над оригинальной Stronghold работали гениальные художники. В Definitive Edition разработчики просто подтянули разрешение и добавили ряд незначительных улучшений — этого хватило, чтобы фанаты снова любовались игрой. Взять хотя бы кузни: это небольшое помещение, где рабочий настойчиво лупит молотком по металлу, за его спиной горит печь, в углу стоит бочка с готовым оружием, а на крыше виднеется черепица, которую срочно нужно менять.

Кузня — всего лишь одна постройка. В вашей цитадели будет сотня таких, и каждое со схожей проработкой. Величественные соборы, очаровательные пшеничные поля, эффектные шатры — всё это хочется внимательно рассмотреть.

Просто и со вкусом Фото: FireFly Studios

Stronghold — это мемы

В 2001 году игра породила множество мемов. Фанаты до сих используют их в речи:

«Я убью тебя, тебя и весь твой сброд».

«У меня будет своя цитадель со рвом и нефтяными ловушками».

«Милорд, наш хмель пожрал долгоносик».

«Милорд, за окном полночь. Вы не устали?»

«Предупреждаю: у меня клаустрофобия».

Это лишь часть убойных фраз, которые сделали Stronghold яркой. К слову, в ремастере их переозвучили, поэтому звучат они сочно.

У каждого жителя полно проблем Фото: FireFly Studios

Stronghold: Definitive Edition — стоит ли играть?

Stronghold: Definitive Edition — прекрасная стратегия, в которой хочется зависнуть надолго. Построить великую цитадель, сделать граждан счастливыми, отправить лорда на сражения с зайцами, залететь в мультиплеер — этих активностей хватит на сотни часов.