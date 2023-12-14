Помощь для новичков в LEGO Fortnite: советы для удачного запуска

Популярная королевская битва Fortnite объединилась с «миром кубиков» и предстала в совершенно новом обличье — LEGO Fortnite.
Эта полностью новая и бесплатная игра внутри Fortnite позволит окунуться в полный опасностей мир, который включает в себя элементы выживания и строительства. Даже у опытных геймеров при изучении новой вселенной могут возникнуть трудности.
Сегодня «Чемпионат» расскажет о важных нюансах игры и предоставит полезные советы для успешного старта.
- Скачать LEGO Fortnite
- Начало LEGO Fortnite
- Улучшения верстака
- Пещеры
- Транспорт
- Ответы на важные вопросы
Скачать LEGO Fortnite
Сначала нужно скачать Fortnite — она доступна на ПК (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и Android (Epic Games Store). После открытия Fortnite геймерам необходимо выполнить несколько простых действий:
1. Перейдите в раздел «Играть».
2. Нажмите на иконку «LEGO Fortnite» (раздел «От Epic Games» или «Популярное»)
3. Посмотрите или пропустите интро.
4. Нажмите на кнопку «Выбрать мир», щёлкните на «Создать» и «Выбрать», укажите настройки мира.
5. Подтвердите создание мира с помощью кнопки «ОК», щёлкните в меню на кнопку с названием созданного мира и нажмите «Играть».
6. Подождите процесс генерации и инициализации мира и повторно используйте кнопку «Играть».
LEGO Fortnite
Фото: Epic Games
Начало LEGO Fortnite
При первом знакомстве с LEGO Fortnite игрокам предстоит познакомиться со всеми особенностями игры. В качестве помощника появится персонаж. Обязательно общаемся с этим героем и следуем его советам. Сразу же собираем ближайшую еду, например кукурузу, малину или тыкву, чтобы утолить голод и пережить первую ночь.
Помощница
Фото: Epic games
Также сразу же собираем ветки и камни, чтобы получить первые ресурсы для дальнейшей постройки укрытий: древесину и гранит. Ломать деревья и камни руками не получится, но мелкие камни и древесина разбросаны повсюду. Используем клавишу «Q» для открытия меню сборки и разводим костёр, чтобы уберечь героя от холода. Теперь можно перейти к строительству жилища. Через меню сборки выбираем хижину и устанавливаем неподалёку. Поочерёдно выбираем каждую деталь здания и устанавливаем на подсвеченное место.
После окончания строительства размещаем внутри дома верстак и две кровати. Позднее, когда к деревне присоединится первый житель, ему потребуется спальное место. Также создаём топор и кирку для упрощённой добычи ресурсов и факел для защиты от холода в ночное время. Эти предметы очень хрупкие, поэтому рекомендуем создать сразу по два. После этого можно спокойно пережить первую ночь и продолжить развитие своей деревни.
Приглашение жителей
После обучения основам переходим к расширению города. Для этого сразу же ставим деревенскую площадь через меню сборки. Размещаем монумент в любое удобное место. Через некоторое время в деревню придёт первый житель, который сможет работать в поселении. Общаемся с посетителем, предлагаем ему переехать в поселение, сообщаем о наличии спального места и отправляем на сбор ресурсов.
LEGO-город
Фото: Epic Games
Сон
Несмотря на наличие кроватей, игроки не смогут пропустить ночное время. Спальные места нужны только для восполнения здоровья и активации точки возрождения. Это также не зависит от количества игроков на сервере.
Улучшения верстака
При использовании верстака можно перейти в другую вкладку для его улучшения. В первую очередь потребуется собрать доски и раковины.
Получить доски можно с помощью лесопилки, поэтому постройте это здание где-нибудь рядом. Для добычи раковин придётся искать каменных покатунов. Они похожи на крабов и обитают под землёй. Уничтожаем этих животных и получаем ресурсы.
Рекомендуем заняться улучшением верстака сразу же после приглашения первого жителя в город. Это позволит открыть новые инструменты, которые будут намного эффективнее обычных и позволят собирать ресурсы в других домах.
Пещеры
После создания достаточного количества снаряжения стоит сразу же заняться исследованием близлежащих территорий. В первую очередь нужно отыскать пещеры. Именно в них спрятаны полезные материалы, например мрамор, корневяз, медь, а также сундуки с редкими предметами.
LEGO Fortnite
Фото: Epic games
Некоторые пещеры очень длинные и имеют несколько выходов, поэтому в них легко потеряться. Стоит запастись факелами и с помощью правой кнопки мыши разбрасывать их по пути. Это позволит с большей вероятностью быстро отыскать путь назад.
Руины
В процессе исследования мира игроки наткнутся на заброшенные и полуразрушенные строения. Обязательно заглядываем внутрь, чтобы отыскать ценные предметы. Если персонаж не видел какой-то материал ранее, то после добавления его в инвентарь удастся изучить новые рецепты.
Некоторые из таких руин оборудованы аванпостами бандитов, поэтому не стоит приходить в эти места без оружия. Обязательно захватываем топор, кирку или меч и после уничтожения врагов осматриваем местность. Перед битвой желательно восполнить здоровье и запастись едой.
LEGO Fortnite
Фото: Epic Games
Животноводство
Все мирные животные предоставляют полезные предметы: яйца, шерсть, молоко и удобрения. Они чрезвычайно полезны. Строим фермерский участок и просим одного из жителей присматривать за ним, чтобы облегчить игровой процесс. В этом случае иногда общаемся с этим персонажем и забираем у него собранные предметы
Для автоматизации процессов нужно построить зернодробилку и предоставить ещё одному жителю работу на ней. Предварительно желательно улучшить деревню, чтобы расширить возможности игрока и отыскать другие материалы.
Для постройки загона используем различные укрепления, а после бросаем внутрь любое зерновое. У ближайших животных над головами появится знак вопроса. и они побегут внутрь. Заманиваем овец, куриц и коров внутрь и закрываем загон.
Садоводство
Игроки могут заняться садоводством. Для этого нужно построить садовый участок и разместить в нём любые семена.
Потребуются грунт и удобрения. Грунт можно выкопать с помощью лопаты, а удобрения – найти рядом с коровами. Добыть семена не очень легко, поэтому внимательно осматриваем все сундуки и руины.
Транспорт
После обустройства базы нужно заняться исследованием дальних территорий. Для этого потребуется построить различные транспортные средства. В начале улучшаем верстак и переходим к созданию планера.
Уничтожаем пауков, чтобы добыть шёлк, и гладим овец для получения шерсти. Обязательно добираемся и до кактусов, чтобы получить с них ресурсы с помощью редкой кирки. Возвращаемся обратно, используем станок и создаём нити и другие артефакты, а после конструируем планер. Не забываем расширять и улучшать свою базу, чтобы открыть более быстрые транспортные средства, которые помогут посетить даже дальние уголки мира.
Летающий транспорт
Фото: Epic games
Биомы
В каждом биоме, например, в снежных или пустынных районах, можно отыскать уникальные ресурсы, которые позволят создавать новые предметы. Без них не получится расширить деревню до индустриального города. Так игрок сможет открыть новые предметы и постройки. которые увеличат возможности персонажа,
Ответы на важные вопросы
1. Получение скинов
На текущий момент в игре примерно 1200 LEGO-образов (всего в Fortnite около 1600 героев). Постепенно старые скины будут получать LEGO-вариацию, а владельцы получат их абсолютно бесплатно.
2. Игра навсегда
LEGO Fortnite будет развиваться с оглядкой на Fortnite. Студия Epic Games не станет убирать игру и оставит к ней доступ на постоянной основе. Именно поэтому геймеры могут без спешки погружаться в мир кубиков и наслаждаться процессом вместе со своими друзьями и близкими.
LEGO Fortnite
Фото: Epic games
3. Передача ключа от своего мира
Каждый игрок может предоставить другому пользователю ключ от своего мира — так другой игрок сможет самостоятельно посещать мир. Для этого предстоит выполнить несколько простых действий:
1. Зайдите в свой личный мир в игре и нажмите клавишу «Tab».
2. Перейдите в раздел «Игроки» и активируйте опцию «Пригласить» в правом нижнем углу.
3. Отправьте приглашение своему другу.
4. Ловля бабочек
Иногда игроки смогут заметить особых бабочек в Lego Fortnite. Поймать их или убить не получится, потому что они всегда удаляются от персонажа. Геймеры должны проследовать за ними, чтобы встретиться с враждебным существом или отыскать ценную добычу или необычное место. Не рекомендуем пренебрегать этой возможностью.
5. Радуга
В некоторых случаях можно услышать особый звук и заметить в небе радугу. Если за короткий промежуток времени добраться до её окончания, то игроки увидят танцующих персонажей. Пускаемся в пляс вместе с ними и получаем ценные предметы в награду.
6. Перемещение строений
К сожалению, игроки не смогут переместить построенные ранее предметы и здания. Для изменения расположения необходимо уничтожить постройку и заново создать её в другом месте.