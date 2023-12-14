Помощь для новичков в LEGO Fortnite: советы для удачного запуска

Популярная королевская битва Fortnite объединилась с «миром кубиков» и предстала в совершенно новом обличье — LEGO Fortnite.

Эта полностью новая и бесплатная игра внутри Fortnite позволит окунуться в полный опасностей мир, который включает в себя элементы выживания и строительства. Даже у опытных геймеров при изучении новой вселенной могут возникнуть трудности.

Сегодня «Чемпионат» расскажет о важных нюансах игры и предоставит полезные советы для успешного старта.

Скачать LEGO Fortnite

Сначала нужно скачать Fortnite — она доступна на ПК (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и Android (Epic Games Store). После открытия Fortnite геймерам необходимо выполнить несколько простых действий:

1. Перейдите в раздел «Играть».

2. Нажмите на иконку «LEGO Fortnite» (раздел «От Epic Games» или «Популярное»)

3. Посмотрите или пропустите интро.

4. Нажмите на кнопку «Выбрать мир», щёлкните на «Создать» и «Выбрать», укажите настройки мира.

5. Подтвердите создание мира с помощью кнопки «ОК», щёлкните в меню на кнопку с названием созданного мира и нажмите «Играть».

6. Подождите процесс генерации и инициализации мира и повторно используйте кнопку «Играть».

LEGO Fortnite Фото: Epic Games

Начало LEGO Fortnite

При первом знакомстве с LEGO Fortnite игрокам предстоит познакомиться со всеми особенностями игры. В качестве помощника появится персонаж. Обязательно общаемся с этим героем и следуем его советам. Сразу же собираем ближайшую еду, например кукурузу, малину или тыкву, чтобы утолить голод и пережить первую ночь.

Помощница Фото: Epic games

Также сразу же собираем ветки и камни, чтобы получить первые ресурсы для дальнейшей постройки укрытий: древесину и гранит. Ломать деревья и камни руками не получится, но мелкие камни и древесина разбросаны повсюду. Используем клавишу «Q» для открытия меню сборки и разводим костёр, чтобы уберечь героя от холода. Теперь можно перейти к строительству жилища. Через меню сборки выбираем хижину и устанавливаем неподалёку. Поочерёдно выбираем каждую деталь здания и устанавливаем на подсвеченное место.

После окончания строительства размещаем внутри дома верстак и две кровати. Позднее, когда к деревне присоединится первый житель, ему потребуется спальное место. Также создаём топор и кирку для упрощённой добычи ресурсов и факел для защиты от холода в ночное время. Эти предметы очень хрупкие, поэтому рекомендуем создать сразу по два. После этого можно спокойно пережить первую ночь и продолжить развитие своей деревни.

Приглашение жителей

После обучения основам переходим к расширению города. Для этого сразу же ставим деревенскую площадь через меню сборки. Размещаем монумент в любое удобное место. Через некоторое время в деревню придёт первый житель, который сможет работать в поселении. Общаемся с посетителем, предлагаем ему переехать в поселение, сообщаем о наличии спального места и отправляем на сбор ресурсов.

LEGO-город Фото: Epic Games

Сон

Несмотря на наличие кроватей, игроки не смогут пропустить ночное время. Спальные места нужны только для восполнения здоровья и активации точки возрождения. Это также не зависит от количества игроков на сервере.

Улучшения верстака

При использовании верстака можно перейти в другую вкладку для его улучшения. В первую очередь потребуется собрать доски и раковины.

Получить доски можно с помощью лесопилки, поэтому постройте это здание где-нибудь рядом. Для добычи раковин придётся искать каменных покатунов. Они похожи на крабов и обитают под землёй. Уничтожаем этих животных и получаем ресурсы.

Рекомендуем заняться улучшением верстака сразу же после приглашения первого жителя в город. Это позволит открыть новые инструменты, которые будут намного эффективнее обычных и позволят собирать ресурсы в других домах.

Пещеры

После создания достаточного количества снаряжения стоит сразу же заняться исследованием близлежащих территорий. В первую очередь нужно отыскать пещеры. Именно в них спрятаны полезные материалы, например мрамор, корневяз, медь, а также сундуки с редкими предметами.

LEGO Fortnite Фото: Epic games

Некоторые пещеры очень длинные и имеют несколько выходов, поэтому в них легко потеряться. Стоит запастись факелами и с помощью правой кнопки мыши разбрасывать их по пути. Это позволит с большей вероятностью быстро отыскать путь назад.

Руины

В процессе исследования мира игроки наткнутся на заброшенные и полуразрушенные строения. Обязательно заглядываем внутрь, чтобы отыскать ценные предметы. Если персонаж не видел какой-то материал ранее, то после добавления его в инвентарь удастся изучить новые рецепты.

Некоторые из таких руин оборудованы аванпостами бандитов, поэтому не стоит приходить в эти места без оружия. Обязательно захватываем топор, кирку или меч и после уничтожения врагов осматриваем местность. Перед битвой желательно восполнить здоровье и запастись едой.

LEGO Fortnite Фото: Epic Games

Животноводство

Все мирные животные предоставляют полезные предметы: яйца, шерсть, молоко и удобрения. Они чрезвычайно полезны. Строим фермерский участок и просим одного из жителей присматривать за ним, чтобы облегчить игровой процесс. В этом случае иногда общаемся с этим персонажем и забираем у него собранные предметы

Для автоматизации процессов нужно построить зернодробилку и предоставить ещё одному жителю работу на ней. Предварительно желательно улучшить деревню, чтобы расширить возможности игрока и отыскать другие материалы.

Для постройки загона используем различные укрепления, а после бросаем внутрь любое зерновое. У ближайших животных над головами появится знак вопроса. и они побегут внутрь. Заманиваем овец, куриц и коров внутрь и закрываем загон.

Садоводство

Игроки могут заняться садоводством. Для этого нужно построить садовый участок и разместить в нём любые семена.

Потребуются грунт и удобрения. Грунт можно выкопать с помощью лопаты, а удобрения – найти рядом с коровами. Добыть семена не очень легко, поэтому внимательно осматриваем все сундуки и руины.

Транспорт

После обустройства базы нужно заняться исследованием дальних территорий. Для этого потребуется построить различные транспортные средства. В начале улучшаем верстак и переходим к созданию планера.

Уничтожаем пауков, чтобы добыть шёлк, и гладим овец для получения шерсти. Обязательно добираемся и до кактусов, чтобы получить с них ресурсы с помощью редкой кирки. Возвращаемся обратно, используем станок и создаём нити и другие артефакты, а после конструируем планер. Не забываем расширять и улучшать свою базу, чтобы открыть более быстрые транспортные средства, которые помогут посетить даже дальние уголки мира.

Летающий транспорт Фото: Epic games

Биомы

В каждом биоме, например, в снежных или пустынных районах, можно отыскать уникальные ресурсы, которые позволят создавать новые предметы. Без них не получится расширить деревню до индустриального города. Так игрок сможет открыть новые предметы и постройки. которые увеличат возможности персонажа,

Ответы на важные вопросы

1. Получение скинов

На текущий момент в игре примерно 1200 LEGO-образов (всего в Fortnite около 1600 героев). Постепенно старые скины будут получать LEGO-вариацию, а владельцы получат их абсолютно бесплатно.

2. Игра навсегда

LEGO Fortnite будет развиваться с оглядкой на Fortnite. Студия Epic Games не станет убирать игру и оставит к ней доступ на постоянной основе. Именно поэтому геймеры могут без спешки погружаться в мир кубиков и наслаждаться процессом вместе со своими друзьями и близкими.

LEGO Fortnite Фото: Epic games

3. Передача ключа от своего мира

Каждый игрок может предоставить другому пользователю ключ от своего мира — так другой игрок сможет самостоятельно посещать мир. Для этого предстоит выполнить несколько простых действий:

1. Зайдите в свой личный мир в игре и нажмите клавишу «Tab».

2. Перейдите в раздел «Игроки» и активируйте опцию «Пригласить» в правом нижнем углу.

3. Отправьте приглашение своему другу.

4. Ловля бабочек

Иногда игроки смогут заметить особых бабочек в Lego Fortnite. Поймать их или убить не получится, потому что они всегда удаляются от персонажа. Геймеры должны проследовать за ними, чтобы встретиться с враждебным существом или отыскать ценную добычу или необычное место. Не рекомендуем пренебрегать этой возможностью.

5. Радуга

В некоторых случаях можно услышать особый звук и заметить в небе радугу. Если за короткий промежуток времени добраться до её окончания, то игроки увидят танцующих персонажей. Пускаемся в пляс вместе с ними и получаем ценные предметы в награду.

6. Перемещение строений

К сожалению, игроки не смогут переместить построенные ранее предметы и здания. Для изменения расположения необходимо уничтожить постройку и заново создать её в другом месте.