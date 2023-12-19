«Букины» разочаровали: новые «Счастливы вместе» вышли стерильными и беззубыми

Без семьи Полено уже не то.

18 декабря состоялась премьера первых серий «Букиных» — современного продолжения-переосмысления «Счастливы вместе». К главным ролям вернулись ключевые актёры, а шоу пообещали сделать более объёмным и тонким, отойдя от формулы старого ситкома.

«Чемпионат» посмотрел первые две серии и делится первыми впечатлениями.

«Букины»: где смотреть?

Сериал доступен в онлайн-кинотеатрах Premier, «Кинопоиск» и «Иви», а также шоу можно смотреть в эфире телеканала ТНТ.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат ТНТ.

О чём «Букины»

После финала «Счастливы вместе», где семья практически распалась, прошло 10 лет. Гена и Даша всё-таки остались вместе и теперь живут в собственном доме в пригороде Екатеринбурга, тогда как дети ушли в самостоятельное плавание: Рома начал строить свой бизнес, а Света нашла московского богача и родила дочь.

Однако в один момент всё семейство сталкивается с проблемами, которые вынуждают их оказаться под одной крышей.

Пока «Букины» разочаровывают

Пару месяцев назад с первых эпизодов хвалил новых «Папиных дочек» — идейно очень похожее переосмысление-продолжение культового в России ситкома. Оно ощущалось шагом вперёд, учитывало прошедшее время и отошло от старой формулы.

Первые серии «Букиных» не вызывают такого ощущения: сериал отошёл от старого формата, но будто бы недостаточно далеко. Самое странное тут творится с характерами героев: кто-то изменился и повзрослел, тогда как другие остались абсолютно такими же — и спустя 10 лет подобное выглядит чрезмерно странно.

Не поверите, но ситуация с отсутствием секса у Гены и Даши продолжается Фото: ТНТ

Больше всего радует Света: она повзрослела, стала куда умнее, но при этом осталась глуповатой — именно глуповатой. Она не лишена интеллекта, во многих ситуациях ведёт себя чрезвычайно адекватно и выглядит как единственный по-настоящему взрослый человек в кадре.

С остальными Букиными за 10 лет будто бы ничего особо не случилось: Гена, Даша и Рома остались практически такими же. Если бы не новые методы съёмки (у нас теперь киношный формат с динамичной камерой), то поведение и разговоры всей тройки легко спутать со старым ситкомом.

При этом наблюдать за происходящим не то чтобы интересно. По первым сериям шоу кажется стерильным — безжизненным. В кадре постоянно что-то происходит, но следить за этим абсолютно неинтересно, если вы именно смотрите сериал, а не включаете телевизор, занимаясь параллельно своими делами. В таком случае, возможно, он сработает лучше.

Света — главное достоинство первых серий Фото: ТНТ

«Букиным» не хватает динамики между героями — возможно, сказывается полное отсутствие любимых соседей — семьи Полено. Они всегда привносили искру в происходящее и были частью «семейства», поскольку без них сложно представить «Счастливы вместе». К сожалению, в «Букиных» сейчас на первых ролях исключительно Букины, другие герои мимолётны и скорее просто функции.

«Букины»: стоит смотреть?

Пока сериал кажется проходным: но всё может измениться. К примеру, у Букиных появились новые соседи, хотя пока они кажутся блеклой копией Полено — даже семейная обстановка аналогичная: жена-хозяйка и муж-подстилка. Такая рокировка кажется просто странной — возьмите тогда уж прежних персонажей и актёров.

Первые серии же напоминают «просто сериал ТНТ».