Расписание выхода первого сезона сериала «Букины» — продолжения «Счастливы вместе»
Уже 18 декабря на телеканале ТНТ стартует сериал «Букины». Продолжение «Счастливы вместе» расскажет о дальнейшей жизни знаменитой семейки: Гена и Даша наконец живут одни, отправив своих детей в свободное плавание. Однажды их идиллию нарушают сразу оба: Света и Рома переезжают к родителям вместе со своими семьями, а соседи Букиных не собираются жить рядом с этим балаганом.
В первый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по будням в 20:00 мск. Последняя серия выйдет 29 декабря.
Расписание первого сезона сериала «Букины»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|18 декабря
|2-я серия
|19 декабря
|3-я серия
|20 декабря
|4-я серия
|21 декабря
|5-я серия
|22 декабря
|6-я серия
|25 декабря
|7-я серия
|26 декабря
|8-я серия
|27 декабря
|9-я серия
|28 декабря
|10-я серия
|29 декабря
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