Расписание выхода первого сезона сериала «Букины» — продолжения «Счастливы вместе»

Уже 18 декабря на телеканале ТНТ стартует сериал «Букины». Продолжение «Счастливы вместе» расскажет о дальнейшей жизни знаменитой семейки: Гена и Даша наконец живут одни, отправив своих детей в свободное плавание. Однажды их идиллию нарушают сразу оба: Света и Рома переезжают к родителям вместе со своими семьями, а соседи Букиных не собираются жить рядом с этим балаганом.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по будням в 20:00 мск. Последняя серия выйдет 29 декабря.

Расписание первого сезона сериала «Букины»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 18 декабря 2-я серия 19 декабря 3-я серия 20 декабря 4-я серия 21 декабря 5-я серия 22 декабря 6-я серия 25 декабря 7-я серия 26 декабря 8-я серия 27 декабря 9-я серия 28 декабря 10-я серия 29 декабря