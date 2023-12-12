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Сериал «Букины» (2023): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода первого сезона сериала «Букины» — продолжения «Счастливы вместе»
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Уже 18 декабря на телеканале ТНТ стартует сериал «Букины». Продолжение «Счастливы вместе» расскажет о дальнейшей жизни знаменитой семейки: Гена и Даша наконец живут одни, отправив своих детей в свободное плавание. Однажды их идиллию нарушают сразу оба: Света и Рома переезжают к родителям вместе со своими семьями, а соседи Букиных не собираются жить рядом с этим балаганом.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по будням в 20:00 мск. Последняя серия выйдет 29 декабря.

Расписание первого сезона сериала «Букины»

ЭпизодДата выхода
1-я серия18 декабря
2-я серия19 декабря
3-я серия20 декабря
4-я серия21 декабря
5-я серия22 декабря
6-я серия25 декабря
7-я серия26 декабря
8-я серия27 декабря
9-я серия28 декабря
10-я серия29 декабря
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