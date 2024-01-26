Советские «Люди Икс»: каким получился сериал «Иные»

Фанаты фэнтези и фантастики могут радоваться: в России всерьёз взялись за жанр. В 2023 году мы смотрели «Библиотекаря» и «Закрытый уровень», а 2024-й начался с «Иных». Это дорогой и амбициозный сериал «Кинопоиска», который рекламировали даже на билбордах в провинциальных городах. Но какой получилась новинка?

«Иные»: где смотреть?

Сериал показывают на «Кинопоиске». 25 января вышли два эпизода, далее — по одному в неделю. Финал намечен на 22 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

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В сюжете безумная мешанина, но это не минус

События «Иных» разворачиваются незадолго до начала Великой Отечественной войны. Советский Союз крепко стоит на ногах, но немцы уже вынашивают коварные планы — некоторые связаны с мистикой. У них даже есть профессор, который обладает невероятными способностями и тренирует в своей школе особых детей.

А вот в СССР на одарённых людей смотрят косо. Чего стоит хрупкая девушка Анника, которая в моменты дикого страха, ярости и отчаяния испускает звуковую волну. Способность настолько мощная, что переворачивает троллейбусы, рушит здания и убивает людей. Уже во вступлении дама попадает под прицел злых энкавэдэшников и заключается в лабораторию, где проводятся жестокие эксперименты.

Так и закручивается многослойная история, где есть десяток персонажей со специфическими целями. Немцы хотят переманить Аннику к себе, СССР пытается создать мистическое оружие, сама героиня попросту защищает близких — это лишь часть сюжетных арок.

Героиня попадёт во множество переделок Фото: «Кинопоиск»

Подкованный зритель тут же распознает множество заимствований. Особенно сильно сценарист поглядывал в сторону фильмов о «Людях Икс» — причём классических частей, где Хью Джекман только стал Росомахой, а Магнето играет бесподобный Иэн Маккеллен. В «Иных» есть свои мутанты, профессор Ксавьер и школа для одарённых. Всё это приправлено штампами о злых советских агентах и нацистах, которые одержимо ищут магическую силу.

Казалось бы, столь прямолинейная карикатура должна уничтожить «Иных», но этого не происходит. Дело в необычном сеттинге, где мир уже неторопливо накрывает большая война, и в невинной героине. Она не хочет драться, выбирать сторону, вершить судьбу мира, но абсолютно все мечтают как-нибудь её использовать. Именно эта обычная человеческая драма становится центром «Иных». Кто хороший, а кто — отъявленный негодяй? Кому верить? Как выжить? Однозначного ответа после первых эпизодов нет.

Мотивация этого немца напомнит вам Магнето Фото: Кинопоиск

В итоге «Иные» не кажутся прямо-таки отличным сериалом: уж больно много в нём глупостей, штампов и странных диалогов. Вот только смотреть всё равно приятно. Хочется поскорее узнать, как решится конфликт немца-мутанта с начальством, что станет с Аней, как выдающиеся советские агенты проникнут в Германию. Есть ощущение, что, выйди все серии сразу, многие бы посмотрели их залпом!

Сериал неожиданно красивый

Ещё одна причина смотреть «Иных» — визуал. С первых же кадров зрителю дают понять: зрелище будет стильным и завораживающим. Прекрасный Ленинград, над которым плывёт гигантский дирижабль, величественные советские постройки, жуткие лаборатории — всё это приятно рассматривать. Причём режиссёр умело меняет локации, отправляя героев то в потрясённую гражданской войной Испанию, то в готовящуюся к завоеваниям Германию.

Отдельно выделю графику: сами способности героев причудливые, но показывают их красиво. Немного странно смотреть на звуковую волну, которая состоит из щупалец, однако жертвы красиво погибают, а вся округа эффектно разлетается на кусочки. Вот почему картинку хочется нахваливать.

Роскошный кадр Фото: Кинопоиск

«Иные»: стоит ли смотреть?

Если любите фэнтези, обратите на «Иных» внимание. Сюжет скроен из штампов, но благодаря визуалу и необычному сеттингу сериал может стать хитом.

Оценка первых серий «Иных» — 7 из 10

Понравилось

Приятные персонажи.

Необычный для мутантов сеттинг.

Запоминающийся визуал.

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